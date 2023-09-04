Барнаульцы перепугались от мощного хлопка посреди ночи

Похожий на взрыв грохот раздался в районе пересечения улиц Энтузиастов и 65 лет Победы

04 сентября 2023, 11:25, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"

Громкий хлопок ночью 3 сентября напугал жителей Индустриального района Барнаула.

Как сообщает паблик "В курсе 22", похожий на взрыв грохот раздался в районе пересечения улиц Энтузиастов и 65 лет Победы.

От шума у находящихся в округе автомобилей сработала сигнализация.

Что именно случилось той ночью, неизвестно. Возможно, взорвался газовый баллон или кто-то намеренно поджег петарду.