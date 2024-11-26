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Барнаульцы массово скупают воду на фоне коммунальной аварии

Пятилитровые бутыли в магазинах уже закончились

26 ноября 2024, 16:30, ИА Амител

Вода на полках барнаульских магазинов / Фото: amic.ru
Вода на полках барнаульских магазинов / Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В Барнауле из-за ограничения водоснабжения горожане начали опустошать полки с питьевой водой. Об этом сообщили читатели amic.ru.

"В "Магните" уже нет пятилитровок, а в "Ярче" скупают даже бутылки по 0,5", – рассказали очевидцы.

Напомним, из-за коммунальной аварии на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской три района Барнаула остались без воды. Проблемы с водоснабжением возникли в Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах.

Известно, что повреждения планируют устранить в течение трех-четырех часов. Затем систему параметров водоснабжения заполнят и восстановят. Вода должна появиться в домах барнаульцев этой ночью.

коммунальная авария вода Водоснабжение
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Комментарии 8

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Гость

16:33:35 26-11-2024

на сколько цены подняли???

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гость

16:35:15 26-11-2024

И оплатить эту воду должен Водоканал

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Гость

18:03:31 26-11-2024

гость (16:35:15 26-11-2024) И оплатить эту воду должен Водоканал...водоканал долен подвоз организовать

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Гость

18:15:48 26-11-2024

Гость (18:03:31 26-11-2024) ... Я ему плачу за питьевую воду, а не за ополоски из цистерны

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Гость

16:55:49 26-11-2024

Ребзя, а зачем вы фотаете полки на которых 5-ти литровки никогда не стояли? На первом фото они в наличии.. А остальные фото для чего? Для создания ажиотажа?

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Гость

18:08:41 26-11-2024

Инфа на текущий момент. Пр. Строителей. Вода бежит из холодного и горячего кранов. Да, рыжая, да из горячего крана прохладная. Но бежит. Люди с работы вернутся и понемногу продавим ржавчину в воде...

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гость

08:09:22 27-11-2024

иди отов всегда хватало, побежали воду скупать.

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Гость

09:02:08 27-11-2024

гость (08:09:22 27-11-2024) иди отов всегда хватало, побежали воду скупать.... а вы предпочитаете снег растопить, чтобы приготовить еду и у вас туалет типа сортир на улице? сочувствую.

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