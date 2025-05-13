Барнаульцев приглашают принять участие в Зеленом Марафоне СберПрайм в "Изумрудном"

Будут дистанции для детей и взрослых, а также для скандинавской ходьбы

13 мая 2025, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFGcCMbv

Марафон / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

Более девяти тысяч жителей Сибири уже подали заявки на участие в 12-м благотворительном Зеленом Марафоне СберПрайм, который состоится 31 мая 2025 года. Мероприятие охватит девять сибирских городов: Новосибирск, Омск, Красноярск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Томск, Абакан и Горно-Алтайск. Наибольший интерес к марафону проявили новосибирцы – там зарегистрировалось более 2500 человек.

В Барнауле забег пройдет в парке "Изумрудный" (проспект Комсомольский, 128). Жителям и гостям города предлагают несколько форматов участия:

основная дистанция 4,2 км;

детский забег;

скандинавская ходьба.

Важно: для забега нужна медицинская справка, подтверждающая отсутствие противопоказаний к физической нагрузке.

Участие в марафоне бесплатное, но каждый желающий может внести добровольное пожертвование. Все собранные средства Сбер удвоит и направит в благотворительный фонд "Вклад в будущее". Деньги пойдут на поддержку проектов в сфере инклюзивного образования в России.

Зарегистрироваться на Зеленый Марафон можно до 26 мая 2025 года на официальном сайте проекта.

Возрастное ограничение 12+

ПАО Сбербанк; ИНН 7707083893

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