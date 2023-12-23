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Барнаульцы пожаловались на заснеженные тротуары в переулке Ядринцева

По словам местной жительницы, за 22 декабря никто пешеходные дорожки не почистил

23 декабря 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

Жительница Барнаула пожаловалась на заснеженные тротуары в переулке Ядринцева.

По ее словам, 22 декабря снег не был убран утром, и вечером он никуда не делся.

"За это время никто ничего не почистил! После и до работы – это какой-то квест, невозможно ходить по нашим "тротуарам", – цитирует ее Barnaul 22.

Женщина добавила, что после чистки дорог снегом заваливает половину тротуара, "и даже эта половина не чищена".

Некоторые комментаторы согласились с проблемой, одна часть пользователей сочла и такое состояние тротуаров вполне оптимальным.

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 3

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Светлана

22:56:04 23-12-2023

У нас двор ул.Глушкова, дома 26-28 вообще в декабре дворник ни разу не чистил, не только 22 декабря(((. Жильцы вход в подъезд сами чистят.

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Гость

09:02:24 24-12-2023

вам там освещение замутили, так что не нойте

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Гость

10:07:44 25-12-2023

и дорог половину не почистили

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