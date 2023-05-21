Самолёт, "застывший" в воздухе, удивил жителей Барнаула
В комментариях пользователи пояснили, что на самом деле он движется
21 мая 2023, 12:10, ИА Амител
Барнаулец в социальных сетях опубликовал видеозапись с "застывшим" над городом самолётом. Некоторых удивило то, что борт в небе не движется.
"Как такое возможно? Он же обычно кружит", – задал вопрос один из подписчиков сообщества Barnaul22.
В комментариях под постом пользователи объяснили, что на самом деле самолёт не "застыл", а продолжает двигаться. Автор ответа отметил, что подобная иллюзия возникает из-за того, что борт очень сильно снижает скорость.
13:06:46 21-05-2023
Если не учить физику, то можно и такие вопросы задавать...! И в итоге поверить в доброго бородатого дедушку на облаке, который организовал весь наш мир, и вот например остановил самолёт в воздухе...
13:57:33 21-05-2023
Гость (13:06:46 21-05-2023) Если не учить физику, то можно и такие вопросы задавать...! ... А можно и физику учить, и верить в "доброго бородатого дедушку".
14:23:44 21-05-2023
Гость (13:57:33 21-05-2023) А можно и физику учить, и верить в "доброго бородатого дедуш... да конечно можно...! сваривать электросваркой два листа железа, и при этом утверждать, что это бог их соединяет!.. а не законы физики... и многолетний результат работы сотни учёных...
13:38:37 21-05-2023
Вингардиум Левиоса)
14:40:24 21-05-2023
Это называется плоский штопор. Когда пилот при взлете утсанавливает закритичный угол - тот который нельзя - и движки перестают тянуть хоть и работают в полную мощность. Выйти из такого штопора считается практически невозможно. Самолет красиво так висит а потом сваливается и падает. Раз катастрофы не произошло значит пилот сумел каким то чудом вывести машину из штопора
15:58:35 21-05-2023
Гость (14:40:24 21-05-2023) Это называется плоский штопор. Когда пилот при взлете утсана... Боже мой! Какая чудесная глупость!
14:54:43 21-05-2023
Обычно летящих самолетов жители города пугаются.
16:14:45 21-05-2023
Гость (14:23:44 21-05-2023) да конечно можно...! сваривать электросваркой два листа желе... Много ты понимаешь в физике, ага :-)
18:27:06 21-05-2023
Данный эфект называется параллакс
19:13:06 21-05-2023
Гость (14:23:44 21-05-2023) да конечно можно...! сваривать электросваркой два листа желе... Всё верно - на ВСЁ воля Божья.
00:09:12 22-05-2023
Ищите в сети, в Москве это "чудо" разобрали уже несколько лет назад: Тем, которые в школе физику таки учили, должно было прийти в голову, что угловые скорости самолёта и движущегося ему навстречу автомобиля относительно того дерева или столба, на который вы смотрите, одинаковы. И поэтому вам кажется, что самолёт не движется относительно ёлки.