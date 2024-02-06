Барнаульцы поблагодарили фельдшеров скорой помощи за работу

Экипажи помогли ребенку и взрослому мужчине

06 февраля 2024, 13:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/846473

Жители Барнаула поблагодарили за работу экипажи скорой помощи. Об этом рассказали в КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи, г. Барнаул".

Одна из горожанок вызывала врачей своему ребенку. Женщина призналась, что не помнит имя медиков, приехавших на вызов, но очень благодарна им за работу.

Еще одна жительница краевой столицы рассказала историю своих родителей. Папе стало плохо, и мама вызвала ему врачей. Медики приехали быстро и оказали помощь, которая была так нужна мужчине.

Горожанка также отметила, что не знает номер бригады, но благодарна им за то, что они быстро приехали и помогли отцу.