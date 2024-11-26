Барнаульцы остались без воды из-за крупной коммунальной аварии

На месте работают специалисты

26 ноября 2024, 11:31, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле устраняют коммунальную аварию на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской. Из-за повреждения запорной арматуры на водопроводе случился выход воды, сообщили в мэрии.

"Определяется характер повреждения и масштабы возможного ограничения водоснабжения потребителей", – отметили в администрации.

В то же время наши читатели сообщают, что воды нет "почти во всем центре".

На месте работают специалисты "Росводоканала", "СоюзДонСтроя", а также представители районной администрации, УГОЧС и комитета по энергоресурсам и газификации. Кроме того, дежурят дорожные службы.