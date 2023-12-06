Барнаульцы назвали самые худшие подарки на Новый год
В лидерах антирейтинга оказались носки, шарфы и шапки
06 декабря 2023, 12:55, ИА Амител
Носки, шарфы, халаты, футболки, шапки и свитеры оказались самыми неудачными подарками на Новый год по мнению барнаульцев. Согласно исследованию SuperJob, за такой вариант проголосовали 11% опрошенных жителей города.
Еще 8% респондентов назвали худшими презентами постельное белье, полотенца, цветы, канцелярию, пазлы, бижутерию и спортивный инвентарь. Еще 5% жителей города считают, что плохим подарком являются косметика и гигиенические средства. Также в списке оказались сувениры, сладости и кухонные принадлежности.
При этом треть респондентов признались, что им никогда не дарили плохие новогодние подарки, а 16% заявили, что худшее в Новый год – остаться без поздравлений вовсе.
13:00:31 06-12-2023
А кто будет возмущаться вообще подарков не получит.
13:16:23 06-12-2023
Что мешает просто спросить- словами? то-то и то-то. Если человек говорит "хоть что" не имеет право потом жаловаться)))
13:35:31 06-12-2023
"Мазерати" с "эпплом" им подавай! 😆
14:06:17 06-12-2023
Письмо, со своими хотелками, надо писать Деду Морозу )))
14:19:35 06-12-2023
Деда Мороза не существует.
14:20:56 06-12-2023
Собираюсь дарить полотенце+шоколадку
14:24:36 06-12-2023
Гость (14:20:56 06-12-2023) Собираюсь дарить полотенце+шоколадку... шоколадку распакуйте, заверните в полотенце и на батарею перед вручением)))
14:33:35 06-12-2023
Гость (14:20:56 06-12-2023) Собираюсь дарить полотенце+шоколадку... нормуль
14:23:52 06-12-2023
какие все нежные... плюнуть не в кого чтоб не обиделось
14:36:31 06-12-2023
Женщину надо дарить-женщину! Ну естественно ни при жене. Такой подарок все оценят мужчины.
14:48:04 06-12-2023
а я люблю носки. Всегда рада, когда мне их дарят. Особенно если они теплые и красивые
16:03:58 06-12-2023
Вот в прошлом году мне подарили тостер.. а у меня и ванны то нет(
14:22:36 07-12-2023
Дарите женщинам трусы - Они цветов куда полезней. Морозы средней полосы - Причина множества болезней. Когда текут у всех носы, Когда кругом висит зараза, Наденут женщины трусы - И станет им теплее сразу.
14:33:07 07-12-2023
Трусы я сама себе куплю.
15:38:53 07-12-2023
Можно просто что-нибудь приятное словами написать на листочке бумаги или в sms-сообщении в мобильном отправить. Только смс дороги в длинном словесном варианте, если честно. Особенно, если много знакомых или родственников, а бюджет - ма-а-аленький в телефоне и в кошельке :) Когда нет денег и сил в праздники на подарки - так плохо и грустно становится... А людям всё мало и мало. С одной стороны, это понятно, но когда НЕТ возможности и сил, то до слёз обидно... Мне бы хотелось радовать людей, животных и птиц, но я не люблю подарки и корысть без причины!