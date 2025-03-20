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Барнаульцы идут поклониться 500-летней иконе из Псково-Печерского монастыря. Фото

Икона Божией Матери "Умиление" была написана в 1521 году и почитается как чудотворная

20 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Икона Божией Матери "Умиление" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

19 марта в Покровский кафедральный собор Барнаула прибыла древняя икона Божией Матери "Умиление" из Псково-Печерского мужского монастыря.

Утром перед святым образом было совершено молебное пение, которое возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий в сослужении духовенства Барнаульской епархии, сообщает пресс-служба Алтайской епархии. Владыка Сергий обратился к верующим с проповедью и поприветствовал гостей Барнаульской епархии. В завершение богослужения архипастырь преподал благословение молящимся.

После этого все верующие смогли приложиться и обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице через Ее чудотворный образ. Икона Божией Матери "Умиление" будет доступна для поклонения с 19 по 21 марта до 12:00.

Встреча иконы Божией Матери "Умиление" в Барнауле / Фото: Барнаульская епархия

История иконы

Псково-Печерская икона Божией Матери "Умиление" была написана в 1521 году благочестивым иеромонахом Арсением Хитрошем с иконы Божией Матери "Владимирская" и относится к иконописному типу Елеуса.

В Псково-Печерский монастырь икона была принесена в 1529–1570 годах купцами Василием и Феодором во время игуменства преподобного Корнилия. С тех пор икона не раз являла свою милость и чудодейственную помощь православному русскому народу.

Особую известность и почитание по всей Руси икона приобрела во время Ливонской войны, когда 100-тысячная польско-литовская армия не смогла за пять месяцев осады и 30 штурмов Псковского кремля взять город. В память чудесного избавления Пскова от осады при царе Феодоре Иоанновиче икона была украшена киотом.

Во время войны 1812 года в день, когда был совершен крестный ход с иконами Божией Матери "Умиление" и "Успение", русские войска отбили Полоцк, и Псков оказался вне опасности. В память об этом событии в Псково-Печерской обители был возведен новый храм в честь Святого Архистратига Михаила, а чудотворный образ Божией Матери "Умиление" был помещен у правого клироса. Именно с этого времени 7 октября празднуется память иконы.

Служба в храме в Барнауле / Фото: amic.ru

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Барнаул фоторепортажи РПЦ

Комментарии 13

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Гость

07:51:36 20-03-2025

Восьмая заповедь тем временем:
" Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли."

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Афтандил Швыровёртов

10:37:02 20-03-2025

Гость (07:51:36 20-03-2025) Восьмая заповедь тем временем:" Не делай себе кумира и н... Это другое. Я сама в какой-то степени верю. Не всё так однозначно с нумерацией заповедей.

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Гость

13:45:07 20-03-2025

Афтандил Швыровёртов (10:37:02 20-03-2025) Это другое. Я сама в какой-то степени верю. Не всё так одноз... Кто были твои папа и мама? Назвать дочь Афтандилом это кем надо быть?

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Гость

12:47:20 20-03-2025

Гость (07:51:36 20-03-2025) Восьмая заповедь тем временем:" Не делай себе кумира и н... Баптиста сразу видно. Излюбленный прием фарисейства - сыпать цитатами.

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Гость

12:56:20 20-03-2025

Гость (07:51:36 20-03-2025) Восьмая заповедь тем временем:" Не делай себе кумира и н... Я Вам больше того скажу, в Библии слова ИКОНА нет вообще, от слова совсем. Кстати а кто на иконе изображен, ежели иконописец никогда Богородицы не видел?

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Гость

13:01:32 20-03-2025

Гость (12:56:20 20-03-2025) Я Вам больше того скажу, в Библии слова ИКОНА нет вообще, от... Иконописец художник. Он так видит!

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Гость

08:16:59 20-03-2025

ой да пусть делают что хотят. мирные же

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Гость

09:44:50 20-03-2025

Гость (08:16:59 20-03-2025) ой да пусть делают что хотят. мирные же... А квадроберы какое зло сделали?

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Гость

10:45:42 20-03-2025

Гость (09:44:50 20-03-2025) А квадроберы какое зло сделали?... Есть еще более мирные хоббихорсеры! =)

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Гость

11:08:10 20-03-2025

Гость (08:16:59 20-03-2025) ой да пусть делают что хотят. мирные же... Украинский Майдан примерно с этих же слов начинался...!

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Дюша

11:35:29 20-03-2025

На фото карусель из бабок... Каков процент поклонившихся горожан? Может для них автобус выделить за бюджетные бабки, трамвай бесплатный, троллейбус?

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Гость

13:25:17 20-03-2025

Дюша (11:35:29 20-03-2025) На фото карусель из бабок... Каков процент поклонившихся гор... Краснопузики трупу на Красной площади поклоняются. В чем разница? Степень дичи одинакова

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Дюша

15:43:19 20-03-2025

Гость (13:25:17 20-03-2025) Краснопузики трупу на Красной площади поклоняются. В чем раз... Бледный, ты уже надоел порядком со своей глупостью...Не старайся быть еще смешнее...

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