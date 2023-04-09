Барнаульцы пожаловались на свалку за магазином на Северо-Западной
Мусорные баки, по словам местных, уже почти выкатились на дорогу
09 апреля 2023, 12:20, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Жители одного из домов по улице Северо-Западной пожаловались на свалку, которая копится за местным магазином. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.
"Говорили по-хорошему с руководством данного магазина, вышла директор Елена, пообещала навести порядок. Мусорные баки выкатились уже практически на выездную дворовую зону, своевременно не вывозят! Но главное, что столько же мусора навалено рядом, и его никто не убирает!" – написала возмущённая горожанка.
Она добавила, что коммунальщики следят за своими баками и убирают их вовремя. Сотрудников магазина женщина попросила следовать хорошему примеру.
14:05:56 09-04-2023
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