Барнаульцев приглашают принять участие в конкурсе на лучшую фотографию по охране труда

Организаторы конкурса намерены повысить интерес сотрудников российских организаций к охране труда

26 июня 2025, 14:19, ИА Амител

Охрана труда/Фото: скриншот со страницы fotokonkurs.vcot.info

Фотографов (в том числе и любителей) приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе на лучшую фотоработу "Охрана труда в фокусе".

О старте конкурса объявило Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Как отмечают организаторы, цель фотоконкурса - повысить интерес сотрудников российских организаций к охране труда. Ожидается, что это позволит продемонстрировать культуру безопасности на рабочих местах в различных отраслях экономики.

Сам же конкурс проводится в рамках общественно-просветительской кампании "Здоровье. Ответственность. Труд", сообщили в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.

Как принять участие в конкурсе?

Нужно подать заявку и приложить фотографию на сайте fotokonkurs.vcot.info. Здесь же можно получить подробную информацию о фотоконкурсе.

Обратите внимание: заявки принимаются по 2 июля 2025 года включительно. Так что, поторопитесь.

Лучшие фотоработы обещают представить на площадке Всероссийской недели охраны труда, которая пройдет в городе Сочи с 15 по 18 сентября 2025 года.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.