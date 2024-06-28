Барнаульцы пожаловались на очередную драку возле ночного клуба на Павловском тракте

По словам жителей окрестных домов, возле заведения регулярно случаются потасовки

28 июня 2024, 18:31, ИА Амител

Драка у ночного клуба Neon / Фото: Barnaul22

Барнаульцы пожаловались на драку, которая случилась возле ночного клуба Neon на Павловском тракте. Как сообщает Barnaul22, они приложили к своим словам видео, на которых несколько молодых людей сцепились возле здания.

Жители окрестных домов отмечают, что возле заведения регулярно случаются потасовки. Горожане, под чьими окнами они происходят, часто не спят ночами.

В прошлый раз на драку возле Neon жаловались осенью 2023 года. Тогда на место прибыли сотрудники полиции, однако молодые люди стали сопротивляться и бить правоохранителей. Некоторых участников конфликта задержали.