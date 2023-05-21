Самолёт, "застывший" в воздухе, удивил жителей Барнаула

В комментариях пользователи пояснили, что на самом деле он движется

21 мая 2023, 12:10, ИА Амител

Барнаулец в социальных сетях опубликовал видеозапись с "застывшим" над городом самолётом. Некоторых удивило то, что борт в небе не движется.

"Как такое возможно? Он же обычно кружит", – задал вопрос один из подписчиков сообщества Barnaul22.

В комментариях под постом пользователи объяснили, что на самом деле самолёт не "застыл", а продолжает двигаться. Автор ответа отметил, что подобная иллюзия возникает из-за того, что борт очень сильно снижает скорость.