Люди уже не раз обращались в различные инстанции с просьбой отремонтировать этот участок, но за три года их так и не услышали

20 октября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: Ксения Чередник

Ям больше, чем асфальта, а в распутицу пройти или проехать по этому участку невозможно. Уже несколько лет жители поселка Южного и села Лебяжье, а также дачники СНТ "Южный садовод" добиваются капремонта небольшого отрезка дороги от Мусоргского, 33/385, до улицы Полевой. Своими силами они засыпают выбоины строительным мусором и камнями, однако спасает это ненадолго.

Ямы, колдобины и грязь

Улицу Мусоргского в поселке Южном капитально отремонтировали несколько лет назад по проекту "Безопасные и качественные дороги". Однако отрезок длиной не более 300 метров от дома № 33/385 до улицы Полевой в программу не вошел и сегодня, по словам местных жителей, он выглядит как после бомбежки.

"У нас как будто два измерения: отремонтированная часть улицы и наша. На первой все идеально – асфальт, фонари, разметка. У нас – ямы, колдобины, кромешная темнота и грязь. Если выбоина слишком большая, максимум что сделают – воткнут в нее ветку, чтобы насмерть не убились, и все на этом. На Полевой проживает много пенсионеров, детей школьного возраста, которые вынуждены ходить по этой дороге, но никому до нас нет никакого дела", – рассказывает Ксения Чередник.

Женщина говорит, что по этой дороге летом машины могут проехать с максимальной скоростью 15 км/ч. Весной или осенью приходится красться еще медленнее, иначе "можно в первой же яме оставить подвеску. И даже пешком в распутицу тут уже не пройти, так как участок становится сплошным грязевым болотом.

Куда обращались жители?

Жители обращались в различные ведомства, но в ответ приходят "лишь отписки", рассказывают люди. Так, в июне 2020 года Госавтоинспекция по городу Барнаулу сообщила, что в отношении комитета по дорожному хозяйству Барнаула составлен протокол по ч. 1 ст. 12.34 КоАП за неудовлетворительное содержание покрытия проезжей части ул. Мусоргского. Прошел год, но ситуация не поменялась, и новое обращение уже отправили на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Ответ пришел от комитета по дорожному хозяйству города Барнаула. В нем сообщили, что за содержание улично-дорожной сети отвечает "Автодорстрой", но строго в рамках муниципального задания и исходя из предусмотренных объемов финансирования. А так как бюджет на 2021 год был сформирован с предельным дефицитом, включить этот участок дороги в план по текущему ремонту невозможно, гласил документ. Однако ведомство обещало рассмотреть этот вопрос при формировании планов на 2022-й или последующие годы.

"Прошло еще два года, но о нас так никто и не вспомнил. А мы ведь тоже платим налоги! В 2023 году мы снова писали в ГИБДД, что этот участок дороги небезопасен, но теперь мы получаем ответ: в стране мораторий на проверки. Комитет по транспорту теперь обещает рассмотреть возможность включить ремонт этой дороги на 2024 год. Почему у нас начинают делать, когда случится непоправимое?" – спрашивает Ксения Чередник.

Последней попыткой добиться ремонта стало обращение в прокуратуру Алтайского края. Ведомство сообщило заявителю, что в ходе проверки были установлены нарушения п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017: на дороге выявили "повреждения в виде искажения поперечного и продольного профиля дорожного полотна, многочисленные ямы. Прокуратура Центрального района Барнаула вынесла представление заместителю главы администрации города об устранении нарушений. Однако оно пока находится на рассмотрении.