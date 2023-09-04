Барнаульцы перепугались от мощного хлопка посреди ночи
Похожий на взрыв грохот раздался в районе пересечения улиц Энтузиастов и 65 лет Победы
04 сентября 2023, 11:25, ИА Амител
Кадр: "В курсе 22"
Громкий хлопок ночью 3 сентября напугал жителей Индустриального района Барнаула.
Как сообщает паблик "В курсе 22", похожий на взрыв грохот раздался в районе пересечения улиц Энтузиастов и 65 лет Победы.
От шума у находящихся в округе автомобилей сработала сигнализация.
Что именно случилось той ночью, неизвестно. Возможно, взорвался газовый баллон или кто-то намеренно поджег петарду.
11:28:41 04-09-2023
Спасибо! Всё ясно!
03:39:00 28-09-2023
Гость (11:28:41 04-09-2023) Спасибо! Всё ясно!... я сижу и слышу как что ли выстрел а потом минуты через 3 еще раз и потом затихло
11:49:40 04-09-2023
хорошая петарда, аж на Южном было слышно
11:54:50 04-09-2023
я так и знал, что снова вконтактыши обделались от страха.
12:11:45 04-09-2023
Пятачёк на шарик плюхнулся.
12:39:34 04-09-2023
“…кто-то намеренно поджег петарду.” Сильный пассаж.
13:22:47 04-09-2023
Гость (11:28:41 04-09-2023) Спасибо! Всё ясно!... Не говорите, а я-то думал, что так хлопнуло!
13:35:55 04-09-2023
Спать надо по ночам а не сраться. Ничего не слышал. фейк видимо.
13:49:13 04-09-2023
А нас замучили автосигнализации...по всей ночи!
16:36:48 04-09-2023
Гость (13:49:13 04-09-2023) А нас замучили автосигнализации...по всей ночи!... Селюки не умеют ее правильно настроить. Но зато то самолетов пролетающих боятся, то летучих мышей. Скоро от каждого шороха и своей тени будут писаться.
14:48:01 04-09-2023
Хлопок действительно был сильный, только не ночью а ,вечером часов в 19-20
15:07:35 04-09-2023
вечером - тренировочный.