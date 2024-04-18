Барнаульцы пожаловались на заваленные мусорные контейнеры, которые никто не убирает

Люди надеются, что скоро их дом перейдет на баланс другой УК

18 апреля 2024, 10:40, ИА Амител

Мусорные мешки / Фото: pxhere.com

Жильцы дома на Профинтерна, 31, в Барнауле пожаловались на переполненные контейнеры, которые зарастают мусором. Об этом сообщает "Толк".

"У нас два контейнера относятся, по сути, к трем домам: наш дом, который сзади меня располагается, и вот этот трехэтажный дом. Но, к сожалению, даже люди, которые проживают через дорогу, они переходят дорогу и выбрасывают мусор к нам на контейнерную площадку", – рассказала местная жительница.

Помимо отходов, у людей возникают проблемы с грызунами, облюбовавшими баки, а также с насекомыми. Чтобы разобраться с происходящим, жильцы написали заявление с целью перейти на баланс другой УК. Та компания, которая сейчас обслуживает дом, не работает.