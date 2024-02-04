Барнаульцы могут помочь приюту для животных вместе с amic.ru
Для этого нужно просто подписаться на телеграм-канал amic.ru
04 февраля 2024, 12:20, ИА Амител
Делать добрые дела легче, чем кажется! Например, вы можете поучаствовать в нашей акции с барнаульским приютом для животных "Бусинка".
Для этого вам нужно просто подписаться на наш телеграм-канал. Семь дней мы будем считать новых подписчиков, а уже 6 февраля переведем "Бусинке" сумму равную количеству новых читателей.
Если вы уже подписаны на нас, то отправляйте этот пост своим родственникам, друзьям и знакомым. Пусть как можно больше людей узнает об акции.
Отметим, на момент начала в нашем телегам-канале было 10000 подписчиков.
12:39:00 04-02-2024
Зачем придумывать? Помогите этому приюту если есть возможность...
19:15:59 04-02-2024
Грыша (12:39:00 04-02-2024) Зачем придумывать? Помогите этому приюту если есть возможнос... ну а как? дешевые подписчики телеграм-каналу выйдут)) будут потом бабло на рекламе рубить. Это единственная цель этой акции. А помочь могли бы и так... если даже 1000 человек придет, они отправят приюту 1000 рублей... макисмум 10 000, если раскошелятся. Это же смешно!!!!
11:38:47 05-02-2024
какая-то помощь с душком.