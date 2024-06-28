Барнаульцы пожаловались на очередную драку возле ночного клуба на Павловском тракте
По словам жителей окрестных домов, возле заведения регулярно случаются потасовки
28 июня 2024, 18:31, ИА Амител
Драка у ночного клуба Neon / Фото: Barnaul22
Барнаульцы пожаловались на драку, которая случилась возле ночного клуба Neon на Павловском тракте. Как сообщает Barnaul22, они приложили к своим словам видео, на которых несколько молодых людей сцепились возле здания.
Жители окрестных домов отмечают, что возле заведения регулярно случаются потасовки. Горожане, под чьими окнами они происходят, часто не спят ночами.
В прошлый раз на драку возле Neon жаловались осенью 2023 года. Тогда на место прибыли сотрудники полиции, однако молодые люди стали сопротивляться и бить правоохранителей. Некоторых участников конфликта задержали.
19:16:12 28-06-2024
Закрыть эту тошниловку навсегда
20:33:03 28-06-2024
Первое правило Бойцовского клуба-ни каких правил.
22:37:58 28-06-2024
Вы купили квартиры на мастерских. Чему вы удивляетесь.
23:18:02 28-06-2024
Там реально гадюшник, точка притяжения всей окрестной быдлоты.
08:17:58 29-06-2024
Гость (23:18:02 28-06-2024) Там реально гадюшник, точка притяжения всей окрестной быдлот... Бездуховность?
23:46:27 28-06-2024
Люди гуляют деньги платят что бы смотреть. А для вас бесплатно. Откройте каналы во всех пабликах заведите тотализатор. И все только успевайте подбадривать пареньков. Можно просто видосы выкладывать.
06:36:51 29-06-2024
Ну то есть по здоровью они скорее всего подходят, просто как-то откосили. Надо уточнять причину откоса, вдруг коррупция
06:46:12 29-06-2024
клуб ночной, а дерутся когда светло...
19:04:16 29-06-2024
Гость (06:46:12 29-06-2024) клуб ночной, а дерутся когда светло...... Они дерутся сразу после закрытия клуба. Сейчас светает очень рано.
19:58:25 29-06-2024
Гость (19:04:16 29-06-2024) Они дерутся сразу после закрытия клуба. Сейчас светает очень... согласен, что сейчас лето, но даже в 5 часов ночи (или утра для кого-то) на улице еще не так светло. просыпаюсь по будильнику в 5-30. знаю как выглядит улица при восходе солнца. оно мне в окна светит...)))
19:55:19 29-06-2024
Гость (06:46:12 29-06-2024) клуб ночной, а дерутся когда светло...... а тот, кто минусанул, на камерах побитым оказался? запишись на секцию. а то так и будешь "в партере лежать"
07:38:34 29-06-2024
В любом микрорайоне есть своя тошниловка для сбора маргиналов, причем круглосуточная. Барнаул- город пивников. Видимо, это кому-то очень выгодно.
08:41:08 29-06-2024
На СВО нужны такие ребята в штурмовых отрядах. Такие вот пассионарии.
09:49:19 29-06-2024
Кто сильнее, тот и прав
19:02:21 29-06-2024
Эта забегаловка - магнит для быдла. Закрыть навсегда!
10:33:27 03-07-2024
Всего лишь драки - в пушкинские времена сам Пушкин на дуэлях только 21 раз бывал, а Есенин поговаривают Пастернаку рамку правил