Барнаульцев приглашают принять участие в Зеленом Марафоне СберПрайм в "Изумрудном"
Будут дистанции для детей и взрослых, а также для скандинавской ходьбы
13 мая 2025, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFGcCMbv
Более девяти тысяч жителей Сибири уже подали заявки на участие в 12-м благотворительном Зеленом Марафоне СберПрайм, который состоится 31 мая 2025 года. Мероприятие охватит девять сибирских городов: Новосибирск, Омск, Красноярск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Томск, Абакан и Горно-Алтайск. Наибольший интерес к марафону проявили новосибирцы – там зарегистрировалось более 2500 человек.
В Барнауле забег пройдет в парке "Изумрудный" (проспект Комсомольский, 128). Жителям и гостям города предлагают несколько форматов участия:
- основная дистанция 4,2 км;
- детский забег;
- скандинавская ходьба.
Важно: для забега нужна медицинская справка, подтверждающая отсутствие противопоказаний к физической нагрузке.
Участие в марафоне бесплатное, но каждый желающий может внести добровольное пожертвование. Все собранные средства Сбер удвоит и направит в благотворительный фонд "Вклад в будущее". Деньги пойдут на поддержку проектов в сфере инклюзивного образования в России.
Зарегистрироваться на Зеленый Марафон можно до 26 мая 2025 года на официальном сайте проекта.
Возрастное ограничение 12+
ПАО Сбербанк; ИНН 7707083893Социальная реклама
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