Барнаульцы остались без воды из-за крупной коммунальной аварии
На месте работают специалисты
26 ноября 2024, 11:31, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org
В Барнауле устраняют коммунальную аварию на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской. Из-за повреждения запорной арматуры на водопроводе случился выход воды, сообщили в мэрии.
"Определяется характер повреждения и масштабы возможного ограничения водоснабжения потребителей", – отметили в администрации.
В то же время наши читатели сообщают, что воды нет "почти во всем центре".
На месте работают специалисты "Росводоканала", "СоюзДонСтроя", а также представители районной администрации, УГОЧС и комитета по энергоресурсам и газификации. Кроме того, дежурят дорожные службы.
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11:35:31 26-11-2024
Уже остались.
Этот СоюзДонСтрой хоть что-то может делать нормально? Сколько из-за него в этом году уже аварий было...
11:44:39 26-11-2024
На Павлике авария, а весь Центр без воды. Какая связь-то? Где Павловский тракт, а где Центр?
12:04:20 26-11-2024
Гость (11:44:39 26-11-2024) На Павлике авария, а весь Центр без воды. Какая связь-то? Гд... тоже не поняла..Воды нет С-З_Юрина...авария на Павлике....чудеса
12:54:16 26-11-2024
Гость (11:44:39 26-11-2024) На Павлике авария, а весь Центр без воды. Какая связь-то? Гд... а вода в город откуда поступает? из Оби напрямую в каждый район или таки с водозабора, на очистные, потом на станцию второго подъема которая, о странность, напротив кондитерки на Павловском тракте и дальше по районам города?
11:45:19 26-11-2024
Из проверенного: нет воды на Матросова, Строителей, Комсомольском, Красноармейском.
Я успел купить воду в магазине. Бегите, глупцы!
12:08:30 26-11-2024
Гость (11:45:19 26-11-2024) Из проверенного: нет воды на Матросова, Строителей, Комсомол... И чо, теперь воды навсегда не будет что-ли?
12:53:51 26-11-2024
Гость (12:08:30 26-11-2024) И чо, теперь воды навсегда не будет что-ли? ... Так все. За водой теперь на Павлик ездить придется! Она вся там.
13:28:14 26-11-2024
Гость (12:08:30 26-11-2024) И чо, теперь воды навсегда не будет что-ли? ... Да. Топите снег
14:14:30 26-11-2024
Гость (13:28:14 26-11-2024) Да. Топите снег... ж0лтый снег не топите
11:46:12 26-11-2024
Я так понимаю это там где все лето трубы меняли, синие большого диаметра.
12:03:14 26-11-2024
Гость (11:46:12 26-11-2024) Я так понимаю это там где все лето трубы меняли, синие больш... Они всё еще их меняют. Ну, или делают вид. Работаю прям около них.
11:50:26 26-11-2024
какие улицы без воды то- озвучьте
11:50:30 26-11-2024
Другой ресурс сообщает: "ориентировочное время подключения - 20:00"
12:10:08 26-11-2024
Я так понимаю они и сами не знают у кого отключили воду, в чате дома пишут воды нет, а на сайте Росводоканала говорят типа работы не ведутся обращайтесь в УК.
12:42:43 26-11-2024
Гость (12:10:08 26-11-2024) Я так понимаю они и сами не знают у кого отключили воду, в ч... у нас наоборот: в домовом чатике вой стоит, что воды нет, а у нас на работе (1 этаж) вода есть и напор отличный. не буду жильцов расстраивать)
12:11:39 26-11-2024
Авария произошла из-за повреждения запорной арматуры.
Какое же дерьмо закупили, если ремонт еще идет, а что-то где-то уже ломается.
12:28:49 26-11-2024
Московская компания «Союздонстрой» выиграла тендер на ремонт систем водоснабжения на территории строящегося комплекса текстильной отделочной фабрики АО БМК «Меланжист Алтая». Подрядчик предложил выполнить работы за 2,18 млрд руб.
12:40:54 26-11-2024
На зиму эта авария будет повторятся.
Держите граждане города запас воды.
19 ноября 2024, 14:52
В администрации города прошло совещание по вопросу устранения аварийных ситуаций на сетях жизнеобеспечения
Уважаемые люди еще не раз посовещаются и отключат воду/газ/свет
12:42:49 26-11-2024
пр. Ленина-ул. Пионеров воды нет