Барнаульцы пожаловались на детей, моющих фары на дорогах

Родителей просят провести беседы с юными бизнесменами

14 апреля 2024, 15:55, ИА Амител

Дети на дороге / Фото: "Инцидент Барнаул"

Житель Барнаула обратил внимание на подростков, подрабатывающих на городских дорогах. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Водителя возмутило то, что дети с тряпочками на светофорах ходят между машин и предлагают протереть фары за небольшое денежное вознаграждение.