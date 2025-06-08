Барнаульцы пожаловались на беспилотник, который "подглядывает" в окна

Каждый вечер дрон облетает дом по периметру, зависая перед окнами

08 июня 2025, 13:30, ИА Амител

Жильцы барнаульского ЖК "Столичный" пожаловались на регулярное появление беспилотника перед окнами. Жильцы рассказали "Катуни 24", что квадрокоптер облетает дом по периметру каждый вечер.

Законом запрещено снимать людей в их квартирах через окна без согласия. Преступление может быть квалифицировано как незаконное собирание сведений о частной жизни.

Кроме того, полеты дронов над жилыми домами без специальных документов запрещены. Пострадавшие могут зафиксировать нарушения и обратиться в полицию и Роскомнадзор.