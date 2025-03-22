Барнаульцы потратили 9,5 млн рублей на субботних ярмарках 22 марта
Цены на них были почти на 21% ниже, чем в магазинах
22 марта 2025, 21:10, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
Жители Барнаула потратили 9,5 млн рублей на продуктовых ярмарках 22 марта, сообщили в администрации города.
Наибольшим спросом у покупателей пользовались мясо, мясные полуфабрикаты, рыба, колбасные изделия и мясные копчености.
"По результатам анализа, цены на ярмарках в среднем ниже на 20,9%, чем в торговых сетях, и на 22%, чем на постоянно действующих ярмарках города", – говорится в сообщении.
Следующая ярмарка пройдет в Барнауле 29 марта.
23:50:49 22-03-2025
Платёжеспособность населения стремительно падает. На ярмарках прошлых лет -цифры были больше😳
08:50:24 23-03-2025
Гость (23:50:49 22-03-2025) Платёжеспособность населения стремительно падает. На ярмарка... количество людей, посещающих это наедалово под вывеской "социальная" всё меньше. В магазинах свежей и дешевле.
09:02:23 23-03-2025
Гость (08:50:24 23-03-2025) количество людей, посещающих это наедалово под вывеской "соц... Дешевле-да, свежее далеко не всегда. Знаю производителя у него цены одинаковые, что на ярмарке, что в ТТ так зачем идти на ярмарку если в любой день могу купить все то же самое.
00:58:47 23-03-2025
Всю просрочку скупили! Браво!!!
09:55:13 23-03-2025
Посмотрите на фото: сырое мясо без упаковки лежит рядом с готовой продукцией, которая тоже никак не упакована, товарное соседство нарушено по всем статьям! Роспотребнадзор, где контроль?
10:06:40 23-03-2025
Гость (09:55:13 23-03-2025) Посмотрите на фото: сырое мясо без упаковки лежит рядом с го... То не сырое мясо, а соленое сало, болезный.
10:48:17 23-03-2025
Гость (09:55:13 23-03-2025) Посмотрите на фото: сырое мясо без упаковки лежит рядом с го... На фотке сало, а не мясо. Причем готовое к употреблению.
10:55:24 23-03-2025
Гость (09:55:13 23-03-2025) Посмотрите на фото: сырое мясо без упаковки лежит рядом с го... за это, в том числе, закрыли Светофоры
12:59:38 23-03-2025
Элен без ребят (10:55:24 23-03-2025) за это, в том числе, закрыли Светофоры... за соленое сало? Врешь ведь.
17:01:20 23-03-2025
Вся пыль и грязь на продуктах с улицы. Очень вкусное сало, наверно, с дымком. Дата производства? Срок годности продуктов? Кем произведены? Кушайте, граждане.
17:09:49 23-03-2025
Гость (17:01:20 23-03-2025) Вся пыль и грязь на продуктах с улицы. Очень вкусное сало, н... Специально для вас поваляли в грязи и пыли, чтобы на кусках корейки не было видно наклеек с датами.
17:41:17 23-03-2025
Гость (17:01:20 23-03-2025) Вся пыль и грязь на продуктах с улицы. Очень вкусное сало, н...
Почему ты такая глупая? Ведь в школе училась как и все.
22:09:37 23-03-2025
Хватит уже жрать!
Хотяб в пост притормозите!