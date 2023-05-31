Барнаульцы недовольны тем, что сотрудники ГИБДД проверяют маршрутчиков
Правоохранители наказывают водителей за стоящих пассажиров
31 мая 2023, 13:18, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жители Барнаула недовольны тем, что сотрудники ГИБДД беспокоятся об их безопасности. Жалобы опубликовали в сообществе "В курсе 22".
По словам автора сообщения, правоохранители тормозили маршрутки на проспекте Калинина и штрафовали водителей за перегруз, который дают стоящие пассажиры. Из-за этого людям приходилось бежать до соседней остановки.
По словам горожан, подобные меры не меняют ситуацию и маршрутки продолжают набивать до отказа. При этом пассажиры страдают, потому что приходится искать новые возможности добраться до нужного места.
13:24:01 31-05-2023
Всем известно что инфраструктура общественного транспорта работает в городе отвратительно. Автобусов не хватает, те что есть большинство в ужасном состоянии, водители не стесняясь хамят пассажирам. Вообщем какой то год подряд ждем новых трамваев :) ржу не могу, если они опять не появятся, то можно легенду составлять по типу : барнаульское метро.
14:33:23 31-05-2023
Necto (13:24:01 31-05-2023) Всем известно что инфраструктура общественного транспорта ра... ну может лет так через 10-20 и появится, а пока ждем тоннель под жд вокзалом до 36 года. пока хоть разворотным кольцам радуемся,что-то новое хоть и временное. построят мост,демонтируют кольца будем радоваться мосту и возмущаться что кольца убрали. если уж тоннель под жд вокзалом собрались строить и его построят,то молодежь там будет постоянно тусоваться. а раз будет тоннель то можно и метро-трам ждать. помнится один умник хотел монорельс построить. вот только разместить негде такое сооржуние, да и маршрутов будет мало. новый мост и жд вокзал и все) подземный трамвай реализовали бы, но опять же будут не довольные тем что пол города перекроют прокапывая заготовки под будущие тоннели. единственное чему я буду рад это если снова вернут двухэтажные автобусы, что ездили в 2004 году. да и трамвая по типу витязь м тоже был бы рад.
13:28:00 31-05-2023
а чего жаловаться? нет в газельках столько мест сколько туда народа набивается. гайцы о ваших же жизнях беспокоятся. но это же вконтактыши... для них тучка на небе повод чтобы пожаловаться и поныть
14:00:15 31-05-2023
Гость (13:28:00 31-05-2023) а чего жаловаться? нет в газельках столько мест сколько туда... А что делать людям? Если с С-Западной на П.тракт ездит только 1 маршрут? И если люди вошли, значит место есть. А на людей им наплевать. Может потому, что их родственников нат в общественном транспорте?
14:03:39 31-05-2023
Гость (13:28:00 31-05-2023) а чего жаловаться? нет в газельках столько мест сколько туда... утухни, гАишник
14:11:54 31-05-2023
Гость (14:03:39 31-05-2023) утухни, гАишник... закрой хлебоприемник, пассажир трамвая
14:51:58 31-05-2023
Гость (14:11:54 31-05-2023) закрой хлебоприемник, пассажир трамвая... не, я пассажир газельки.
13:30:33 31-05-2023
Люди определитесь уже: жаловаться что что ГИБДД не работает, или работает.
13:57:24 31-05-2023
Гость (13:30:33 31-05-2023) Люди определитесь уже: жаловаться что что ГИБДД не работает,... Они тормозят маршрутки малой вместительности! НО мимо проезжают БИТКОМ набитые маршруты 32,41 и ничего! По выделенке проезжают легковые - ДПС их тоже НЕ замечает! Может это просто выжимание конкурентов? Очень похоже.
15:11:25 31-05-2023
Гость (13:30:33 31-05-2023) Люди определитесь уже: жаловаться что что ГИБДД не работает,... Их работа - это обеспечение безопасности дорожного движения, а они по кустам прячутся и штрафы собирают.
13:57:32 31-05-2023
ГИБДД могло бы подвести высаженых, с мигалками.
14:01:13 31-05-2023
Неправда! Барнаульцы счастливы тем, что сотрудники ГИБДД начали трясти этих упырей.
14:03:58 31-05-2023
Надо нещадно "долбить" как водил, так и "хозяев" маршрутов. Не поставил на линию нужное количество транспорта- сдавай лицензию, найдётся тот, кто поставит.
14:11:32 31-05-2023
Где обещанные камеры по выделенкам , где скрытые патрули ? Когда уже начнут собирать миллионы штрафов?
14:22:54 31-05-2023
гость (14:11:32 31-05-2023) Где обещанные камеры по выделенкам , где скрытые патрули ? К... Долой выделенки
16:47:09 31-05-2023
Гость (14:22:54 31-05-2023) Долой выделенки... Тебя долой. А выделенки НУЖНЫ городу.
14:23:18 31-05-2023
гайцы целенаправленно кошмарят водителей определенных маршрутов. Конкретно 144-й. На площади столбов на Малахова, они могут выйти поперек всего движения, чтобы из третьего ряда выцепить маршрутку. Даже если им мешают битком набитые 58-й и 18-й. Вижу цель, не вижу препятствий.
14:27:58 31-05-2023
вечно всем недовольны. маршрутчик проехал мимо - недовольны гайцы остановили маршрутку - недовольны (так как привыкли к тому что маршрутки быстро ездят в погоне за рейтингом, а тут видите ли постоять пришлось) гайцы тормознули маршрутку за стоящих людей - опять недовольны,видите ли время у них отнимают. перекрыли мост на новом рынке - не довольны что пробка в городе что на калинина, что на павловском тракте. маршрутчик отказался выпустить вне остановки - опять не довольны, видите ли вам так удобннее и вам лень пройтись пешечком от остановки. не уступили место - снова не довольные. не правильно указали точку таксисту - не довольны что таксер подьехал не туда, попросили таксера подьехать куда вам надо - опять не довольны видите ли вы вызывали на точку. в общем люди сами не знают чего хотят, вечно не довольство. терпите пипл терпите
14:46:17 31-05-2023
4433 (14:27:58 31-05-2023) вечно всем недовольны. маршрутчик проехал мимо - недовольны ... Конечно, недовольны. ДПС ВЫСАЖИВАЕТ людей, люди не могут уехать потому, что следующий 58 тоже полный. Из него ВЫСАЖИВАЮТ людей. Следующий 58 тоже полный. КАК людям добираться? И больше НИЧЕГО на П.тракт не идет. Мозги включи, прежде чем писать комментарий.
14:47:45 31-05-2023
Че разорались то, скоро профилактика в ГИБДД пройдет и поколются! Вы че как маленькие, им тоже палки по профилактике нужны. Если с Вами че-то в той маршрутке случится, если что, им тоже не комильфо за Вас по шапке получать! За количество автобусов на линии ГИБДД не в ответе и требовать этого от Администрации тоже не могут, у них свой регламент!
14:54:23 31-05-2023
Обращались к губернатору - пришел ответ, что не в часы пик не выгодно автобусы большой вместимости, а то что подвергают опасности пассажиров и не все могут воспользоваться транспортом - это чиновникам, во главе с губером - плевать!
15:08:29 31-05-2023
Предлагаю сиденья убрать совсем-так больше пассажиров войдёт. И разрешить цеплять к Газели прицеп,для увеличения пассажироперевозок! Одно плохо- до прицепа руку за деньгами далеко тянуть,но я согласен на операцию по удлинению конечности!
15:13:49 31-05-2023
Пока общественный транспорт находится в руках частников , ничего не изменится. Ситуация с каждым годом только ухудшается. Почему в соседних регионах ОТ на балансе города , а у нас нет? Видимо, невыгодно это власти...
15:54:04 31-05-2023
Да все правильно делают. Что бы менять ситуацию (т.е. искать деньги на автобусы-трамваи и разные мероприятия) надо доказать, что она существует. Пассажиры только в коментах потрещать могут, а как до дела, подать жалобы хотя бы поодиночке, так молчок. Вот и пришлось гайцов отправить на сбор достоверной информации. Сейчас газелистов, потом и большие автобусы протрясут и будут официальные доказательства о катастрофичности ситуации. Ну а хронические тролли все равно все затролят - не делают ничего, значит плохо. А раз начали что-то делать, так еще хуже.
16:16:12 31-05-2023
Гость (13:30:33 31-05-2023) Люди определитесь уже: жаловаться что что ГИБДД не работает,... А то что они в час пик на этом же Калинина в упор не видят целые колонны камазов и тонаров, которые перекрывают прилегающие улицы и еще выстраивают третьи ряды на повороте на Сизова???? Или это нето???
16:45:46 31-05-2023
Лучше бы гонщиков на проспете Ленина ловили по вечерам. Вот, кто действительно создаёт опасные ситуации на дорогах.
19:22:25 31-05-2023
Хорош ГАИ называть ГибДД. И да, они кошмарят отдельные маршруты в угоду конкуренции блатным хозяйчикам. Так ГАИ проверяет 33 маршрут, так как он не нравится хозяйчикам 55 автобуса.
00:05:04 01-06-2023
Вся эта история с общественным транспортом в Барнауле похожа на ту, которую рассказывал А. Райкин. Один сшил рукав, другой пришил пуговицы и т.д., а за костюм никто не отвечает. И у нас также: одни штрафуют, а как людям добираться нас...ь; другие на автобусах экономят - всё ждут от кого-то их прибытие, а как людям в жару ехать в битком набитом автобусе нас...ь; третьи всё трамваи довезти не могут; а если и доедет один на весь город, то это прям ПРОРЫВ; четвертые вообще проблему не видят - может ослепли от самосвечения или всем этим руководит ВИЙ, которому просто надо веки поднять? А ведь усилий то требуется всего ничего. Просто надо думать головой и работать. Но это СЛОЖНО, да и зачем.