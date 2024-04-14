Барнаульцы пожаловались на детей, моющих фары на дорогах
Родителей просят провести беседы с юными бизнесменами
14 апреля 2024, 15:55, ИА Амител
Дети на дороге / Фото: "Инцидент Барнаул"
Житель Барнаула обратил внимание на подростков, подрабатывающих на городских дорогах. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Водителя возмутило то, что дети с тряпочками на светофорах ходят между машин и предлагают протереть фары за небольшое денежное вознаграждение.
"Не скупитесь на карманные расходы, замотивируйте, например, хорошими отметками или помощью по дому. И они будут в безопасности", – предложил автор сообщения.
16:07:07 14-04-2024
Феерический!
16:31:36 14-04-2024
Родителям помогают, как могут ?
16:45:23 14-04-2024
///"Не скупитесь на карманные расходы, замотивируйте например, хорошими отметками или помощь по дому. И они будут в безопасности", - предложил автор сообщения.///
Вот вы все такие умные, что-ж вы строем не ходите и тельник не носите если всё знаете?
17:00:37 14-04-2024
Почему бы и нет? Пусть привыкают к зарабатыванию денег трудом.
17:44:52 14-04-2024
Гость (17:00:37 14-04-2024) Почему бы и нет? Пусть привыкают к зарабатыванию денег трудо... И вас не смущает, что они под колесами бегают?
17:04:06 14-04-2024
Типа объясните детям, что зарабатывать самостоятельно плохо и есть единственный источник - родительский карман. ))) Необходимо создавать государственную службу занятости для несовершеннолетних. Дети должны иметь возможность легально зарабатывать.
17:45:31 14-04-2024
Пусть идут зарабатывать в другое место, нечего на проезжей части им делать, только нервируют, да и зачем фары днём протирать.
17:59:41 14-04-2024
Алена, ты дура! У тебя надо права и машину отобрать, так как дурам не место на дороге!
18:29:52 14-04-2024
Не задавили бы и чтоб старшие не заставляли отбирая деньги, а так пусть моют.
18:36:27 14-04-2024
Возврашение в девяностые.скоро дворники начнуть снимать с авто да колеса.да уж.
19:20:24 14-04-2024
Нормальным делом заняты парни. Зарабатывают как могут. В наше время машины мыли. Не важно сколько дают родители или не дают, зарабатывают на цель свою. Будет толк в жизни.
Хотя иногда конечно надоедает... каждый день их летом вижу
19:44:17 14-04-2024
Барнаульцы не жаловались. Пожаловалась некая неумная Алена.
21:30:54 14-04-2024
Находясь на проезжей части вне пешеходного перехода, они создают аварийную ситуацию, т.е. нарушают ПДД. Мыть машины надо на автомойках. А так, может они стричь/брить/водой поить начнут на дороге?
21:42:50 14-04-2024
А мы с 12 лет на сенокосах да на прополке свеклы вламывали. Ничего не случилось. Пусть ребята познают как деньги добываются.
21:43:17 14-04-2024
А мы с 12 лет на сенокосах да на прополке свеклы вламывали. Ничего не случилось. Пусть ребята познают как деньги добываются.
22:44:18 14-04-2024
Меня бесит когда без спроса возле моей тачки труться
07:26:53 15-04-2024
А что на это говорит ГИБДД? Не замечали?
07:28:35 15-04-2024
До первого инцидента, потом побегут разбираться. Может надо заранее
07:32:08 15-04-2024
Могут предложить за небольшую плату подъезды помыть, мусор во дворах убрать
08:19:36 15-04-2024
В США это прошло век с лишним назад,а мы уже по какому кругу наяриваем?
09:18:48 15-04-2024
Как это моют, деньги зарабатывают, а налоги не платят.... скоро им терминалы дадут для оплаты...((((
19:18:41 15-04-2024
Евген (09:18:48 15-04-2024) Как это моют, деньги зарабатывают, а налоги не платят.... ск... Зачем терминалы? Будут с куар-кодами СБП на бумажке ходить -))
14:32:07 15-04-2024
Может родители должны следить за своими детьми? Это в первую очередь жизнь ребёнка, за которую отвечает родитель! Сейчас можно зарабатывать легально, и не подвергать жизнь опасности!