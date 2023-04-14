Барнаульцы пожаловались на текучку кадров в лицее № 122

Проблемы, по словам родителей, есть не только с педагогами, но и с директором

14 апреля 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульцы в социальных сетях пожаловались на лицей № 122. Пост опубликовали в сообществе "В курсе 22".

"К примеру, только за этот учебный год в одном классе шесть раз поменялся учитель истории. Дети не успевают привыкнуть к учителю и его требованиям. К тому же уроки ведутся студентами от безвыходного положения, учителя увольняются по 10-15 человек к концу года", – написала горожанка.

Она отметила, что некоторые уроки ведут люди без педагогического образования или нужного профиля. Также жалобы коснулись и директора учебного заведения.

"Директор ведёт себя совершенно неадекватно в сторону учащихся. Ребёнок пришёл в школьной форме, просто верх был не белого цвета (но соответствовал положению лицея), так он, встретив в коридоре этого ученика, отчитал так, что у него слёзы на глазах. Однокласснику про его внешний вид сказал: “Чё как чмо?” Это нормальное общение руководителя образовательной организации с детьми?" – пишет мама одного из школьников.

В подобном тоне, по её словам, руководитель учреждения общается и на собраниях.

Горожанка добавила, что вместо учебного процесса детей заставляют заниматься зарядкой, а в администрации отчитываются о том, как всё "прекрасно работает".

Женщина добавила, что менять школу жалко, потому что дети к ней привыкли, но долго терпеть подобное отношение невозможно.