Барнаульцы потратили 9,5 млн рублей на субботних ярмарках 22 марта

Цены на них были почти на 21% ниже, чем в магазинах

22 марта 2025, 21:10, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

Жители Барнаула потратили 9,5 млн рублей на продуктовых ярмарках 22 марта, сообщили в администрации города. Наибольшим спросом у покупателей пользовались мясо, мясные полуфабрикаты, рыба, колбасные изделия и мясные копчености. "По результатам анализа, цены на ярмарках в среднем ниже на 20,9%, чем в торговых сетях, и на 22%, чем на постоянно действующих ярмарках города", – говорится в сообщении. Следующая ярмарка пройдет в Барнауле 29 марта.