Барнаульцы пожаловались на мусор в лесу
По словам людей, виноваты не шашлычники, потому что их просто нет
02 июня 2024, 16:50, ИА Амител
Мусор в лесу / Фото: "Инцидент Барнаул"
Жители Барнаула пожаловались на проблемы с мусором в Ленточном бору. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
"И тут уже давно не вина туристов, шашлычников и др.: их попросту нет. Все настолько [загажено], что будет странным увидеть среди этой груды мусора семью с мангалом и шампурами", – отметил автор сообщения.
По словам возмущенных людей, каждую зиму в лес свозят снег и строительный мусор, хотя это место совсем не похоже на полигон.
Барнаульцы просят обратить внимание на проблему и разобраться с засорением леса.
18:36:17 02-06-2024
Вы вокруг автовокзала давно ходили? Вот где мусорный полигон! Прямо в центре города. Пройдитесь по Привокзальной, напротив линейного отдела. Закачаетесь!
19:32:21 02-06-2024
Привыкайте к мусорной реформе!!!
22:36:48 02-06-2024
Считаю. что городские власти в ответе за экоцид.
При нынешнем уровне слежки и спутникового мониторинга найти тех кто гадит природе и жителям не составляет никакого труда. Работать надо. Сами не хотят, значит прокуратура должна заставить.
Хорошо. что есть неравнодушные жители, которые не проходят мимо...
07:54:40 03-06-2024
житель города (22:36:48 02-06-2024) Считаю. что городские власти в ответе за экоцид.При ныне... Не для того они получают огромные зарплаты, чтобы работать.
02:03:35 03-06-2024
В почти любой двор немного от центра зайди, везде мусорный полигон
Город стал грязным и неухоженым
09:05:34 03-06-2024
Наверно опять белорусы виноваты ,то трамваи неправильные поставляют (все пути погнули) а теперь и до нашего леса добрались ,загадили и куда батька смотрит!