Барнаульцы массово скупают воду на фоне коммунальной аварии

Пятилитровые бутыли в магазинах уже закончились

26 ноября 2024, 16:30, ИА Амител

Вода на полках барнаульских магазинов / Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В Барнауле из-за ограничения водоснабжения горожане начали опустошать полки с питьевой водой. Об этом сообщили читатели amic.ru.

"В "Магните" уже нет пятилитровок, а в "Ярче" скупают даже бутылки по 0,5", – рассказали очевидцы.

Напомним, из-за коммунальной аварии на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской три района Барнаула остались без воды. Проблемы с водоснабжением возникли в Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах.

Известно, что повреждения планируют устранить в течение трех-четырех часов. Затем систему параметров водоснабжения заполнят и восстановят. Вода должна появиться в домах барнаульцев этой ночью.