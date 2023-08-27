Барнаульцы пожаловались на то, что через их двор сливают грязную воду со стройки
После жалоб на некоторое время это прекратилось, но недавно началось снова
27 августа 2023, 18:20, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Барнаульцы в социальных сетях пожаловались на то, что с соседней стройки через их двор сливают нечистоты. Пост об этом опубликовали в сообществе "Barnaul22".
Жители микрорайона "Дружный-3" рассказали, что со стройки, расположенной по соседству зимой сливали талые воды, которые стекали по асфальту прямо во дворе.
После жалоб в различные инстанции ситуация изменилась, однако с летними дождями грязевые ручьи снова потекли перед подъездами.
Люди обеспокоены тем, что от постоянных сливов может разрушиться асфальт.
20:33:41 27-08-2023
И Когла ЖИ освободит территорию от своего хлама? Школу вроде уже не собираются строить
21:13:58 27-08-2023
Как в Тае лодку и вперёд)
01:47:52 28-08-2023
Серега, от подъезда отгоняй воду