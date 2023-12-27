Барнаульцы пожаловались, что с них требуют деньги за доставку губернаторских подарков

В МЦУ города Барнаула отмечают, что эта информация фейковая

27 декабря 2023, 10:25, ИА Амител

Фото: amic.ru

В городских мессенджерах распространяется сообщение, что в некоторых барнаульских школах с родителей собирают деньги за доставку новогодних подарков, которые учащиеся начальных классов в Алтайском крае получают бесплатно. Такая информация якобы от родителей ребят, обучающихся в школе № 103, поступила и в чат-бот телеграм-канала amic.ru.

"Здравствуйте! В школе № 103 с родителей просят по 100 рублей за доставку подарков детям (вроде сказали губернаторских). Их что, персонально по одному на такси до школы везут? Интересные подарки. Или это в школе кто-то подзаработать решил?" – возмутился один из родителей, который предпочел не называть свое имя.

Однако, как пояснила amic.ru директор школы № 103 Галина Копылова, никакие деньги за доставку сладостей с родителей не собирали. Их уже доставили в учебное учреждение. В 10:00 там началось новогоднее представление, после которого ребятам вручат губернаторские подарки.

О том, что эта информация не соответствует действительности, отмечают и в барнаульском муниципальном центре управления.

"Подобные сообщения перед новогодними праздниками пытались распространять в родительских чатах и в предыдущие годы. Эти сообщения являются фейковыми!" – отметили и в телеграмм-канале МЦУ.