Барнаульцы пожаловались на огромную мусорную кучу рядом с центром
По словам местных жителей, отходы не вывозили больше двух недель
29 апреля 2024, 12:50, ИА Амител
Барнаульцы пожаловались на огромную мусорную кучу на Чкалова, 68б. Об этом рассказали местные жители amic.ru.
По словам автора сообщения, мусорная площадка рассчитана на весь квартал и сейчас отходов здесь накопилось так много, что площадка превратилась в горку.
Рядом расположена школа, пешеходная зона, а во время сильного ветра все может разнести.
"Управляющая компания "Центральная" бездействует, даже когда звонили в рабочие дни, сейчас заявки не принимает, ссылается, что в четверг будут что-то предпринимать. Обращение в администрацию составили, там пообещали разобраться", – рассказала возмущенная горожанка.
Она добавила, что мусор не вывозили уже больше двух недель.
13:22:57 29-04-2024
Знакомые с детства места, родная 55-я школа. Руки прочь от мусорки, она тут всю жизнь была.
13:28:40 29-04-2024
Бездеятельность МУП " Центральная ".
14:17:16 29-04-2024
Так вы сами туда строительный мусор сложили! Вам что в лоб, что по лбу. Уже не раз там стройка и машина не может поднять! Разбирайтесь с УК и с ее бездействием. Мусоровозу тоже не интересно приезжать и фотать этот мусор, зная что забрать не смогут. Начните с себя и будет чисто!
06:51:56 30-04-2024
Гость (14:17:16 29-04-2024) Так вы сами туда строительный мусор сложили! Вам что в лоб, ... не видно, что это строительные отходы, работник мусоровоза вскрывал пакеты, где акт? Рег.оператор обязан комиссионно составить акт, выявить кто собственник земельного участка, составить смету на уборку отходов и вывезти на полигон, впоследствии в судебном порядке предъявить иск о возмещение затрат к собственнику земельного участка! Но, не принимать участие в мусорном коллапсе!
15:02:12 29-04-2024
У нас Южный весь в таких мусорках,сейчас ходила на улице ветер собрали в кучи кой какие листья,не удосужились в мешки собрать ,ветер опять все на сво места сложил ,как было ,администрации на все наплевать куда только не ходила ,позорище.Лихачев займитесь своими обязанностями.
18:48:19 29-04-2024
Когда уже управляющие компании будут хоть что то делать!?
23:21:36 29-04-2024
"блоховозы" нагадили, не?
06:43:09 30-04-2024
Интересно, какое отношение имеет управляющая компания к мусорной куче? Первое, это придомовая территория МКД Чкалова 68Б, на фото видно что контейнерная площадка прилегает к спортивному сооружению (в Дубль ГИС - это баскетбольная площадка)? Второе, где Роспотребнадзор, Жилищная инспекция, Минприроды, администрация города, где акт к исполнителю региональному оператору с твёрдыми коммунальными отходами ООО "Экосоюз", который обязан ежедневно вывозить ТКО? Третье, эта контейнерная площадка скорее всего обслуживает несколько МКД, Чкалова 68а, Чкалова 68 б, согласно нормы на собственника ТКО, на ней недостаточно контейнеров, где актуализированная территориальная схема обращения с отходами в Алтайском крае? И т.д., можно продолжать вопросы??????