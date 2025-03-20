Барнаульцы идут поклониться 500-летней иконе из Псково-Печерского монастыря. Фото

Икона Божией Матери "Умиление" была написана в 1521 году и почитается как чудотворная

20 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Икона Божией Матери "Умиление" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

19 марта в Покровский кафедральный собор Барнаула прибыла древняя икона Божией Матери "Умиление" из Псково-Печерского мужского монастыря.

Утром перед святым образом было совершено молебное пение, которое возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий в сослужении духовенства Барнаульской епархии, сообщает пресс-служба Алтайской епархии. Владыка Сергий обратился к верующим с проповедью и поприветствовал гостей Барнаульской епархии. В завершение богослужения архипастырь преподал благословение молящимся.

После этого все верующие смогли приложиться и обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице через Ее чудотворный образ. Икона Божией Матери "Умиление" будет доступна для поклонения с 19 по 21 марта до 12:00.

Встреча иконы Божией Матери "Умиление" в Барнауле / Фото: Барнаульская епархия

История иконы

Псково-Печерская икона Божией Матери "Умиление" была написана в 1521 году благочестивым иеромонахом Арсением Хитрошем с иконы Божией Матери "Владимирская" и относится к иконописному типу Елеуса.

В Псково-Печерский монастырь икона была принесена в 1529–1570 годах купцами Василием и Феодором во время игуменства преподобного Корнилия. С тех пор икона не раз являла свою милость и чудодейственную помощь православному русскому народу.

Особую известность и почитание по всей Руси икона приобрела во время Ливонской войны, когда 100-тысячная польско-литовская армия не смогла за пять месяцев осады и 30 штурмов Псковского кремля взять город. В память чудесного избавления Пскова от осады при царе Феодоре Иоанновиче икона была украшена киотом.

Во время войны 1812 года в день, когда был совершен крестный ход с иконами Божией Матери "Умиление" и "Успение", русские войска отбили Полоцк, и Псков оказался вне опасности. В память об этом событии в Псково-Печерской обители был возведен новый храм в честь Святого Архистратига Михаила, а чудотворный образ Божией Матери "Умиление" был помещен у правого клироса. Именно с этого времени 7 октября празднуется память иконы.