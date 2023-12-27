Барнаульцы пожаловались, что с них требуют деньги за доставку губернаторских подарков
В МЦУ города Барнаула отмечают, что эта информация фейковая
27 декабря 2023, 10:25, ИА Амител
В городских мессенджерах распространяется сообщение, что в некоторых барнаульских школах с родителей собирают деньги за доставку новогодних подарков, которые учащиеся начальных классов в Алтайском крае получают бесплатно. Такая информация якобы от родителей ребят, обучающихся в школе № 103, поступила и в чат-бот телеграм-канала amic.ru.
"Здравствуйте! В школе № 103 с родителей просят по 100 рублей за доставку подарков детям (вроде сказали губернаторских). Их что, персонально по одному на такси до школы везут? Интересные подарки. Или это в школе кто-то подзаработать решил?" – возмутился один из родителей, который предпочел не называть свое имя.
Однако, как пояснила amic.ru директор школы № 103 Галина Копылова, никакие деньги за доставку сладостей с родителей не собирали. Их уже доставили в учебное учреждение. В 10:00 там началось новогоднее представление, после которого ребятам вручат губернаторские подарки.
О том, что эта информация не соответствует действительности, отмечают и в барнаульском муниципальном центре управления.
"Подобные сообщения перед новогодними праздниками пытались распространять в родительских чатах и в предыдущие годы. Эти сообщения являются фейковыми!" – отметили и в телеграмм-канале МЦУ.
11:05:18 27-12-2023
Как такие сообщения могут быть неправдой? 100 рублей же конкретному получателю требуют
11:21:25 27-12-2023
через одну новость:Барнаульцы пожаловались.Барнаульцы пожаловались.Барнаульцы пожаловались... душнилы Барнаульцы.
11:41:20 27-12-2023
почему подарки губернаторские? он их на свои кровные купил? или слова "государственные" , "бюджетные "не в тренде? Тогда по такой логике больницы , детские сады , которые построили в этом году тоже губернаторские?
11:51:32 27-12-2023
то же слышал что собирают деньги за доставку
13:12:21 27-12-2023
Сами распространили эти чаты.
13:19:43 27-12-2023
Подруга то же рассказала что 100р заплатила сыну в школу
15:20:37 27-12-2023
у меня сын учится в 103 шк, сегодня получили подарок, никому и ничего не платили, даже информации такой не было
19:41:40 27-12-2023
В школе 51 собирали по 100 руб. Сказали чтобы оплатить доставку губернаторских подарков в школу. В том году, кстати, тоже сдавали по 100.
23:27:50 27-12-2023
Доколе губернаторские подарки будут из невкусных конфет? За них доплачивать надо. Три предыдущих года самым интересным в подарке была упаковка. В этом году даже коробка унылая. Все же родители в конце февраля-в марте уносят эти несчастные конфеты на работу угощать бездетных коллег?
02:36:52 28-12-2023
Проверяли хреново, у нас в школе собирали по 100 на елку и игрушки для нее,а тех кто не сдал не пускали на праздник, только после скандала пустили.
10:35:20 28-12-2023
Сергей (02:36:52 28-12-2023) Проверяли хреново, у нас в школе собирали по 100 на елку и ... На ёлку и игрушки это ладно, может и нормально, а вот на доставку подарков это перебор! Уж если делают подарки и привезли бы сразу все, а то получается по одному чтоли возят?
09:30:34 28-12-2023
Второй ребенок заканчивает начальную школу и не разу не собирали на доставку подарков..Не думаю, что для одних школ подарки возят бесплатно, для других платно, видимо повод нашли еще по 100 руб. сдернуть с родителей..