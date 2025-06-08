Барнаульцы пожаловались на беспилотник, который "подглядывает" в окна
Каждый вечер дрон облетает дом по периметру, зависая перед окнами
08 июня 2025, 13:30, ИА Амител
Жильцы барнаульского ЖК "Столичный" пожаловались на регулярное появление беспилотника перед окнами. Жильцы рассказали "Катуни 24", что квадрокоптер облетает дом по периметру каждый вечер.
Законом запрещено снимать людей в их квартирах через окна без согласия. Преступление может быть квалифицировано как незаконное собирание сведений о частной жизни.
Кроме того, полеты дронов над жилыми домами без специальных документов запрещены. Пострадавшие могут зафиксировать нарушения и обратиться в полицию и Роскомнадзор.
14:41:57 08-06-2025
Булыжник-оружие пролетариата!
16:25:30 08-06-2025
Гость (14:41:57 08-06-2025) Булыжник-оружие пролетариата! ... "Пролетариев" там теперь 25 этажей.
16:45:11 08-06-2025
Гость (14:41:57 08-06-2025) Булыжник-оружие пролетариата! ... пролетариат в Столичном не живёт
16:46:06 08-06-2025
Гость (14:41:57 08-06-2025) Булыжник-оружие пролетариата! ... не попадёшь !!!
Или дробью или типа "сетка"
15:19:09 08-06-2025
Рассмешили
16:02:43 08-06-2025
оказывается для запуска беспилотника не требуется разрешение на полёт 😱
16:31:07 08-06-2025
Шинник (16:02:43 08-06-2025) оказывается для запуска беспилотника не требуется разрешение... И в наше тревожное время?
09:46:28 09-06-2025
Гость (16:31:07 08-06-2025) И в наше тревожное время? ... В какое ваше тревожное время?
А то, что машины ездят, Вас не пугает?
09:45:39 09-06-2025
Шинник (16:02:43 08-06-2025) оказывается для запуска беспилотника не требуется разрешение...
При определенных условиях требуется, при определенных нет. Есть законодательство РФ, в котором все четко описано
17:53:14 08-06-2025
Дак это силовые структуры и "наблюдают", собирают компромат😁
18:32:06 08-06-2025
А почему именно этот ЖК-беспилотник заинтересовал, жильцы не задавали себе вопро?🙄
19:21:46 08-06-2025
рогатка-решение...
23:31:40 08-06-2025
))))))))))!
06:25:27 09-06-2025
Потаму что малолетки с этого либо с соседнего дома балуются...
09:44:41 09-06-2025
Прежде, чем писать "полеты над домами запрещены" редакции стоит изучить законодательство. Хотя, можете конечно указать по какой норме есть этот запрет.
13:58:08 09-06-2025
Mike (09:44:41 09-06-2025) Прежде, чем писать "полеты над домами запрещены" редакции ст... ты штоли тот малолетка или его мамка? молодец, IPшник свой засветил, спасиба
15:01:17 09-06-2025
Гость (13:58:08 09-06-2025) ты штоли тот малолетка или его мамка? молодец, IPшник свой з... Выдохните. И изучите правила использования воздушного пространства :)
14:11:09 09-06-2025
сеть с утяжелителями 50*50 и там потом по пеленгатору найдут откуда управляется