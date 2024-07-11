Барнаульцев приглашают собирать землянику и малину

Цены за килограмм ягод различаются

11 июля 2024, 08:03, ИА Амител

Малина / Фото: pxhere.com/ru/photo/602476

В Барнауле проходит сбор ягод на полях института имени М. А. Лисавенко. Жители города могут собирать малину, землянику и жимолость.

Сбор малины будет осуществляться 13 и 14 июля в селе Конюхи, недалеко от Змеиногорского тракта, 119а. Всех желающих ждут у здания бригады с 08:00 до 12:00. Цена за килограмм малины составляет 350 рублей.

Сбор земляники продлится до 12 июля. За ягодой можно прийти по тому же адресу на ЭПО № 2 или по адресам: Змеиногорский тракт, 49, к. 2 и улица Плодопитомник, 12, в Новоалтайске. Вход на поле будет открыт с 08:00 до 09:00. Стоимость килограмма земляники – 400 рублей.