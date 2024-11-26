Барнаульцы массово скупают воду на фоне коммунальной аварии
Пятилитровые бутыли в магазинах уже закончились
26 ноября 2024, 16:30, ИА Амител
В Барнауле из-за ограничения водоснабжения горожане начали опустошать полки с питьевой водой. Об этом сообщили читатели amic.ru.
"В "Магните" уже нет пятилитровок, а в "Ярче" скупают даже бутылки по 0,5", – рассказали очевидцы.
Напомним, из-за коммунальной аварии на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской три района Барнаула остались без воды. Проблемы с водоснабжением возникли в Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах.
Известно, что повреждения планируют устранить в течение трех-четырех часов. Затем систему параметров водоснабжения заполнят и восстановят. Вода должна появиться в домах барнаульцев этой ночью.
16:33:35 26-11-2024
на сколько цены подняли???
16:35:15 26-11-2024
И оплатить эту воду должен Водоканал
18:03:31 26-11-2024
гость (16:35:15 26-11-2024) И оплатить эту воду должен Водоканал...водоканал долен подвоз организовать
18:15:48 26-11-2024
Гость (18:03:31 26-11-2024) ... Я ему плачу за питьевую воду, а не за ополоски из цистерны
16:55:49 26-11-2024
Ребзя, а зачем вы фотаете полки на которых 5-ти литровки никогда не стояли? На первом фото они в наличии.. А остальные фото для чего? Для создания ажиотажа?
18:08:41 26-11-2024
Инфа на текущий момент. Пр. Строителей. Вода бежит из холодного и горячего кранов. Да, рыжая, да из горячего крана прохладная. Но бежит. Люди с работы вернутся и понемногу продавим ржавчину в воде...
08:09:22 27-11-2024
иди отов всегда хватало, побежали воду скупать.
09:02:08 27-11-2024
гость (08:09:22 27-11-2024) иди отов всегда хватало, побежали воду скупать.... а вы предпочитаете снег растопить, чтобы приготовить еду и у вас туалет типа сортир на улице? сочувствую.