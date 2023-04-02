Барнаульцы на продуктовых ярмарках потратили больше 9 млн рублей

В мэрии отметили, что цены на подобных ярмарках в среднем ниже на 19,5%, чем в супермаркетах

02 апреля 2023, 13:22, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии

На прошедших в Барнауле продуктовых ярмарках горожане потратили 9,2 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Всего на территории города работали 205 торговых точек, которые представляли продукцию от местных производителей.

"По результатам анализа цены на ярмарках в среднем ниже на 19,5% (6,6-32,4%), чем в торговых сетях, и на 26,7% (8-45,5%), чем на рынках города. Такой уровень цен достигается за счёт привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий", – сказано в сообщении.

Следующие ярмарки состоятся 8 апреля.