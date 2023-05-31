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Барнаульцы недовольны тем, что сотрудники ГИБДД проверяют маршрутчиков

Правоохранители наказывают водителей за стоящих пассажиров

31 мая 2023, 13:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Жители Барнаула недовольны тем, что сотрудники ГИБДД беспокоятся об их безопасности. Жалобы опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам автора сообщения, правоохранители тормозили маршрутки на проспекте Калинина и штрафовали водителей за перегруз, который дают стоящие пассажиры. Из-за этого людям приходилось бежать до соседней остановки.

По словам горожан, подобные меры не меняют ситуацию и маршрутки продолжают набивать до отказа. При этом пассажиры страдают, потому что приходится искать новые возможности добраться до нужного места.

Барнаул жалобы и просьбы общественный транспорт

Комментарии 28

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Necto

13:24:01 31-05-2023

Всем известно что инфраструктура общественного транспорта работает в городе отвратительно. Автобусов не хватает, те что есть большинство в ужасном состоянии, водители не стесняясь хамят пассажирам. Вообщем какой то год подряд ждем новых трамваев :) ржу не могу, если они опять не появятся, то можно легенду составлять по типу : барнаульское метро.

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4433

14:33:23 31-05-2023

Necto (13:24:01 31-05-2023) Всем известно что инфраструктура общественного транспорта ра... ну может лет так через 10-20 и появится, а пока ждем тоннель под жд вокзалом до 36 года. пока хоть разворотным кольцам радуемся,что-то новое хоть и временное. построят мост,демонтируют кольца будем радоваться мосту и возмущаться что кольца убрали. если уж тоннель под жд вокзалом собрались строить и его построят,то молодежь там будет постоянно тусоваться. а раз будет тоннель то можно и метро-трам ждать. помнится один умник хотел монорельс построить. вот только разместить негде такое сооржуние, да и маршрутов будет мало. новый мост и жд вокзал и все) подземный трамвай реализовали бы, но опять же будут не довольные тем что пол города перекроют прокапывая заготовки под будущие тоннели. единственное чему я буду рад это если снова вернут двухэтажные автобусы, что ездили в 2004 году. да и трамвая по типу витязь м тоже был бы рад.

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Гость

13:28:00 31-05-2023

а чего жаловаться? нет в газельках столько мест сколько туда народа набивается. гайцы о ваших же жизнях беспокоятся. но это же вконтактыши... для них тучка на небе повод чтобы пожаловаться и поныть

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Гость

14:00:15 31-05-2023

Гость (13:28:00 31-05-2023) а чего жаловаться? нет в газельках столько мест сколько туда... А что делать людям? Если с С-Западной на П.тракт ездит только 1 маршрут? И если люди вошли, значит место есть. А на людей им наплевать. Может потому, что их родственников нат в общественном транспорте?

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Гость

14:03:39 31-05-2023

Гость (13:28:00 31-05-2023) а чего жаловаться? нет в газельках столько мест сколько туда... утухни, гАишник

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Гость

14:11:54 31-05-2023

Гость (14:03:39 31-05-2023) утухни, гАишник... закрой хлебоприемник, пассажир трамвая

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Гость

14:51:58 31-05-2023

Гость (14:11:54 31-05-2023) закрой хлебоприемник, пассажир трамвая... не, я пассажир газельки.

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Гость

13:30:33 31-05-2023

Люди определитесь уже: жаловаться что что ГИБДД не работает, или работает.

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Гость

13:57:24 31-05-2023

Гость (13:30:33 31-05-2023) Люди определитесь уже: жаловаться что что ГИБДД не работает,... Они тормозят маршрутки малой вместительности! НО мимо проезжают БИТКОМ набитые маршруты 32,41 и ничего! По выделенке проезжают легковые - ДПС их тоже НЕ замечает! Может это просто выжимание конкурентов? Очень похоже.

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Гость

15:11:25 31-05-2023

Гость (13:30:33 31-05-2023) Люди определитесь уже: жаловаться что что ГИБДД не работает,... Их работа - это обеспечение безопасности дорожного движения, а они по кустам прячутся и штрафы собирают.

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Гость

13:57:32 31-05-2023

ГИБДД могло бы подвести высаженых, с мигалками.

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Гость

14:01:13 31-05-2023

Неправда! Барнаульцы счастливы тем, что сотрудники ГИБДД начали трясти этих упырей.

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Гость

14:03:58 31-05-2023

Надо нещадно "долбить" как водил, так и "хозяев" маршрутов. Не поставил на линию нужное количество транспорта- сдавай лицензию, найдётся тот, кто поставит.

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гость

14:11:32 31-05-2023

Где обещанные камеры по выделенкам , где скрытые патрули ? Когда уже начнут собирать миллионы штрафов?

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Гость

14:22:54 31-05-2023

гость (14:11:32 31-05-2023) Где обещанные камеры по выделенкам , где скрытые патрули ? К... Долой выделенки

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Гость

16:47:09 31-05-2023

Гость (14:22:54 31-05-2023) Долой выделенки... Тебя долой. А выделенки НУЖНЫ городу.

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Гость

14:23:18 31-05-2023

гайцы целенаправленно кошмарят водителей определенных маршрутов. Конкретно 144-й. На площади столбов на Малахова, они могут выйти поперек всего движения, чтобы из третьего ряда выцепить маршрутку. Даже если им мешают битком набитые 58-й и 18-й. Вижу цель, не вижу препятствий.

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4433

14:27:58 31-05-2023

вечно всем недовольны. маршрутчик проехал мимо - недовольны гайцы остановили маршрутку - недовольны (так как привыкли к тому что маршрутки быстро ездят в погоне за рейтингом, а тут видите ли постоять пришлось) гайцы тормознули маршрутку за стоящих людей - опять недовольны,видите ли время у них отнимают. перекрыли мост на новом рынке - не довольны что пробка в городе что на калинина, что на павловском тракте. маршрутчик отказался выпустить вне остановки - опять не довольны, видите ли вам так удобннее и вам лень пройтись пешечком от остановки. не уступили место - снова не довольные. не правильно указали точку таксисту - не довольны что таксер подьехал не туда, попросили таксера подьехать куда вам надо - опять не довольны видите ли вы вызывали на точку. в общем люди сами не знают чего хотят, вечно не довольство. терпите пипл терпите

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Гость

14:46:17 31-05-2023

4433 (14:27:58 31-05-2023) вечно всем недовольны. маршрутчик проехал мимо - недовольны ... Конечно, недовольны. ДПС ВЫСАЖИВАЕТ людей, люди не могут уехать потому, что следующий 58 тоже полный. Из него ВЫСАЖИВАЮТ людей. Следующий 58 тоже полный. КАК людям добираться? И больше НИЧЕГО на П.тракт не идет. Мозги включи, прежде чем писать комментарий.

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ГИБДД_МЫ

14:47:45 31-05-2023

Че разорались то, скоро профилактика в ГИБДД пройдет и поколются! Вы че как маленькие, им тоже палки по профилактике нужны. Если с Вами че-то в той маршрутке случится, если что, им тоже не комильфо за Вас по шапке получать! За количество автобусов на линии ГИБДД не в ответе и требовать этого от Администрации тоже не могут, у них свой регламент!

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Гость

14:54:23 31-05-2023

Обращались к губернатору - пришел ответ, что не в часы пик не выгодно автобусы большой вместимости, а то что подвергают опасности пассажиров и не все могут воспользоваться транспортом - это чиновникам, во главе с губером - плевать!

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Газелист.

15:08:29 31-05-2023

Предлагаю сиденья убрать совсем-так больше пассажиров войдёт. И разрешить цеплять к Газели прицеп,для увеличения пассажироперевозок! Одно плохо- до прицепа руку за деньгами далеко тянуть,но я согласен на операцию по удлинению конечности!

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Гость

15:13:49 31-05-2023

Пока общественный транспорт находится в руках частников , ничего не изменится. Ситуация с каждым годом только ухудшается. Почему в соседних регионах ОТ на балансе города , а у нас нет? Видимо, невыгодно это власти...

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Гость

15:54:04 31-05-2023

Да все правильно делают. Что бы менять ситуацию (т.е. искать деньги на автобусы-трамваи и разные мероприятия) надо доказать, что она существует. Пассажиры только в коментах потрещать могут, а как до дела, подать жалобы хотя бы поодиночке, так молчок. Вот и пришлось гайцов отправить на сбор достоверной информации. Сейчас газелистов, потом и большие автобусы протрясут и будут официальные доказательства о катастрофичности ситуации. Ну а хронические тролли все равно все затролят - не делают ничего, значит плохо. А раз начали что-то делать, так еще хуже.

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Анна

16:16:12 31-05-2023

Гость (13:30:33 31-05-2023) Люди определитесь уже: жаловаться что что ГИБДД не работает,... А то что они в час пик на этом же Калинина в упор не видят целые колонны камазов и тонаров, которые перекрывают прилегающие улицы и еще выстраивают третьи ряды на повороте на Сизова???? Или это нето???

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Гражданин

16:45:46 31-05-2023

Лучше бы гонщиков на проспете Ленина ловили по вечерам. Вот, кто действительно создаёт опасные ситуации на дорогах.

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Гость

19:22:25 31-05-2023

Хорош ГАИ называть ГибДД. И да, они кошмарят отдельные маршруты в угоду конкуренции блатным хозяйчикам. Так ГАИ проверяет 33 маршрут, так как он не нравится хозяйчикам 55 автобуса.

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Гость

00:05:04 01-06-2023

Вся эта история с общественным транспортом в Барнауле похожа на ту, которую рассказывал А. Райкин. Один сшил рукав, другой пришил пуговицы и т.д., а за костюм никто не отвечает. И у нас также: одни штрафуют, а как людям добираться нас...ь; другие на автобусах экономят - всё ждут от кого-то их прибытие, а как людям в жару ехать в битком набитом автобусе нас...ь; третьи всё трамваи довезти не могут; а если и доедет один на весь город, то это прям ПРОРЫВ; четвертые вообще проблему не видят - может ослепли от самосвечения или всем этим руководит ВИЙ, которому просто надо веки поднять? А ведь усилий то требуется всего ничего. Просто надо думать головой и работать. Но это СЛОЖНО, да и зачем.

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