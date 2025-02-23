Барнаульцы потратили 7,7 млн рублей на субботних ярмарках 22 февраля

Цены на них были ниже, чем на рынках и в торговых сетях

23 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле 22 февраля прошли первые в этом сезоне субботние ярмарки. Жители города потратили на них 7,7 млн рублей.

Как сообщили в мэрии, цены на ярмарках были в среднем ниже на 19,35%, чем в торговых сетях, и на 14,7%, чем на рынках.

Наибольшим спросом пользовались мясо, мясные полуфабрикаты, рыба мороженая и готовая, колбасные изделия и мясные копчености.

Следующие ярмарки пройдут в Барнауле 1 марта.