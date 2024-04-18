Барнаульцы борются против строительства "облучающей всех вокруг" сотовой вышки
Людей беспокоит, что ежедневно мимо вышки, если ее построят, будут проходить сотни детей и взрослых
18 апреля 2024, 15:40, ИА Амител
В Барнауле жители квартала 2002 выступили против строительства 27-метровой вышки сотовой связи рядом с жилыми домами и школой № 128, сообщает Telegram-канал Go_Barnaul.
"Установку антенно-мачтовой опоры объекта связи начали 17 апреля между домами по адресу Северный Власихинский проезд, 36 и Северный Власихинский проезд, 32, практически около стадиона школы № 128. В непосредственной близости также находятся многоквартирные дома по адресу Лазурная, 40 и Лазурная, 42", – говорится в сообщении.
Местные жители отметили, что ежедневно по этой территории проходят сотни детей и взрослых – в школу, в магазины, на остановки общественного транспорта и так далее.
"Мы, жители домов Северный Власихинский, 36 и 32, Лазурная, 40 и 42, а также родители учащихся школы № 128, категорически против такого соседства и будем добиваться остановки незаконных работ", – выразили возмущение барнаульцы.
15:52:20 18-04-2024
Но смартфоны есть у каждого, от грудничка до ветерана, стиралки и пылесосы в интернете, самокаты будь они не ладны
16:00:14 18-04-2024
ну пусть зайдут по пути в новекс, купят фольгу, сделают шапочку и будет им счастье... а также пусть викинут все свои гаджеты и бытовые приборы!
19:50:02 18-04-2024
гость (16:00:14 18-04-2024) ну пусть зайдут по пути в новекс, купят фольгу, сделают шапо... Ржу не могу, вы сделали мой вечер🤣
16:04:27 18-04-2024
Организовать раздачу шапочек из фольги ))). И выдать лупы для наблюдения за химтрейлерами. А лучше, повысить уровень образования людей, чтобы они на вышки не бросались как аборигены на зажигалку.
16:08:38 18-04-2024
Жители, если бы имели хотябы среднее образование, понимали бы, что вышка передает сигнал дальше, она не танслирует на эти стадион и школу))) И вообще, антенны на вышке регулируются, и вряд ли известно этим жителям на какую дистанцию они запланированы.
Больше всего обидно, что в обществе находится 1-2 человека, которые НЕ понимают и наглядятся видосиков фейковых, и эти пара человек вводят в заблуждение всех окружающих. Их активность бы направить в полезное русло.
Была у нас в поселке одна такая женщина, тоже целые группы убеждала, про заговор против нашего города, про самолеты которые летают там и распыляют отраву прям на наш поселок ^_^ . Она же и про вышки агитировала, что они для зомбироваиня......
Вот интересно Марина, ты переехала что ли?
18:13:07 18-04-2024
Гость (16:08:38 18-04-2024) Жители, если бы имели хотябы среднее образование, понимали б... Уважаемый, я конечно не придерживаюсь борьбы с мельницами, но если бы Вы имели образование, хоты бы среднее, то помнили что плотность потока излучения от точечного источника убывает обратно пропорционально квадрату расстояния до источника говоря, Вашим языком без образования чем дальше источник, тем лучше
18:28:58 18-04-2024
Гость (16:08:38 18-04-2024) Жители, если бы имели хотябы среднее образование, понимали б... Гуманитарий? Не?
16:25:32 18-04-2024
Выдать всем шапочки из фольги и запретить пользоваться телефонами, телевизорами и радио. И никакого излучения-облучения, пусть живут и радуются. А обучение должно быть очень скрепным, в церковно-приходской школе. Впрочем, жалобщики, видно, её и заканчивали.
14:25:36 19-04-2024
Гость (16:25:32 18-04-2024) Выдать всем шапочки из фольги и запретить пользоваться телеф... Раз так пишите, значит вы это прошли!))) Ну и как вам? А может всё же начнёте читать классику, Достоевского например! И обязательно в книжном варианте!
16:35:29 18-04-2024
Это оскорбление всех вышек, разжигание сверхчастотной вражды и фейки о радиосвязи!
16:35:51 18-04-2024
Родители гимназии 41 добились отмены строительства антены на крыше школы. Всё враньё про "безопасность" игнорируйте. Здоровье детей дороже прибылей сотовых компаний.
17:01:03 18-04-2024
Гость (16:35:51 18-04-2024) Родители гимназии 41 добились отмены строительства антены на... Как разговаривают два человека, если они стоят рядом друг с другом? Нормальным голосом. Как разговаривают два человека, если они далеко друг от друга, например один на балконе 9 этажа, а другой стоит внизу у подъезда? Им придется орать во все горло, чтобы услышать друг друга. Так и телефон вашего ребенка - чем дальше он от вышки, тем сильнее ему нужно излучать, чтобы достучаться до станции. Простая физика.
22:09:14 18-04-2024
Гость (17:01:03 18-04-2024) Как разговаривают два человека, если они стоят рядом друг с ... Че ты несешь ?
11:31:17 19-04-2024
Гость (22:09:14 18-04-2024) Че ты несешь ? ... Иди книжки почитай.
16:41:59 18-04-2024
Глупые люди, физику не учили, кричали что "нинужна она нам в жизни!". А так бы могли посчитать. Мощность передатчика 4G сотового телефона 0.2 Вт. Мощность базовой станции на вышке - 20 Вт. Каазалось бы, в сто раз выше. Однако действующая мощность излучения обратно пропорциональна квадрату расстояния до источника. Если от головы до телефона 10 см, а до антенн на вышке 30 м - итоговая мощность воздействия на голову от вышки в тысячу раз меньше, чем от телефона. Вот так. Счастливо вам трындеть по телефону часами.
22:05:52 18-04-2024
Гость (16:41:59 18-04-2024) Глупые люди, физику не учили, кричали что "нинужна она нам в... Это вы про себя? Идите учите матчасть.
23:21:19 18-04-2024
Гость (16:41:59 18-04-2024) Глупые люди, физику не учили, кричали что "нинужна она нам в... У базовой станции не одна антенна 20 Вт, из ставят несколько. В среднем одна базовая станция 300-500 Вт. Плюс антенны направленные, работают с усилением в 15-20 дБ, а это 40-100 раз. Сравнились телефон и базовую станцию. Смотрю столько здесь грамотеев, читать невозможно
09:06:16 19-04-2024
Удивительная особенность нашего времени- большинство нормальных людей, без умственных отклонений и с нормальной психикой, обязано считаться с мнениями и загонами явных полоумных неадеватов, заметьте, не самих придумавших свои загоны, а вычитавших их в Интернетах. Всякие сыроеды, веганы, педерасты, радиофобы, ЗОЖники, зоозащитники и прочая непонятная масса людей имеет время и массу сил, чтобы отравлять жизнь большинству... Нет, ребята, надо как в КНР- пртия сказала "надо", тухао и лэшень ответили "есть!"
12:17:51 19-04-2024
Гость (09:06:16 19-04-2024) Удивительная особенность нашего времени- большинство нормаль... Все супер, ставим базовые станции связи в каждый двор. Но потом не удивляемся, а что это рождаемость падает
12:28:47 19-04-2024
Гость (12:17:51 19-04-2024) Все супер, ставим базовые станции связи в каждый двор. Но по... Рождаемость не от этого падает, а от того, что все в свои гаджеты воткнули и занимаются рассматриванием сисек-писек и сравниванием себя любимой с "блогершами"-когда уж тут рожать, если записалась на брови, ногти и покраску..
16:48:42 18-04-2024
выдать им по 1,5 квадратных метра пищевой фольги на каждую тушку. пусть себе шапочки из нее навертят. ну а если вышку не будут ставить, то пусть не ноют, что у них на районе связь плохая.
17:48:15 18-04-2024
А пищевая фольга не препятствует СВЧ излучению, нужна латунная сетка.
22:14:38 18-04-2024
Гость (16:48:42 18-04-2024) выдать им по 1,5 квадратных метра пищевой фольги на каждую т... Вы на себе уже попробовали быть в образе тушки в фольге.
16:51:01 18-04-2024
И ведь наверняка среди этих "активистов" не мало людей с дипломом ВУЗа.
17:09:06 18-04-2024
Гость (16:51:01 18-04-2024) И ведь наверняка среди этих "активистов" не мало людей с дип... Среди правительства российской Федерации тоже немало людей с высшим образованием. Подозреваю, что все!))) Тем не менее, Правительство РФ давно приняло закон о запрете вышек связи на территориях образовательных учреждений.
16:51:55 18-04-2024
Мы, жители домов Северный Власихинский, 36 и 32, Лазурная, 40 и 42, а также родители учащихся школы № 128, категорически против такого соседства и будем добиваться остановки незаконных работ"//// где заключение, что работы незаконны?
16:55:06 18-04-2024
Гость (16:51:55 18-04-2024) Мы, жители домов Северный Власихинский, 36 и 32, Лазурная, 4... Проверить всех этих неадекватов.
22:08:13 18-04-2024
Гость (16:51:55 18-04-2024) Мы, жители домов Северный Власихинский, 36 и 32, Лазурная, 4... Там где надо!
17:01:05 18-04-2024
Не вышку, которая рядом надо бояться, а ту, в чьи границы действия попадаете. Под самой вышкой и непосредственно рядом с ней, как правило "мертвая зона" сигнал от вышки бьет дальше. А вообще итак все опутано вышками и антеннами, никто не боится. Если так боятся - надо связь мобильную запрещать тогда )))) Излучение от телефона во время приема сигнала, гораздо выше в разы - вот чего надо опасаться.
17:06:02 18-04-2024
Назад в деревни уезжайте, там долго ещё выше не будет.
17:08:22 18-04-2024
Шапочка из фольги и труселя из нержавейки...
17:45:27 18-04-2024
Смартфоны, сотовые вышки с СВЧ антеннами смотрящими в окна - а потом удивляемся-почему не стоит?
19:25:53 18-04-2024
В деревне установили вышку сотовой связи.
Через месяц население подало жалобу. Что, дескать, наблюдаются головные боли, ухудшение самочувствия, бессонница, бла-бла-бла...
Ответ директора был простым:
- Это всё фигня! Вы только подумайте, что будет, когда мы её включим...
19:59:38 18-04-2024
Да, совсем ку-ку. Привезли сегодня бетон на эту вышку. Грузовик не пустили. Вывалили бетон на землю в грязь в другом месте на базе. Кто теперь им, строителям возместит?!
22:23:26 18-04-2024
Гость (19:59:38 18-04-2024) Да, совсем ку-ку. Привезли сегодня бетон на эту вышку. Грузо... Тот кто не закона решил установить.на строительство по поддельным документам у них значит деньги нашлись.вот и на бетон найдуться
22:40:38 18-04-2024
Гость (19:59:38 18-04-2024) Да, совсем ку-ку. Привезли сегодня бетон на эту вышку. Грузо... Не обеднеют
20:40:26 18-04-2024
СВЧ очень опасно, зря иронизируют гуманитарии. Оно только вначале тепло,а потом откажет самый слабый орган в организме. Ещё есть накопительное воздействие на организм.
21:42:44 18-04-2024
Вот когда Семипалатинск (Кахахстан) шуровал было излучение общего формата , а это ребята микроренгены.Не паникуйте.
22:01:45 18-04-2024
Гость (16:08:38 18-04-2024) Жители, если бы имели хотябы среднее образование, понимали б... Если такой умный на СВО пожалуйста! Там как раз вас таких умных не хватает! А ведь система вычислит вас таких умных!
22:03:36 18-04-2024
Гость (17:06:02 18-04-2024) Назад в деревни уезжайте, там долго ещё выше не будет.... Между прочим в деревнях вот именно технологии строительства соблюдаются.и они все вынесены за приделы села.
22:55:08 18-04-2024
Каких только придурков земля-матушка носит!
06:26:58 19-04-2024
Отключите в этом районе сотовую связь. И интеренет заодно.
09:05:45 19-04-2024
Гость (06:26:58 19-04-2024) Отключите в этом районе сотовую связь. И интеренет заодно. ...
Причем сделать надо во всем Барнауле. Задолбали нытики. Все им мешает.
08:29:15 19-04-2024
В НИ Томском госуниверситете на радиофизическом факультете есть кафедра "Распространение радиоволн".Там работают профессионалы своего дела.Обратитесь к ним, пусть рассчитают реальные значения мощностей излучения с учетом не только расстояния, но и плотности первоначального излучения, диапазона излучаемых частот, от уровня поляризации радиоволны. Специалисты знают, какие основные характеристики нужны, чтоб определить опасность или безопасность радиоизлучения.Если владельцы не захотят этого сделать, значит они просто топ-менеджеры (эффективные)-экономисты в лучшем случае.Порядочные владельцы(правда, есть ли такие?) обязательно закажут расчеты и покажут населению документ за подписью и печатями разработчиков. Всё элементарно решается, чтоб не волновался народ.
12:24:13 19-04-2024
Гость. (08:29:15 19-04-2024) В НИ Томском госуниверситете на радиофизическом факультете е... Сотовые компании не будут заказывать такие расчеты. Они сильно не сойдутся, будут против них.
В ПДУ по ППЭ в 10 мкВт/см2 в 50 метрах от базовой станции (300-500 Вт мощности с усилением даже в 15 дБ) вписаться не реально!
08:44:31 19-04-2024
Теле 2 гнилая конторка
11:42:55 19-04-2024
Купите детектор электромагнитного поля, на али от полутора тысяч, полезная весчь. Будете удивленны, что у вас дома вч излучений больше,чем в самых смелых ваших фантазиях.
14:13:07 19-04-2024
почитал
одни гутарят что вышка безопасна и дают расчет, другие что опасна и дают пример больных
дело то товарищи в том что сотовая кампания расчитывает плотность поля в точке где находится человек на расстоянии по бумаге. И как говорится гладко было на бумаге да забыли про овраги
Говорю яснее. Есть такое понятие как резонанс. Поле распределяется в реалии очень неравномерно. Оно отражается от железных предметов, машин, крыш, итд итп и возникает стоячая резонансная волна
То есть вот в этой точке где человек стоит плотность почти ноль а вот здесь где кровать человека и он спит плотность конская. Потому что резонирует от соседней крыши. Это надо ловить только прибором а не расчетом. Расчеты выкиньте
05:24:20 22-04-2024
Гость (17:01:05 18-04-2024) Не вышку, которая рядом надо бояться, а ту, в чьи границы де... Да будет вам известно, правилами техники безопасности работникам сотовых компаний запрещено более 20мин находиться под работающей вышкой сотовой связи.
Материал и комментарии носят пр знаки заказного. Смешного здесь мало. Наши права нарушаются и с этим, надо бороться. Техническими нормами предусмотрено рас положение вышек сотовой связи не ближе, чем полуторрая высота вышки от жилых зданий. Все это знают, кроме тех, кто эти, вышки насаждает.
18:54:22 23-04-2024
Гость (16:25:32 18-04-2024) Выдать всем шапочки из фольги и запретить пользоваться телеф... Дениса Шульгу с Питера посмотрите все!!! А потом трите здесь из пустого в порожние.