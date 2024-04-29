Барнаульцы пожаловались на огромную мусорную кучу рядом с центром

По словам местных жителей, отходы не вывозили больше двух недель

29 апреля 2024, 12:50, ИА Амител

Мусорная куча на Чкалова / Фото от очевидцев

Барнаульцы пожаловались на огромную мусорную кучу на Чкалова, 68б. Об этом рассказали местные жители amic.ru.

По словам автора сообщения, мусорная площадка рассчитана на весь квартал и сейчас отходов здесь накопилось так много, что площадка превратилась в горку.

Рядом расположена школа, пешеходная зона, а во время сильного ветра все может разнести.

"Управляющая компания "Центральная" бездействует, даже когда звонили в рабочие дни, сейчас заявки не принимает, ссылается, что в четверг будут что-то предпринимать. Обращение в администрацию составили, там пообещали разобраться", – рассказала возмущенная горожанка.

Она добавила, что мусор не вывозили уже больше двух недель.