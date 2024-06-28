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Барнаульцы пожаловались на очередную драку возле ночного клуба на Павловском тракте

По словам жителей окрестных домов, возле заведения регулярно случаются потасовки

28 июня 2024, 18:31, ИА Амител

Драка у ночного клуба Neon / Фото: Barnaul22
Драка у ночного клуба Neon / Фото: Barnaul22

Барнаульцы пожаловались на драку, которая случилась возле ночного клуба Neon на Павловском тракте. Как сообщает Barnaul22, они приложили к своим словам видео, на которых несколько молодых людей сцепились возле здания.

Жители окрестных домов отмечают, что возле заведения регулярно случаются потасовки. Горожане, под чьими окнами они происходят, часто не спят ночами.

В прошлый раз на драку возле Neon жаловались осенью 2023 года. Тогда на место прибыли сотрудники полиции, однако молодые люди стали сопротивляться и бить правоохранителей. Некоторых участников конфликта задержали.

Барнаул Происшествия

Комментарии 16

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Шурик

19:16:12 28-06-2024

Закрыть эту тошниловку навсегда

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Жора

20:33:03 28-06-2024

Первое правило Бойцовского клуба-ни каких правил.

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Гость

22:37:58 28-06-2024

Вы купили квартиры на мастерских. Чему вы удивляетесь.

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Гость

23:18:02 28-06-2024

Там реально гадюшник, точка притяжения всей окрестной быдлоты.

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Гость

08:17:58 29-06-2024

Гость (23:18:02 28-06-2024) Там реально гадюшник, точка притяжения всей окрестной быдлот... Бездуховность?

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Не гость

23:46:27 28-06-2024

Люди гуляют деньги платят что бы смотреть. А для вас бесплатно. Откройте каналы во всех пабликах заведите тотализатор. И все только успевайте подбадривать пареньков. Можно просто видосы выкладывать.

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Гость

06:36:51 29-06-2024

Ну то есть по здоровью они скорее всего подходят, просто как-то откосили. Надо уточнять причину откоса, вдруг коррупция

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Гость

06:46:12 29-06-2024

клуб ночной, а дерутся когда светло...

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Гость

19:04:16 29-06-2024

Гость (06:46:12 29-06-2024) клуб ночной, а дерутся когда светло...... Они дерутся сразу после закрытия клуба. Сейчас светает очень рано.

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Гость

19:58:25 29-06-2024

Гость (19:04:16 29-06-2024) Они дерутся сразу после закрытия клуба. Сейчас светает очень... согласен, что сейчас лето, но даже в 5 часов ночи (или утра для кого-то) на улице еще не так светло. просыпаюсь по будильнику в 5-30. знаю как выглядит улица при восходе солнца. оно мне в окна светит...)))

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Гость

19:55:19 29-06-2024

Гость (06:46:12 29-06-2024) клуб ночной, а дерутся когда светло...... а тот, кто минусанул, на камерах побитым оказался? запишись на секцию. а то так и будешь "в партере лежать"

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Гость

07:38:34 29-06-2024

В любом микрорайоне есть своя тошниловка для сбора маргиналов, причем круглосуточная. Барнаул- город пивников. Видимо, это кому-то очень выгодно.

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Гость

08:41:08 29-06-2024

На СВО нужны такие ребята в штурмовых отрядах. Такие вот пассионарии.

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Гость

09:49:19 29-06-2024

Кто сильнее, тот и прав

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Гость

19:02:21 29-06-2024

Эта забегаловка - магнит для быдла. Закрыть навсегда!

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Гость

10:33:27 03-07-2024

Всего лишь драки - в пушкинские времена сам Пушкин на дуэлях только 21 раз бывал, а Есенин поговаривают Пастернаку рамку правил

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