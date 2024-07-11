Барнаульцев приглашают собирать землянику и малину
Цены за килограмм ягод различаются
11 июля 2024, 08:03, ИА Амител
Малина / Фото: pxhere.com/ru/photo/602476
В Барнауле проходит сбор ягод на полях института имени М. А. Лисавенко. Жители города могут собирать малину, землянику и жимолость.
Сбор малины будет осуществляться 13 и 14 июля в селе Конюхи, недалеко от Змеиногорского тракта, 119а. Всех желающих ждут у здания бригады с 08:00 до 12:00. Цена за килограмм малины составляет 350 рублей.
Сбор земляники продлится до 12 июля. За ягодой можно прийти по тому же адресу на ЭПО № 2 или по адресам: Змеиногорский тракт, 49, к. 2 и улица Плодопитомник, 12, в Новоалтайске. Вход на поле будет открыт с 08:00 до 09:00. Стоимость килограмма земляники – 400 рублей.
09:29:50 11-07-2024
Дешево, надо по 800р за кг, тогда народ попрет
09:31:03 11-07-2024
300-400 р. в е-х самосбором по расписанию? на рынке черешня 285 р, уже собранная, привезенная, с накруткой продаваемая... да может наша малина, земляника полезней в чем-то, ароматней, но ценник как такой нафантазировали??
09:50:39 11-07-2024
Гость (09:31:03 11-07-2024) 300-400 р. в е-х самосбором по расписанию? на рынке черешня ... Черешня та же вишня. Вишни скоро будет полно. И она по весу тяжелее малины.
10:02:19 11-07-2024
Гость (09:50:39 11-07-2024) Черешня та же вишня. Вишни скоро будет полно. И она по весу ... Они по вкусу очень отличаются.
10:05:16 11-07-2024
Гость (09:50:39 11-07-2024) Черешня та же вишня. Вишни скоро будет полно. И она по весу ... Машина тот же самокат. Самокат дешевле. Зачем дураки машуну покупают.
12:19:37 11-07-2024
Гость (09:50:39 11-07-2024) Черешня та же вишня. Вишни скоро будет полно. И она по весу ... черешня- та же вишня? смешно))
09:56:55 11-07-2024
Гость (09:31:03 11-07-2024) 300-400 р. в е-х самосбором по расписанию? на рынке черешня ... попробуйте сварить варенье из мрашной черешни. будете удивлены (конечно если знаете какое оно должно быть).
сказать "Черешня та же вишня" может только не евший черешню.
p.s. малинка за 350 конечно не дешево, но доступно.
12:02:34 11-07-2024
Мусик (09:56:55 11-07-2024) p.s. малинка за 350 конечно не дешево, но доступно.]
так я бы на рынке за 350 может и купила бы (если бы своей не было), а ехать к 8 утра, жечь бензин, ползать несколько часов в жаре и комарах... да у ягоды основная составляющая в цене - работа по сбору. Если места знать, можно в лесу бесплатно, ну те же полдня проползать. ПС. когда-то давно на лисавенко яблоки собирали - поля заросшие сорняком, яблоки - не яблоки, а дичка какая-то, много мелких, червивых, подпорченных...
13:04:24 11-07-2024
Гость (12:02:34 11-07-2024) ... оно понятно. но вот я у милых бабулек не покупаю всякое.
частенько вижу, как синяки с торбами подгребают к таким бабулькам и отдают натыренное по садам на продажу... такое разделение труда.
и не факт, что ягодка эта не собиралась бомжами с немытыми с позапрошлогоднего руками.
может быть я и преувеличиваю, конешно... но вот и из секондхэнда тоже ничего не возьму...
p.s. рыбные места - это да, самое главное.
12:18:04 11-07-2024
не продешевили с ценами на самосбор?))
беру местную клубнику возле магазина у бабушки за 300 руб./кг.
уже собранную, ага.
13:36:37 11-07-2024
Судя по комментарием, купить дачу-огород, потратить несколько лет на разведение ягоды выгоднее и по деньгам и по времени, чем купить пару кг со самосбором... Может дело не в выгоде? А в том что вам неохота ехать собирать? Мне вот неохота ехать на плантации батрачить, даже за бесплатную ягоду.
13:56:45 11-07-2024
Сейчас уже никто не верит, что в ненавистном молодёжи и презираемом всеми совке ягода всех видов и сортов закупалась вёдрами. И была доступна всем, как и арбузы, и дыни. А огурцы и помидоры в сезон стоили копейки.
14:22:16 11-07-2024
Гость (13:56:45 11-07-2024) Сейчас уже никто не верит, что в ненавистном молодёжи и през... зато айфонов не было. и блогершы лерчек.
шах и мат вам в одном флаконе!
14:28:35 11-07-2024
Гость (13:56:45 11-07-2024) Сейчас уже никто не верит, что в ненавистном молодёжи и през... Так и было... Глубокое детство, но помню очень хорошо.
14:36:12 11-07-2024
У нас клубника в поле- даром, скок хош. Малина в лесу- со змеями, правда, но бесплатно. Добро пожаловать!