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Барнаульцы пожаловались на мусор в лесу

По словам людей, виноваты не шашлычники, потому что их просто нет

02 июня 2024, 16:50, ИА Амител

Мусор в лесу / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула пожаловались на проблемы с мусором в Ленточном бору. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"И тут уже давно не вина туристов, шашлычников и др.: их попросту нет. Все настолько [загажено], что будет странным увидеть среди этой груды мусора семью с мангалом и шампурами", – отметил автор сообщения.

По словам возмущенных людей, каждую зиму в лес свозят снег и строительный мусор, хотя это место совсем не похоже на полигон.

Барнаульцы просят обратить внимание на проблему и разобраться с засорением леса.

Барнаул Экология мусор

Комментарии 6

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местный

18:36:17 02-06-2024

Вы вокруг автовокзала давно ходили? Вот где мусорный полигон! Прямо в центре города. Пройдитесь по Привокзальной, напротив линейного отдела. Закачаетесь!

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Сергей

19:32:21 02-06-2024

Привыкайте к мусорной реформе!!!

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житель города

22:36:48 02-06-2024

Считаю. что городские власти в ответе за экоцид.
При нынешнем уровне слежки и спутникового мониторинга найти тех кто гадит природе и жителям не составляет никакого труда. Работать надо. Сами не хотят, значит прокуратура должна заставить.
Хорошо. что есть неравнодушные жители, которые не проходят мимо...

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Сергей

07:54:40 03-06-2024

житель города (22:36:48 02-06-2024) Считаю. что городские власти в ответе за экоцид.При ныне... Не для того они получают огромные зарплаты, чтобы работать.

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Иван

02:03:35 03-06-2024

В почти любой двор немного от центра зайди, везде мусорный полигон
Город стал грязным и неухоженым

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Александр

09:05:34 03-06-2024

Наверно опять белорусы виноваты ,то трамваи неправильные поставляют (все пути погнули) а теперь и до нашего леса добрались ,загадили и куда батька смотрит!

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