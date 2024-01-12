"Не кажется, что офигели?" Барнаульцы пожаловались на дорогое такси
Жительница города неприятно удивилась ценнику в 610 рублей за 9,5 км пути
12 января 2024, 09:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жительница Барнаула пожаловалась на высокую стоимость проезда на такси и нежелание некоторых водителей брать заказы.
"Одни цены ломят, вторые тупо не едут. Мы за такие цены что, на самолетах летаем? Не кажется, что офигели?" – приводит слова горожанки Barnaul 22.
На опубликованных женщиной скриншотах видно, что утром 12 января она пыталась вызвать автомобиль от улицы Попова до Партизанской – это 9,5 км. В одном сервисе ей предложили заплатить за поездку 380 рублей, в другом – 610.
Некоторые комментаторы при этом сочли, что даже такие цены за проезд – вполне адекватные.
09:56:36 12-01-2024
Специально еще, если цена не устраивает за поездку, стоят и не едут, чтобы отменяли вызов. А потом пробуешь снова вызвать, агрегатор пишет, что большой спрос и повышает цену чуть ли не в два раза.
10:00:10 12-01-2024
ну и ехала бы за 380
10:41:59 12-01-2024
Гость (10:00:10 12-01-2024) ну и ехала бы за 380... Я тоже не понял, если узнала, что просят 610, ну и ехала бы за 380. Дороговато, но для зимы не запредельно
10:02:05 12-01-2024
Хотели рынок, получите. Не устраивает такси, есть общественный транспорт. Не устраивает общественный транспорт, есть велосипед, лыжи, ноги.
10:13:35 12-01-2024
Гость (10:02:05 12-01-2024) Хотели рынок, получите. Не устраивает такси, есть общественн... Кто хотел-то этот рынок? )
10:32:46 12-01-2024
Гость (10:13:35 12-01-2024) Кто хотел-то этот рынок? )... Вы и хотели! Вы своим молчание, пассивностью, себя продали в рабство. Да и не только себя, а детей своих и внуков.
21:18:56 12-01-2024
Гость (10:32:46 12-01-2024) Вы и хотели! Вы своим молчание, пассивностью, себя продали ... Да не жужжите уж, в СССР таксисты были очень богатые люди, а сейчас босота, которую агрегаторы грабят.
12:05:53 12-01-2024
Гость (10:13:35 12-01-2024) Кто хотел-то этот рынок? )... Голосуем за него каждые 4-5-6 лет!
10:03:04 12-01-2024
Все просто хотят больше 100 в месяц зарабатывать, вот и ломят. Ну ко мне отделочник приходил ванную делать. 5 дней поработал с 10 до 17, 40 000 взял . 8000 в день выходит. На работу приехал сварщик, 4 часа поработал 6000 взял.
10:10:36 12-01-2024
Гость (10:03:04 12-01-2024) ко мне отделочник приходил ванную делать. 5 дней поработал с 10 до 17, 40 000 взял . 8000 в день выходит. На работу приехал сварщик, 4 часа поработал 6000 взял. ну а тебе кто мешает научиться класть плитку или хорошо варить и зашибать деньгу большую? я тебе старый анекдот расскажу. приехал мужик машину в ремонт сдавать, ему сказали 5 минут подожди. время проходит ему машину возвращают и счет на 105 рублей. мужик начал возмущаться мол там работы было всего ничего, пару раз молотком ударить. ему отвечают за удар молотком так и вышло 5 рублей, а за то, что мастер знает куда ударить молотком 100 рублей.
10:26:50 12-01-2024
Гость (10:10:36 12-01-2024) ну а тебе кто мешает научиться класть плитку или хорошо вари... Несведомый ты. Я и не жаловался, сколько они берут, просто люди заработать хотят. А в плане "сделай сам", у меня есть своя работа, где я за эти 5 дней заработаю и рассчитаюсь со специалистами. Он за 5 дней сделал бы, Я бы за 10 и не смог бы свою работу делать. А по сварке, чтобы ту работу именно сделать, там нужен был сварщик профессиональный, который всегда сварщиком работает.
10:28:59 12-01-2024
Гость (10:10:36 12-01-2024) ну а тебе кто мешает научиться класть плитку или хорошо вари... А про ремонт это не анекдот, а реальный случай про нашего учёного по фамилии Капица, когда он ударом молотка починил в Англии серьёзный агрегат и взял много денег
10:23:54 12-01-2024
Гость (10:03:04 12-01-2024) Все просто хотят больше 100 в месяц зарабатывать, вот и ломя... Ладно если бы речь шла о 100 тыс/мес в пересчете. Представители многих востребованных профессий ставят уже куда более амбициозные планки. Остается вопрос - неужели так много потребителей таких дорогих услуг, которые готовы это оплачивать. А то у многих же потребителей ежедневно возникает стойкое ощущение, что все поголовно из сферы услуг уже вокруг зарабатывают куда больше: отделочники всех видов, автомеханики, таксисты и курьеры, ногтевики (и все кто из бьютри-сферы, вкл. парикмахеров), репетиторы, зубные врачи (и просто врачи из платных клиник), ремонтники телефонов (и другой бытовой техники), пекари булочек и всяких других вкусняшек, клинеры всех видов, грузчики и прочее прочее прочее. Все эти и другие непоименованные господа и дамы за последние пару лет сильно взвинтили цены на свои услуги и все идет к тому, что многое из названного обычным потребителям скоро придется делать самим, осваивать так сказать смежные навыки и компетенции
10:47:13 12-01-2024
Гость (10:23:54 12-01-2024) Ладно если бы речь шла о 100 тыс/мес в пересчете. Представит... Убивают ещё цены на услуги, без которых обходились ещё лет 15 назад. Как раз ногти и реснички типа )) ерунда, а столько денег... У нас раньше 2 сотрудника работали водители на грузовиках, один ушёл - с женой открыли дело, работа с животными. Он в основном когти собакам стрижет за 500-700 руб. Отбоя нет по заявкам)) Другой тоже ушёл на общепит, открыл дело блины и манты готовить и продавать на фудкорте, где и так полно еды. А вот водителей не хватает.
21:23:17 12-01-2024
Гость (10:23:54 12-01-2024) Ладно если бы речь шла о 100 тыс/мес в пересчете. Представит... Не говори, постригся под машинку, 350 руб. За что? Куплю машинку и буду сам себя стричь наголо забесплатно.
10:07:14 12-01-2024
БОМБИЛЫ Милости просим !!! А Алькаиду-таксомоторную всю депортировать назад в кишлаки.
10:35:28 12-01-2024
Гость (10:07:14 12-01-2024) БОМБИЛЫ Милости просим !!! А Алькаиду-таксомоторную всю депо... Уже давно пользуюсь услугами двух-трёх водителей такси. Заранее созвонился и без проблем куда надо увезут и привезут. И цены не космические.
23:12:55 12-01-2024
Гость (10:35:28 12-01-2024) Уже давно пользуюсь услугами двух-трёх водителей такси. Заранее созвонился и без проблем куда надо увезут и привезут. И цены не космические./////////////////// Хорошее решение! Жалею, что раньше не додумалась до создания своей базы 4-5 телефонов адекватных таксистов, чтобы вызывать их персонально, а не через всякие сервисы. Это выход.
10:17:43 12-01-2024
Да конечно офигели. Все офигели просто. Кто же спорит.)
10:29:41 12-01-2024
вэлкам в общественный транспорт или купи себе личный автомобиль, найди работу рядом с домом или переезжай поближе к работе... столько вариантов!
10:42:34 12-01-2024
Не устраивает цена, не надо ездить, понимаю, что кому то нужно в больницу, маленький ребенок и т.д., т.е. необходимость. А так то на работу ездить, действительно есть общественный транспорт, пусть плохой, но все равно не в дальней деревне живем, уехать все равно можно.
11:15:52 12-01-2024
Иванна (10:42:34 12-01-2024) Не устраивает цена, не надо ездить, понимаю, что кому то нуж... Из-за плохой работы общественного транспорта таксисты взвинтили цены. Бензин на столько не подорожал, как бомбилы заряжают пассажирам.
10:43:29 12-01-2024
Так с ценой на бензин связано. И с холодом, когда затраты на расход топлива возрастают
10:43:57 12-01-2024
Погодите ещё рейтинги гражданина введут, цифровизаторы работают над этим с молчаливого согласия населения.
07:56:51 13-01-2024
Гость (10:43:57 12-01-2024) Погодите ещё рейтинги гражданина введут, цифровизаторы работ... Так в Яндексе рейтинги клиента есть.
11:45:42 12-01-2024
Я 1 января вышел из отеля Улитка (там отмечал новый год с женой в номере люкс). Заказал такси. Ехать чуть больше 1 км. Был понятно не трезвый чтобы мимо центрального РОВД идти пешком. Таксисту подал 200 рублей. Говорит мало. Пришлось еще 100 добавить. Так за 300 рублей доехал. Зато в полицию не попал. Сэкономил получается.
14:13:13 12-01-2024
Гость (11:45:42 12-01-2024) Я 1 января вышел из отеля Улитка (там отмечал новый год с же... Ага, с женой он в Улитке кувыркался)) Жена, видать, как раз из дома выгнала)
21:30:31 12-01-2024
Гость (14:13:13 12-01-2024) Ага, с женой он в Улитке кувыркался)) Жена, видать, как раз ... В СССР, когда не было где интимом заняться, любовники занимались этим в лесу. Дружинники ловили таких в кустах, на кладбищах, и все они дружно заявляли, что с женой.
22:14:46 12-01-2024
Гость (11:45:42 12-01-2024) Был понятно не трезвый чтобы мимо центрального РОВД идти пешком.. Вообще в гумно что ли? И жена не прикрыла бы? Хотя скорее всего ее "мамка" из улитки сразу забрала)))
11:58:32 12-01-2024
Если вы не поедете на такси - таксист ничего не заработает. Постоит-постоит, и будет вынужден снизить цену, или искать другую работу. Вот и действуйте! Если же вам на такси дорого, а другие люди ездят - значит вы бедный, и не таксист в этом виноват.
21:33:08 12-01-2024
Гость (11:58:32 12-01-2024) Если вы не поедете на такси - таксист ничего не заработает.... Таксист не заработает, а вы не уедите. Кому хуже?
22:19:39 12-01-2024
Гость (21:33:08 12-01-2024) Таксист не заработает, а вы не уедите. Кому хуже?... Таксеру. Я и пешком могу дойти или на ОТ доехать. Ну опоздаю, устану, менее зажравшегося таксиста дождусь или со знакомым уеду. Это мелочи. А вот когда тебе жрать нечего будет по причине твоей жадности и отсутствия заказов и дома дети ныть начнут, ну или жена пилить, что ты даже хлеба булку домой не принес за неделю... Так кому хуже?
12:01:05 12-01-2024
цены на такси пляшут очень резво, в одну точку можно доехать за разные деньги, но не в этом суть моего писания, 1 января сего года прилетев в наш ирапорт, два часа пытался воззвать к агрегаторам, деинтеграторам, яндексам, максимам и силам небесным, найти такси... тщетно, однако понимаю-праздник, всяко бывает, очень все празднуют, но возник еще вопрос-почему в столице края, так сказать его лице, такая хреновая обстановка с транспортировкой прибывших граждан?)где автобусное сообщение? каретное, наконец самокаты?), утром прилетают три рейса только из Москвы???? Крайне грустная картина. p.s а я таки добрался чрез 2 часа сорок минут за жалкие 800 рублей
14:17:30 12-01-2024
гость (12:01:05 12-01-2024) цены на такси пляшут очень резво, в одну точку можно доехать... Вот тут соглашусь. Это выглядит жалко и нелепо. Стоят какие то дикие бомбилы с ценником в тысячу до центра. А конторские таксисты не ездят в аэропорт ни за какие деньги.
21:58:26 12-01-2024
Гость (14:17:30 12-01-2024) Вот тут соглашусь. Это выглядит жалко и нелепо. Стоят какие ... В тысячу? При мне как-то пенсионерке 3500 до вокзала предложили! Я даже видел, как какая-то девочка бегала и искала шофёра, т.к. нашла клиента на поездку!
21:40:50 12-01-2024
гость (12:01:05 12-01-2024) цены на такси пляшут очень резво, в одну точку можно доехать... Что то дешево ты добрался. В Лондоне сколько бы отдал за такси? Ну скажи, не стесняйся, если конечно в теме. В Барнауле самое дешевое такси. В деревне Тальменка минималка 250 руб., ну либо жди машину до второго пришествия. Там местные водилы послали Максима и создали чат таксистов. Можешь звонить в Максим и не уехать, либо в чат и сразу, но дороже.
12:46:01 12-01-2024
Не спорьте. Это Капитализм с его рыночными отношениями и капиталистическими законами экономики. Если цены и тарифы не зафиксированы Государством как в Советской Социалистической России, то спрос-цена всегда будут зависеть от конкретной ситуации, и в обществе, и в государстве. И ни кто с этим ни чего не сделает! хоть президенту жалуйтесь, хоть папе римскому, хоть господу богу. Самый главный обман который сегодня происходит - это то что нам навязывают Конвергенцию! говорят, что можно взять лучшее из Капитализма и лучшее из Социализма, и построить светлое будущее! Не верьте! Это враньё! Так не бывает! Есть ряд мелких стран, с якобы правильным Капитализмом, но это сделано и поддерживается искусственно, буржуями, как витрина, как реклама этого гос строя.
14:20:46 12-01-2024
Я не понимаю этих жалующихся гражданок - не нравится ценник - не катайся. Как она жалобой решила принудить снизить ценник? Это как типа пришел в автосалон, посмотрел на стоимость автомобиля, закатил истерику что дорого, тебе взяли и за половину стоимости продали? Она думает это так работает?
14:43:24 12-01-2024
Гость (14:20:46 12-01-2024) Я не понимаю этих жалующихся гражданок - не нравится ценник ... Не понимаешь? Может, потому что понималки твоей не хватает? По-твоему люди должны платить неадекватные деньги и молчать в тряпочку, не жаловаться? Типа жрите что дают....
16:10:38 12-01-2024
Гость (14:43:24 12-01-2024) Не понимаешь? Может, потому что понималки твоей не хватает? ... может потому что такси это чисто коммерческий проект, без каких-либо бюджетных субсидий и вливаний, только ограничения от государства. Это рынок, вам предложили товар по цене, которую они считают справедливой, ваше право соглашаться с этой ценой, либо нет, а адекватная она или нет, ну это вы сможете решить когда побудите в роли таксиста, имхо.
16:22:09 12-01-2024
Гость (16:10:38 12-01-2024) Это рынок, вам предложили товар по цене, которую они считают справедливой, точно. когда на западе что то взрывалось тамошние ТАКСИСТЫ людей бесплатно вывозили. И им было класть, что они коммерческий проект. а в такой же ситуации у нас, наши ТАКСЕРО-БОМБИЛЫ стоимость проезда поднимали в разы... так где рвачи проживают?
21:56:37 12-01-2024
Гость (16:22:09 12-01-2024) точно. когда на западе что то взрывалось тамошние ТАКСИСТЫ л... Это в Масквабаде таксеры цены поднимали, а в Белоруссии пацанов от омона увозили, убегавших, за что потом поплатились, омоны номера запоминали.
21:52:54 12-01-2024
Гость (14:43:24 12-01-2024) Не понимаешь? Может, потому что понималки твоей не хватает? ... А у тебя понималки хватает? жаловаться на таксистов, а не на тех, чьи фамилии нельзя называть? Да ты я гляжу крутой революцанер. Тебя не запугаешь, будешь бичевать и впредь(дворников, кондукторов, таксистов, продавцов).
21:48:36 12-01-2024
Гость (14:20:46 12-01-2024) Я не понимаю этих жалующихся гражданок - не нравится ценник ... Она именно так и думает, а остальные халды минусуют твоей правильной логике.
10:12:19 13-01-2024
Зарабатывай нормально а не ной, и проблем не будет. Общественный транспорт есть для тех кто не может себе такси позволить .