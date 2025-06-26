Барнаульцев приглашают принять участие в конкурсе на лучшую фотографию по охране труда
Организаторы конкурса намерены повысить интерес сотрудников российских организаций к охране труда
26 июня 2025, 14:19, ИА Амител
Фотографов (в том числе и любителей) приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе на лучшую фотоработу "Охрана труда в фокусе".
О старте конкурса объявило Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
Как отмечают организаторы, цель фотоконкурса - повысить интерес сотрудников российских организаций к охране труда. Ожидается, что это позволит продемонстрировать культуру безопасности на рабочих местах в различных отраслях экономики.
Сам же конкурс проводится в рамках общественно-просветительской кампании "Здоровье. Ответственность. Труд", сообщили в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.
Как принять участие в конкурсе?
Нужно подать заявку и приложить фотографию на сайте fotokonkurs.vcot.info. Здесь же можно получить подробную информацию о фотоконкурсе.
Обратите внимание: заявки принимаются по 2 июля 2025 года включительно. Так что, поторопитесь.
Лучшие фотоработы обещают представить на площадке Всероссийской недели охраны труда, которая пройдет в городе Сочи с 15 по 18 сентября 2025 года.
Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.
17:18:15 26-06-2025
Да уж, охрана труда хромает на Алтае на обе ноги.
Реальность такова: срубить бабла любыми способами, не думая о последствиях. Охрана труда - это прежде всего СТРАТЕГИЯ, а не секундный пиар.