Барнаульцы пожаловались на заснеженные тротуары в переулке Ядринцева
По словам местной жительницы, за 22 декабря никто пешеходные дорожки не почистил
23 декабря 2023, 14:30, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
Жительница Барнаула пожаловалась на заснеженные тротуары в переулке Ядринцева.
По ее словам, 22 декабря снег не был убран утром, и вечером он никуда не делся.
"За это время никто ничего не почистил! После и до работы – это какой-то квест, невозможно ходить по нашим "тротуарам", – цитирует ее Barnaul 22.
Женщина добавила, что после чистки дорог снегом заваливает половину тротуара, "и даже эта половина не чищена".
Некоторые комментаторы согласились с проблемой, одна часть пользователей сочла и такое состояние тротуаров вполне оптимальным.
22:56:04 23-12-2023
У нас двор ул.Глушкова, дома 26-28 вообще в декабре дворник ни разу не чистил, не только 22 декабря(((. Жильцы вход в подъезд сами чистят.
09:02:24 24-12-2023
вам там освещение замутили, так что не нойте
10:07:44 25-12-2023
и дорог половину не почистили