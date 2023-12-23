Барнаульцы пожаловались на заснеженные тротуары в переулке Ядринцева

По словам местной жительницы, за 22 декабря никто пешеходные дорожки не почистил

23 декабря 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Жительница Барнаула пожаловалась на заснеженные тротуары в переулке Ядринцева.

По ее словам, 22 декабря снег не был убран утром, и вечером он никуда не делся.

"За это время никто ничего не почистил! После и до работы – это какой-то квест, невозможно ходить по нашим "тротуарам", – цитирует ее Barnaul 22.

Женщина добавила, что после чистки дорог снегом заваливает половину тротуара, "и даже эта половина не чищена".

Некоторые комментаторы согласились с проблемой, одна часть пользователей сочла и такое состояние тротуаров вполне оптимальным.