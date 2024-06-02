Барнаульцы пожаловались на мусор в лесу

По словам людей, виноваты не шашлычники, потому что их просто нет

02 июня 2024, 16:50, ИА Амител

Мусор в лесу / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула пожаловались на проблемы с мусором в Ленточном бору. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"И тут уже давно не вина туристов, шашлычников и др.: их попросту нет. Все настолько [загажено], что будет странным увидеть среди этой груды мусора семью с мангалом и шампурами", – отметил автор сообщения.

По словам возмущенных людей, каждую зиму в лес свозят снег и строительный мусор, хотя это место совсем не похоже на полигон.

Барнаульцы просят обратить внимание на проблему и разобраться с засорением леса.