Барнаульцы могут помочь приюту для животных вместе с amic.ru

Для этого нужно просто подписаться на телеграм-канал amic.ru

04 февраля 2024, 12:20, ИА Амител

Делать добрые дела легче, чем кажется! Например, вы можете поучаствовать в нашей акции с барнаульским приютом для животных "Бусинка".

Для этого вам нужно просто подписаться на наш телеграм-канал. Семь дней мы будем считать новых подписчиков, а уже 6 февраля переведем "Бусинке" сумму равную количеству новых читателей.

Если вы уже подписаны на нас, то отправляйте этот пост своим родственникам, друзьям и знакомым. Пусть как можно больше людей узнает об акции.

Отметим, на момент начала в нашем телегам-канале было 10000 подписчиков.