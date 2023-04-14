Барнаульцы пожаловались на текучку кадров в лицее № 122
Проблемы, по словам родителей, есть не только с педагогами, но и с директором
14 апреля 2023, 13:25, ИА Амител
Барнаульцы в социальных сетях пожаловались на лицей № 122. Пост опубликовали в сообществе "В курсе 22".
"К примеру, только за этот учебный год в одном классе шесть раз поменялся учитель истории. Дети не успевают привыкнуть к учителю и его требованиям. К тому же уроки ведутся студентами от безвыходного положения, учителя увольняются по 10-15 человек к концу года", – написала горожанка.
Она отметила, что некоторые уроки ведут люди без педагогического образования или нужного профиля. Также жалобы коснулись и директора учебного заведения.
"Директор ведёт себя совершенно неадекватно в сторону учащихся. Ребёнок пришёл в школьной форме, просто верх был не белого цвета (но соответствовал положению лицея), так он, встретив в коридоре этого ученика, отчитал так, что у него слёзы на глазах. Однокласснику про его внешний вид сказал: “Чё как чмо?” Это нормальное общение руководителя образовательной организации с детьми?" – пишет мама одного из школьников.
В подобном тоне, по её словам, руководитель учреждения общается и на собраниях.
Горожанка добавила, что вместо учебного процесса детей заставляют заниматься зарядкой, а в администрации отчитываются о том, как всё "прекрасно работает".
Женщина добавила, что менять школу жалко, потому что дети к ней привыкли, но долго терпеть подобное отношение невозможно.
14:00:58 14-04-2023
Согласен. У меня ребенок ранее учился в этой школе.Директор реально непонятный гражданин. Ранее имел поддержку со стороны бывшего руководителя образования края. Вот и ведет себя так.
14:29:36 14-04-2023
“Чё как чмо?” "А ты че упырь, рамсы попутал?" я в 6 лет когда меня родители привели записываться в школу сказал так: - Романыч, ты че такой бес. Записывай меня быстрей в школу, у меня уже карандаши гниют.
14:57:21 14-04-2023
К сожалению должен согласиться с родительницей. Тоже ребенок ходит в данный лицей. С каждым годом корона на голове директора все больше и больше. Хотя, вроде бы не должность губернатора занимает или около того, а гонора поболее. Знаю многих родителей, который всерьез задумались о переходе в соседние школы: 55-ю и 22-ю.
15:02:55 14-04-2023
Гость (14:57:21 14-04-2023) К сожалению должен согласиться с родительницей. Тоже ребенок... переходе в соседние школы: 55-ю и 22-ю. === Лучше в 22-ю.
15:09:40 14-04-2023
Гость (14:57:21 14-04-2023) К сожалению должен согласиться с родительницей. Тоже ребенок... В 122 школу попали кого в 22,55 и 27 не взяли Кто вас там ждёт?
15:04:54 14-04-2023
а зачем привыкать к учителю? Предмет изучайте, а не учителя
15:20:58 14-04-2023
Это не только в 122 лицее. Можно подумать, в 68 школе ,к примеру, нет текучки))) Пусть власти опубликуют зарплату педагогов в крае. ЗАРПЛАТУ НА 1 СТАВКУ, а не безумную подработку на несколько ставок, когда в час ночи падаешь без сил от планов и проверки тетрадей.