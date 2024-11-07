Барнаульцы похитили женщину и отправили ее в реабилитационный центр
Потерпевшая заявила, что согласия на лечение не давала
07 ноября 2024, 11:00, ИА Амител
Житель Барнаула похитил сожительницу, решив, что ей нужно лечение от наркозависимости. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
Мужчина обратился к сотруднику реабилитационного центра, чтобы тот помог ему отправить сожительницу на лечение. Подсудимые пришли в квартиру, повалили потерпевшую на диван, закрыли рот полотенцем и связали. Затем преступники поместили ее в автомобиль и отправились в медучреждение. Однако по пути их остановили сотрудники полиции, которые освободили женщину.
В суде потерпевшая заявила, что не употребляла наркотики и не давала согласия на лечение. По ее мнению, сожитель сделал так потому, что она хотела с ним расстаться. Ранее он преследовал женщину и угрожал ей.
Подсудимые признали вину. Согласно статье УК РФ "Похищение человека", их лишили свободы на срок от пяти до пяти с половиной лет.
11:05:37 07-11-2024
это любовь...!
как романтично...?
Невеста будет сопротивляться, брыкаться, даже кусаться… Звать милицию, кричать: «Я буду жаловаться в обком!» Но вы не обращайте внимания, это старинный красивый обычай. ©
11:15:59 07-11-2024
любит как умеет...
не он виноват, его так воспитали!...
11:36:53 07-11-2024
потерпевшая заявила, что не употребляла наркотики... Хе, это я так тоже могу
13:03:10 07-11-2024
Думаю, более 90% тех, кто в реабилитационных центрах, не давали согласия на лечение. Их увозят насильно. Добровольно почти никто не едет, все алкоголики считают что они не алкоголики. И вот тут серьезный вопрос. Кому-то, действительно, спасают жизнь, а кого-то похищают без дела и ломают жизнь, типа черных реелтеров.
15:41:23 07-11-2024
ладно сожительница, а попробуй вот так постороннего сразу уголовку заработает.
07:58:47 08-11-2024
А на сожительницу какие права он имеет? Чужая тетка.