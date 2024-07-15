Барнаульцев приглашают на сбор черной смородины

За один килограмм нужно будет заплатить 200 рублей

15 июля 2024, 16:31, ИА Амител

Черная смородина / Фото: pxhere.com/ru/photo/1209514

Жителей Барнаула приглашают собирать черную смородину на территории института имени Лисавенко. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Сбор будет проходить с 19 июля в Конюхах, недалеко от Змеиногорского тракта, 119а.

Добраться можно несколькими способами:

– на автобусах № 118 и 119 до конечной остановки "Степной-2". Оттуда с 07:30 до 11:00 служебный автобус будет отвозить вас на плантации;

– на личном транспорте нужно двигаться по Змеиногорскому тракту до отметки 26-й километр. Ориентир – старое кафе "У озера" (Змеиногорский тракт, 119а). При движении из города нужно повернуть направо и проехать 1,5 километра до здания бригады. Там можно оставить автомобиль и пешком дойти до поля, которое находится неподалеку.

Сборы будут проводиться с 07:00 до 15:00. За килограмм ягоды нужно будет заплатить 200 рублей.