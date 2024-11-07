Барнаульцы похитили женщину и отправили ее в реабилитационный центр

Потерпевшая заявила, что согласия на лечение не давала

07 ноября 2024, 11:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Житель Барнаула похитил сожительницу, решив, что ей нужно лечение от наркозависимости. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Мужчина обратился к сотруднику реабилитационного центра, чтобы тот помог ему отправить сожительницу на лечение. Подсудимые пришли в квартиру, повалили потерпевшую на диван, закрыли рот полотенцем и связали. Затем преступники поместили ее в автомобиль и отправились в медучреждение. Однако по пути их остановили сотрудники полиции, которые освободили женщину.

В суде потерпевшая заявила, что не употребляла наркотики и не давала согласия на лечение. По ее мнению, сожитель сделал так потому, что она хотела с ним расстаться. Ранее он преследовал женщину и угрожал ей.

Подсудимые признали вину. Согласно статье УК РФ "Похищение человека", их лишили свободы на срок от пяти до пяти с половиной лет.