"Не кажется, что офигели?" Барнаульцы пожаловались на дорогое такси

Жительница города неприятно удивилась ценнику в 610 рублей за 9,5 км пути

12 января 2024, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула пожаловалась на высокую стоимость проезда на такси и нежелание некоторых водителей брать заказы.

"Одни цены ломят, вторые тупо не едут. Мы за такие цены что, на самолетах летаем? Не кажется, что офигели?" – приводит слова горожанки Barnaul 22.

На опубликованных женщиной скриншотах видно, что утром 12 января она пыталась вызвать автомобиль от улицы Попова до Партизанской – это 9,5 км. В одном сервисе ей предложили заплатить за поездку 380 рублей, в другом – 610.

Некоторые комментаторы при этом сочли, что даже такие цены за проезд – вполне адекватные.