Барнаульцы пожаловались на то, что через их двор сливают грязную воду со стройки

После жалоб на некоторое время это прекратилось, но недавно началось снова

27 августа 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Барнаульцы в социальных сетях пожаловались на то, что с соседней стройки через их двор сливают нечистоты. Пост об этом опубликовали в сообществе "Barnaul22".

Жители микрорайона "Дружный-3" рассказали, что со стройки, расположенной по соседству зимой сливали талые воды, которые стекали по асфальту прямо во дворе.

После жалоб в различные инстанции ситуация изменилась, однако с летними дождями грязевые ручьи снова потекли перед подъездами.



Люди обеспокоены тем, что от постоянных сливов может разрушиться асфальт.