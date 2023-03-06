Барнаульцев зовут пройти бесплатное медицинское обследование на ярмарке
Посетители смогут получить развёрнутую консультацию врача-терапевта
06 марта 2023, 17:16, ИА Амител
Барнаульцы 11 и 25 марта смогут пройти бесплатное профилактическое медицинское обследование. Акция состоится на площадке экоярмарки "ВДНХ" на улице Взлётная, 2к, сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.
Горожанам определят уровень глюкозы и холестерина в крови, проверят работу сердца, мышечной силы рук, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, внутриглазное и артериальное давление, антропометрические показатели, расчёт индекса массы тела.
Также посетители смогут получить развёрнутую консультацию врача-терапевта, а также информационные материалы для самостоятельного изучения, сообщили в Минздраве региона.
Пройти обследование можно будет с 10 до 15 часов. С собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.
Комментарии 3