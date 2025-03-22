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Барнаульцы потратили 9,5 млн рублей на субботних ярмарках 22 марта

Цены на них были почти на 21% ниже, чем в магазинах

22 марта 2025, 21:10, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

Жители Барнаула потратили 9,5 млн рублей на продуктовых ярмарках 22 марта, сообщили в администрации города. 

Наибольшим спросом у покупателей пользовались мясо, мясные полуфабрикаты, рыба, колбасные изделия и мясные копчености.

"По результатам анализа, цены на ярмарках в среднем ниже на 20,9%, чем в торговых сетях, и на 22%, чем на постоянно действующих ярмарках города", – говорится в сообщении. 

Следующая ярмарка пройдет в Барнауле 29 марта.

Барнаул Продукты

Комментарии 13

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Гость

23:50:49 22-03-2025

Платёжеспособность населения стремительно падает. На ярмарках прошлых лет -цифры были больше😳

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Гость

08:50:24 23-03-2025

Гость (23:50:49 22-03-2025) Платёжеспособность населения стремительно падает. На ярмарка... количество людей, посещающих это наедалово под вывеской "социальная" всё меньше. В магазинах свежей и дешевле.

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гость

09:02:23 23-03-2025

Гость (08:50:24 23-03-2025) количество людей, посещающих это наедалово под вывеской "соц... Дешевле-да, свежее далеко не всегда. Знаю производителя у него цены одинаковые, что на ярмарке, что в ТТ так зачем идти на ярмарку если в любой день могу купить все то же самое.

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Гость

00:58:47 23-03-2025

Всю просрочку скупили! Браво!!!

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Гость

09:55:13 23-03-2025

Посмотрите на фото: сырое мясо без упаковки лежит рядом с готовой продукцией, которая тоже никак не упакована, товарное соседство нарушено по всем статьям! Роспотребнадзор, где контроль?

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Гость

10:06:40 23-03-2025

Гость (09:55:13 23-03-2025) Посмотрите на фото: сырое мясо без упаковки лежит рядом с го... То не сырое мясо, а соленое сало, болезный.

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Гость

10:48:17 23-03-2025

Гость (09:55:13 23-03-2025) Посмотрите на фото: сырое мясо без упаковки лежит рядом с го... На фотке сало, а не мясо. Причем готовое к употреблению.

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Элен без ребят

10:55:24 23-03-2025

Гость (09:55:13 23-03-2025) Посмотрите на фото: сырое мясо без упаковки лежит рядом с го... за это, в том числе, закрыли Светофоры

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Гость

12:59:38 23-03-2025

Элен без ребят (10:55:24 23-03-2025) за это, в том числе, закрыли Светофоры... за соленое сало? Врешь ведь.

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Гость

17:01:20 23-03-2025

Вся пыль и грязь на продуктах с улицы. Очень вкусное сало, наверно, с дымком. Дата производства? Срок годности продуктов? Кем произведены? Кушайте, граждане.

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Гость

17:09:49 23-03-2025

Гость (17:01:20 23-03-2025) Вся пыль и грязь на продуктах с улицы. Очень вкусное сало, н... Специально для вас поваляли в грязи и пыли, чтобы на кусках корейки не было видно наклеек с датами.

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Гость

17:41:17 23-03-2025

Гость (17:01:20 23-03-2025) Вся пыль и грязь на продуктах с улицы. Очень вкусное сало, н...
Почему ты такая глупая? Ведь в школе училась как и все.

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Musik

22:09:37 23-03-2025

Хватит уже жрать!
Хотяб в пост притормозите!

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