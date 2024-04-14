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Барнаульцы пожаловались на детей, моющих фары на дорогах

Родителей просят провести беседы с юными бизнесменами

14 апреля 2024, 15:55, ИА Амител

Дети на дороге / Фото: "Инцидент Барнаул"
Дети на дороге / Фото: "Инцидент Барнаул"

Житель Барнаула обратил внимание на подростков, подрабатывающих на городских дорогах. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Водителя возмутило то, что дети с тряпочками на светофорах ходят между машин и предлагают протереть фары за небольшое денежное вознаграждение.

"Не скупитесь на карманные расходы, замотивируйте, например, хорошими отметками или помощью по дому. И они будут в безопасности", – предложил автор сообщения.

Барнаул Дороги

Комментарии 23

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Гость

16:07:07 14-04-2024

Феерический!

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Гость

16:31:36 14-04-2024

Родителям помогают, как могут ?

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Гость

16:45:23 14-04-2024

///"Не скупитесь на карманные расходы, замотивируйте например, хорошими отметками или помощь по дому. И они будут в безопасности", - предложил автор сообщения.///
Вот вы все такие умные, что-ж вы строем не ходите и тельник не носите если всё знаете?

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Гость

17:00:37 14-04-2024

Почему бы и нет? Пусть привыкают к зарабатыванию денег трудом.

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Гостья

17:44:52 14-04-2024

Гость (17:00:37 14-04-2024) Почему бы и нет? Пусть привыкают к зарабатыванию денег трудо... И вас не смущает, что они под колесами бегают?

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Гость

17:04:06 14-04-2024

Типа объясните детям, что зарабатывать самостоятельно плохо и есть единственный источник - родительский карман. ))) Необходимо создавать государственную службу занятости для несовершеннолетних. Дети должны иметь возможность легально зарабатывать.

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Ужас

17:45:31 14-04-2024

Пусть идут зарабатывать в другое место, нечего на проезжей части им делать, только нервируют, да и зачем фары днём протирать.

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Гость

17:59:41 14-04-2024

Алена, ты дура! У тебя надо права и машину отобрать, так как дурам не место на дороге!

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Олег

18:29:52 14-04-2024

Не задавили бы и чтоб старшие не заставляли отбирая деньги, а так пусть моют.

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Гость

18:36:27 14-04-2024

Возврашение в девяностые.скоро дворники начнуть снимать с авто да колеса.да уж.

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Гость

19:20:24 14-04-2024

Нормальным делом заняты парни. Зарабатывают как могут. В наше время машины мыли. Не важно сколько дают родители или не дают, зарабатывают на цель свою. Будет толк в жизни.

Хотя иногда конечно надоедает... каждый день их летом вижу

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Гость

19:44:17 14-04-2024

Барнаульцы не жаловались. Пожаловалась некая неумная Алена.

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Гость

21:30:54 14-04-2024

Находясь на проезжей части вне пешеходного перехода, они создают аварийную ситуацию, т.е. нарушают ПДД. Мыть машины надо на автомойках. А так, может они стричь/брить/водой поить начнут на дороге?

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Кот Балун

21:42:50 14-04-2024

А мы с 12 лет на сенокосах да на прополке свеклы вламывали. Ничего не случилось. Пусть ребята познают как деньги добываются.

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Кот Балун

21:43:17 14-04-2024

А мы с 12 лет на сенокосах да на прополке свеклы вламывали. Ничего не случилось. Пусть ребята познают как деньги добываются.

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Александр

22:44:18 14-04-2024

Меня бесит когда без спроса возле моей тачки труться

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Гость

07:26:53 15-04-2024

А что на это говорит ГИБДД? Не замечали?

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Гость

07:28:35 15-04-2024

До первого инцидента, потом побегут разбираться. Может надо заранее

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Гость

07:32:08 15-04-2024

Могут предложить за небольшую плату подъезды помыть, мусор во дворах убрать

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Гость

08:19:36 15-04-2024

В США это прошло век с лишним назад,а мы уже по какому кругу наяриваем?

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Евген

09:18:48 15-04-2024

Как это моют, деньги зарабатывают, а налоги не платят.... скоро им терминалы дадут для оплаты...((((

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ворчун

19:18:41 15-04-2024

Евген (09:18:48 15-04-2024) Как это моют, деньги зарабатывают, а налоги не платят.... ск... Зачем терминалы? Будут с куар-кодами СБП на бумажке ходить -))

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Гость

14:32:07 15-04-2024

Может родители должны следить за своими детьми? Это в первую очередь жизнь ребёнка, за которую отвечает родитель! Сейчас можно зарабатывать легально, и не подвергать жизнь опасности!

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