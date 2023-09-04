НОВОСТИПроисшествия

Барнаульцы перепугались от мощного хлопка посреди ночи

Похожий на взрыв грохот раздался в районе пересечения улиц Энтузиастов и 65 лет Победы

04 сентября 2023, 11:25, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"
Кадр: "В курсе 22"

Громкий хлопок ночью 3 сентября напугал жителей Индустриального района Барнаула.

Как сообщает паблик "В курсе 22", похожий на взрыв грохот раздался в районе пересечения улиц Энтузиастов и 65 лет Победы.

От шума у находящихся в округе автомобилей сработала сигнализация.

Что именно случилось той ночью, неизвестно. Возможно, взорвался газовый баллон или кто-то намеренно поджег петарду.

Барнаул Происшествия

Комментарии 12

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Гость

11:28:41 04-09-2023

Спасибо! Всё ясно!

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Макс

03:39:00 28-09-2023

Гость (11:28:41 04-09-2023) Спасибо! Всё ясно!... я сижу и слышу как что ли выстрел а потом минуты через 3 еще раз и потом затихло

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Гость

11:49:40 04-09-2023

хорошая петарда, аж на Южном было слышно

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Гость

11:54:50 04-09-2023

я так и знал, что снова вконтактыши обделались от страха.

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Гость

12:11:45 04-09-2023

Пятачёк на шарик плюхнулся.

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Михаил

12:39:34 04-09-2023

“…кто-то намеренно поджег петарду.” Сильный пассаж.

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Гость

13:22:47 04-09-2023

Гость (11:28:41 04-09-2023) Спасибо! Всё ясно!... Не говорите, а я-то думал, что так хлопнуло!

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Гость

13:35:55 04-09-2023

Спать надо по ночам а не сраться. Ничего не слышал. фейк видимо.

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Гость

13:49:13 04-09-2023

А нас замучили автосигнализации...по всей ночи!

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Гость

16:36:48 04-09-2023

Гость (13:49:13 04-09-2023) А нас замучили автосигнализации...по всей ночи!... Селюки не умеют ее правильно настроить. Но зато то самолетов пролетающих боятся, то летучих мышей. Скоро от каждого шороха и своей тени будут писаться.

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Алена

14:48:01 04-09-2023

Хлопок действительно был сильный, только не ночью а ,вечером часов в 19-20

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Гость

15:07:35 04-09-2023

вечером - тренировочный.

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