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Барнаульцы пожаловались, что с них требуют деньги за доставку губернаторских подарков

В МЦУ города Барнаула отмечают, что эта информация фейковая

27 декабря 2023, 10:25, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В городских мессенджерах распространяется сообщение, что в некоторых барнаульских школах с родителей собирают деньги за доставку новогодних подарков, которые учащиеся начальных классов в Алтайском крае получают бесплатно. Такая информация якобы от родителей ребят, обучающихся в школе № 103, поступила и в чат-бот телеграм-канала amic.ru.

"Здравствуйте! В школе № 103 с родителей просят по 100 рублей за доставку подарков детям (вроде сказали губернаторских). Их что, персонально по одному на такси до школы везут? Интересные подарки. Или это в школе кто-то подзаработать решил?" – возмутился один из родителей, который предпочел не называть свое имя.

Однако, как пояснила amic.ru директор школы № 103 Галина Копылова, никакие деньги за доставку сладостей с родителей не собирали. Их уже доставили в учебное учреждение. В 10:00 там началось новогоднее представление, после которого ребятам вручат губернаторские подарки.

О том, что эта информация не соответствует действительности, отмечают и в барнаульском муниципальном центре управления.

"Подобные сообщения перед новогодними праздниками пытались распространять в родительских чатах и в предыдущие годы. Эти сообщения являются фейковыми!" – отметили и в телеграмм-канале МЦУ.

школы Новый год

Комментарии 12

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Гость

11:05:18 27-12-2023

Как такие сообщения могут быть неправдой? 100 рублей же конкретному получателю требуют

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Гость

11:21:25 27-12-2023

через одну новость:Барнаульцы пожаловались.Барнаульцы пожаловались.Барнаульцы пожаловались... душнилы Барнаульцы.

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гость

11:41:20 27-12-2023

почему подарки губернаторские? он их на свои кровные купил? или слова "государственные" , "бюджетные "не в тренде? Тогда по такой логике больницы , детские сады , которые построили в этом году тоже губернаторские?

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Гость

11:51:32 27-12-2023

то же слышал что собирают деньги за доставку

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Гость

13:12:21 27-12-2023

Сами распространили эти чаты.

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Гость

13:19:43 27-12-2023

Подруга то же рассказала что 100р заплатила сыну в школу

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Гость

15:20:37 27-12-2023

у меня сын учится в 103 шк, сегодня получили подарок, никому и ничего не платили, даже информации такой не было

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Гость

19:41:40 27-12-2023

В школе 51 собирали по 100 руб. Сказали чтобы оплатить доставку губернаторских подарков в школу. В том году, кстати, тоже сдавали по 100.

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Любознательная

23:27:50 27-12-2023

Доколе губернаторские подарки будут из невкусных конфет? За них доплачивать надо. Три предыдущих года самым интересным в подарке была упаковка. В этом году даже коробка унылая. Все же родители в конце февраля-в марте уносят эти несчастные конфеты на работу угощать бездетных коллег?

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Сергей

02:36:52 28-12-2023

Проверяли хреново, у нас в школе собирали по 100 на елку и игрушки для нее,а тех кто не сдал не пускали на праздник, только после скандала пустили.

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Гость

10:35:20 28-12-2023

Сергей (02:36:52 28-12-2023) Проверяли хреново, у нас в школе собирали по 100 на елку и ... На ёлку и игрушки это ладно, может и нормально, а вот на доставку подарков это перебор! Уж если делают подарки и привезли бы сразу все, а то получается по одному чтоли возят?

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Гость

09:30:34 28-12-2023

Второй ребенок заканчивает начальную школу и не разу не собирали на доставку подарков..Не думаю, что для одних школ подарки возят бесплатно, для других платно, видимо повод нашли еще по 100 руб. сдернуть с родителей..

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