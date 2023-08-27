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Барнаульцы пожаловались на то, что через их двор сливают грязную воду со стройки

После жалоб на некоторое время это прекратилось, но недавно началось снова

27 августа 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Барнаульцы в социальных сетях пожаловались на то, что с соседней стройки через их двор сливают нечистоты. Пост об этом опубликовали в сообществе "Barnaul22".

Жители микрорайона "Дружный-3" рассказали, что со стройки, расположенной по соседству зимой сливали талые воды, которые стекали по асфальту прямо во дворе.

После жалоб в различные инстанции ситуация изменилась, однако с летними дождями грязевые ручьи снова потекли перед подъездами. 

Люди обеспокоены тем, что от постоянных сливов может разрушиться асфальт.

Барнаул

Комментарии 3

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Сергей

20:33:41 27-08-2023

И Когла ЖИ освободит территорию от своего хлама? Школу вроде уже не собираются строить

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Юрий

21:13:58 27-08-2023

Как в Тае лодку и вперёд)

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Гость

01:47:52 28-08-2023

Серега, от подъезда отгоняй воду

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