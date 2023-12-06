Барнаульцы назвали самые худшие подарки на Новый год

В лидерах антирейтинга оказались носки, шарфы и шапки

06 декабря 2023, 12:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Носки, шарфы, халаты, футболки, шапки и свитеры оказались самыми неудачными подарками на Новый год по мнению барнаульцев. Согласно исследованию SuperJob, за такой вариант проголосовали 11% опрошенных жителей города.

Еще 8% респондентов назвали худшими презентами постельное белье, полотенца, цветы, канцелярию, пазлы, бижутерию и спортивный инвентарь. Еще 5% жителей города считают, что плохим подарком являются косметика и гигиенические средства. Также в списке оказались сувениры, сладости и кухонные принадлежности.

При этом треть респондентов признались, что им никогда не дарили плохие новогодние подарки, а 16% заявили, что худшее в Новый год – остаться без поздравлений вовсе.