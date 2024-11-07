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Барнаульцы похитили женщину и отправили ее в реабилитационный центр

Потерпевшая заявила, что согласия на лечение не давала

07 ноября 2024, 11:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Житель Барнаула похитил сожительницу, решив, что ей нужно лечение от наркозависимости. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Мужчина обратился к сотруднику реабилитационного центра, чтобы тот помог ему отправить сожительницу на лечение. Подсудимые пришли в квартиру, повалили потерпевшую на диван, закрыли рот полотенцем и связали. Затем преступники поместили ее в автомобиль и отправились в медучреждение. Однако по пути их остановили сотрудники полиции, которые освободили женщину.

В суде потерпевшая заявила, что не употребляла наркотики и не давала согласия на лечение. По ее мнению, сожитель сделал так потому, что она хотела с ним расстаться. Ранее он преследовал женщину и угрожал ей.

Подсудимые признали вину. Согласно статье УК РФ "Похищение человека", их лишили свободы на срок от пяти до пяти с половиной лет.

Комментарии 6

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Гость

11:05:37 07-11-2024

это любовь...!
как романтично...?
Невеста будет сопротивляться, брыкаться, даже кусаться… Звать милицию, кричать: «Я буду жаловаться в обком!» Но вы не обращайте внимания, это старинный красивый обычай. ©

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Гость

11:15:59 07-11-2024

любит как умеет...
не он виноват, его так воспитали!...

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Гость

11:36:53 07-11-2024

потерпевшая заявила, что не употребляла наркотики... Хе, это я так тоже могу

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Гость

13:03:10 07-11-2024

Думаю, более 90% тех, кто в реабилитационных центрах, не давали согласия на лечение. Их увозят насильно. Добровольно почти никто не едет, все алкоголики считают что они не алкоголики. И вот тут серьезный вопрос. Кому-то, действительно, спасают жизнь, а кого-то похищают без дела и ломают жизнь, типа черных реелтеров.

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Марк

15:41:23 07-11-2024

ладно сожительница, а попробуй вот так постороннего сразу уголовку заработает.

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Гость

07:58:47 08-11-2024

А на сожительницу какие права он имеет? Чужая тетка.

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