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Барнаульцы пожаловались на беспилотник, который "подглядывает" в окна

Каждый вечер дрон облетает дом по периметру, зависая перед окнами

08 июня 2025, 13:30, ИА Амител

Жильцы барнаульского ЖК "Столичный" пожаловались на регулярное появление беспилотника перед окнами. Жильцы рассказали "Катуни 24", что квадрокоптер облетает дом по периметру каждый вечер.

Законом запрещено снимать людей в их квартирах через окна без согласия. Преступление может быть квалифицировано как незаконное собирание сведений о частной жизни.

Кроме того, полеты дронов над жилыми домами без специальных документов запрещены. Пострадавшие могут зафиксировать нарушения и обратиться в полицию и Роскомнадзор.

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 18

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Гость

14:41:57 08-06-2025

Булыжник-оружие пролетариата!

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ДМВ

16:25:30 08-06-2025

Гость (14:41:57 08-06-2025) Булыжник-оружие пролетариата! ... "Пролетариев" там теперь 25 этажей.

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Элен без ребят

16:45:11 08-06-2025

Гость (14:41:57 08-06-2025) Булыжник-оружие пролетариата! ... пролетариат в Столичном не живёт

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Шинник

16:46:06 08-06-2025

Гость (14:41:57 08-06-2025) Булыжник-оружие пролетариата! ... не попадёшь !!!
Или дробью или типа "сетка"

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Гость

15:19:09 08-06-2025

Рассмешили

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Шинник

16:02:43 08-06-2025

оказывается для запуска беспилотника не требуется разрешение на полёт 😱

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Гость

16:31:07 08-06-2025

Шинник (16:02:43 08-06-2025) оказывается для запуска беспилотника не требуется разрешение... И в наше тревожное время?

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Гость

09:46:28 09-06-2025

Гость (16:31:07 08-06-2025) И в наше тревожное время? ... В какое ваше тревожное время?
А то, что машины ездят, Вас не пугает?

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Гость

09:45:39 09-06-2025

Шинник (16:02:43 08-06-2025) оказывается для запуска беспилотника не требуется разрешение...
При определенных условиях требуется, при определенных нет. Есть законодательство РФ, в котором все четко описано

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Гость

17:53:14 08-06-2025

Дак это силовые структуры и "наблюдают", собирают компромат😁

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Гость

18:32:06 08-06-2025

А почему именно этот ЖК-беспилотник заинтересовал, жильцы не задавали себе вопро?🙄

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Александр

19:21:46 08-06-2025

рогатка-решение...

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Гость

23:31:40 08-06-2025

))))))))))!

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Алекс

06:25:27 09-06-2025

Потаму что малолетки с этого либо с соседнего дома балуются...

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Mike

09:44:41 09-06-2025

Прежде, чем писать "полеты над домами запрещены" редакции стоит изучить законодательство. Хотя, можете конечно указать по какой норме есть этот запрет.

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Гость

13:58:08 09-06-2025

Mike (09:44:41 09-06-2025) Прежде, чем писать "полеты над домами запрещены" редакции ст... ты штоли тот малолетка или его мамка? молодец, IPшник свой засветил, спасиба

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Гость

15:01:17 09-06-2025

Гость (13:58:08 09-06-2025) ты штоли тот малолетка или его мамка? молодец, IPшник свой з... Выдохните. И изучите правила использования воздушного пространства :)

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Гость

14:11:09 09-06-2025

сеть с утяжелителями 50*50 и там потом по пеленгатору найдут откуда управляется

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