Барнаульцы потратили 7,7 млн рублей на субботних ярмарках 22 февраля
Цены на них были ниже, чем на рынках и в торговых сетях
23 февраля 2025, 07:00, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле 22 февраля прошли первые в этом сезоне субботние ярмарки. Жители города потратили на них 7,7 млн рублей.
Как сообщили в мэрии, цены на ярмарках были в среднем ниже на 19,35%, чем в торговых сетях, и на 14,7%, чем на рынках.
Наибольшим спросом пользовались мясо, мясные полуфабрикаты, рыба мороженая и готовая, колбасные изделия и мясные копчености.
Следующие ярмарки пройдут в Барнауле 1 марта.
09:47:44 23-02-2025
А что на ярмарке дешевле и качественнее чем в магазине или на рынке??
14:24:45 23-02-2025
Гость (09:47:44 23-02-2025) А что на ярмарке дешевле и качественнее чем в магазине или н... Мясо свинины. Дешевле чем в магазине на 50 рублей за 1 кг. Дешевле было даже чем на самом рынке, покупаю мясо и на рынке, и в магазинах, поэтому знаю цены.
18:42:20 23-02-2025
Гость (09:47:44 23-02-2025) А что на ярмарке дешевле и качественнее чем в магазине или н... Да дешевле, цены от производителя, на рынке немного наценяют, сети в край обнаглели цены крутят в 2 раза
20:16:55 23-02-2025
Гость (09:47:44 23-02-2025) А что на ярмарке дешевле и качественнее чем в магазине или н... Колбаса качественнее чем в сетевых магазинах, и дешевле чем на рынках где можно найти такого же качества.
16:51:50 23-02-2025
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