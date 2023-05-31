Барнаульцы недовольны тем, что сотрудники ГИБДД проверяют маршрутчиков

Правоохранители наказывают водителей за стоящих пассажиров

31 мая 2023, 13:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители Барнаула недовольны тем, что сотрудники ГИБДД беспокоятся об их безопасности. Жалобы опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам автора сообщения, правоохранители тормозили маршрутки на проспекте Калинина и штрафовали водителей за перегруз, который дают стоящие пассажиры. Из-за этого людям приходилось бежать до соседней остановки.

По словам горожан, подобные меры не меняют ситуацию и маршрутки продолжают набивать до отказа. При этом пассажиры страдают, потому что приходится искать новые возможности добраться до нужного места.