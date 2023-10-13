Барнаульцы пожаловались на переполненные автобусы

В социальных сетях люди перечислили маршруты, на которых есть серьезные проблемы

13 октября 2023, 13:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители Барнаула пожаловались на давку в автобусах. Обсуждение темы началось в сообществе "В курсе 22".

Горожанка опубликовала пост, где пожаловалась на работу автобусов маршрута № 53, в котором, по ее словам, давка – постоянное явление.

В комментариях под постом барнаульцы стали рассказывать о проблемах и на других маршрутах, в итоге набралось больше 10 номеров автобусов, на которые жаловались люди.