Барнаульцев приглашают на сбор черной смородины
За один килограмм нужно будет заплатить 200 рублей
15 июля 2024, 16:31, ИА Амител
Жителей Барнаула приглашают собирать черную смородину на территории института имени Лисавенко. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Сбор будет проходить с 19 июля в Конюхах, недалеко от Змеиногорского тракта, 119а.
Добраться можно несколькими способами:
– на автобусах № 118 и 119 до конечной остановки "Степной-2". Оттуда с 07:30 до 11:00 служебный автобус будет отвозить вас на плантации;
– на личном транспорте нужно двигаться по Змеиногорскому тракту до отметки 26-й километр. Ориентир – старое кафе "У озера" (Змеиногорский тракт, 119а). При движении из города нужно повернуть направо и проехать 1,5 километра до здания бригады. Там можно оставить автомобиль и пешком дойти до поля, которое находится неподалеку.
Сборы будут проводиться с 07:00 до 15:00. За килограмм ягоды нужно будет заплатить 200 рублей.
17:47:39 15-07-2024
Скажите кто нибудь ЛИСАВЕНКО, что за такие цены НИКТО К НИМ НЕ ПОЕДЕТ. За это стоимость можно на базаре собранную купить. Опустите цену за самосбор до 50 рублей за литр.
19:12:56 15-07-2024
Анна (17:47:39 15-07-2024) Скажите кто нибудь ЛИСАВЕНКО, что за такие цены НИКТО К НИМ ... Тем более при нынешних пробках на строящейся развязке на Змеиногорском тракте
18:07:37 15-07-2024
Согласен ну хотябы до 100
18:17:48 15-07-2024
Литр и килограмм, не ровняйте, и других не путайте.
20:25:54 15-07-2024
Гость (18:17:48 15-07-2024) Литр и килограмм, не ровняйте, и других не путайте. ... Что литр, это 300 грамм?!?!
Откуда такие космические цены?!
Они вон поля жимолости собрать не смогли, теперь смородина. Просто бесхозное отношение к садам!