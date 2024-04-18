Барнаульцы борются против строительства "облучающей всех вокруг" сотовой вышки

Людей беспокоит, что ежедневно мимо вышки, если ее построят, будут проходить сотни детей и взрослых

18 апреля 2024, 15:40, ИА Амител

Строительство сотовой вышки / Фото: кадр из видео

В Барнауле жители квартала 2002 выступили против строительства 27-метровой вышки сотовой связи рядом с жилыми домами и школой № 128, сообщает Telegram-канал Go_Barnaul.

"Установку антенно-мачтовой опоры объекта связи начали 17 апреля между домами по адресу Северный Власихинский проезд, 36 и Северный Власихинский проезд, 32, практически около стадиона школы № 128. В непосредственной близости также находятся многоквартирные дома по адресу Лазурная, 40 и Лазурная, 42", – говорится в сообщении.

Местные жители отметили, что ежедневно по этой территории проходят сотни детей и взрослых – в школу, в магазины, на остановки общественного транспорта и так далее.