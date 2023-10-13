Барнаульцы пожаловались на переполненные автобусы
В социальных сетях люди перечислили маршруты, на которых есть серьезные проблемы
13 октября 2023, 13:32, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жители Барнаула пожаловались на давку в автобусах. Обсуждение темы началось в сообществе "В курсе 22".
Горожанка опубликовала пост, где пожаловалась на работу автобусов маршрута № 53, в котором, по ее словам, давка – постоянное явление.
В комментариях под постом барнаульцы стали рассказывать о проблемах и на других маршрутах, в итоге набралось больше 10 номеров автобусов, на которые жаловались люди.
"А правда, что Сталин умер в 53-м? Да, пока на нем до Балтийской доедешь..." – пошутил один из комментаторов.
13:46:02 13-10-2023
"А правда, что Сталин умер в 53-м? Да, пока на нем до Балтийской доедешь..." ---- зачет. Но это только в Барнауле понятно
14:31:42 13-10-2023
Гость (13:46:02 13-10-2023) "А правда, что Сталин умер в 53-м? Да, пока на нем до Балтий... Это старая шутка: "Ленин умер в 24-м, а Сталин- в 53м"
13:46:17 13-10-2023
20-ка через 3и остановки после Спартака битком. Невозможно уехать после работы. Ужасная работа общественного транспорта. Переселите всю администрацию города Б в Индустриальный район. Пусть на себе прочувствуют все прелести работы автобусов. Может тогда шевелиться хоть немного начнут.
16:46:03 13-10-2023
Гость (13:46:17 13-10-2023) 20-ка через 3и остановки после Спартака битком. Невозможно у... На служебном авто доедут. Или личном.
13:54:33 13-10-2023
дык ну не ездийте толпами - только жаловаться и могут
14:05:12 13-10-2023
Ждём, когда перевозчики выклянчат очередное увеличение стоимости проезда, и снова наобещают радикально улучшить качество своей работы. Правда после повышения тут же забудут об обещаниях, и продолжат клянчить очередное повышение ...
14:11:53 13-10-2023
59 маршрутка самая первая идет уже битком,едут строители на стройку на ЮЖный, вечером 59 вообще не ходит
15:37:18 13-10-2023
Как же все замечательно было до выборов! Сейчас попер один негатив!
16:20:47 13-10-2023
47 маршрутка прошлый век, автобус маленький, низкий, едут все битком забиты автобусы, водители от своей жадности набивают автобус до предела, наверное раньше работали в концлагерях, еще и хамят, к народу отношение как скоту........новый микрорайон построили, а автобусы не запустили , издеваются над людьми! конечно администрация в полном комфорте добирается до работы, куда им до народа!
16:43:30 13-10-2023
20-ка как огурцы в банке.
20:12:27 13-10-2023
Вот Николай II понял проблемы простого народа, но было уже поздно ... Сытый голодного никогда не поймет. Но почему нельзя для экономии средств убрать персональный транспорт у всех чиновников, ну на полгода? Да и зарплаты сделать ну по 20 тыс. Тогда они поймут проблемы людей. А если разбегутся, так это враги. Зачем чиновнику думать про общественный транспорт, если у него персональный транспорт? В Швейцарии чиновники на великах на работу ездят - они что дураки? Да вот уж нет.
20:38:13 13-10-2023
55 - столько студентов с Южного!!! У ЦУМа по 20-30 человек садятся после 4х.
12:02:39 14-10-2023
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