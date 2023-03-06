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Барнаульцев зовут пройти бесплатное медицинское обследование на ярмарке

Посетители смогут получить развёрнутую консультацию врача-терапевта

06 марта 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Барнаульцы 11 и 25 марта смогут пройти бесплатное профилактическое медицинское обследование. Акция состоится на площадке экоярмарки "ВДНХ" на улице Взлётная, 2к, сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

Горожанам определят уровень глюкозы и холестерина в крови, проверят работу сердца, мышечной силы рук, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, внутриглазное и артериальное давление, антропометрические показатели, расчёт индекса массы тела.

Также посетители смогут получить развёрнутую консультацию врача-терапевта, а также информационные материалы для самостоятельного изучения, сообщили в Минздраве региона.

Пройти обследование можно будет с 10 до 15 часов. С собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.

Комментарии 3

  • Газ наверное углекислый, или авто тоже будут проверять?
    07 марта, Гость   Ответить
  • Вот если бы КТ обследование бесплатное организовали много благодарностей получили бы, а так просто трата времени . Или галочка за проведение "профилактического медицинского обследования" для премии, все эти манипуляции люди сами уже могут.
    07 марта, Гость   Ответить
  • проверят работу сердца - фонендоскопом послухают? или кардиограмму будут делать? ИМТ рассчитывается в 5 сек.. и не нужно по ярмаркам шариться
    07 марта, Гость   Ответить
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