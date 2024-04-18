Барнаульцы пожаловались на заваленные мусорные контейнеры, которые никто не убирает
Люди надеются, что скоро их дом перейдет на баланс другой УК
18 апреля 2024, 10:40, ИА Амител
Жильцы дома на Профинтерна, 31, в Барнауле пожаловались на переполненные контейнеры, которые зарастают мусором. Об этом сообщает "Толк".
"У нас два контейнера относятся, по сути, к трем домам: наш дом, который сзади меня располагается, и вот этот трехэтажный дом. Но, к сожалению, даже люди, которые проживают через дорогу, они переходят дорогу и выбрасывают мусор к нам на контейнерную площадку", – рассказала местная жительница.
Помимо отходов, у людей возникают проблемы с грызунами, облюбовавшими баки, а также с насекомыми. Чтобы разобраться с происходящим, жильцы написали заявление с целью перейти на баланс другой УК. Та компания, которая сейчас обслуживает дом, не работает.
10:43:15 18-04-2024
Радуйтесь, что дома по крыши в воде не стоят.
10:53:59 18-04-2024
Гость (10:43:15 18-04-2024) Радуйтесь, что дома по крыши в воде не стоят.... Ещё про атомную бомбу напиши . Пусть радуются
10:59:01 18-04-2024
Это по всему городу, у нас нас так же
12:01:11 18-04-2024
Гость (10:59:01 18-04-2024) Это по всему городу, у нас нас так же... А вы за вывоз мусора - то платите? У нас многие хитровыделанные оплачивают только отопление да свет. Ни за вывоз мусора, ни за уборку подъезда, ни за текущий/кап.ремонт дома и мн.др. вообще не платят, с хотят чтобы всё было...
11:10:56 18-04-2024
Летом по закону каждый день вывозить должны вроде
11:12:32 18-04-2024
А у нас еще дет.садик и лифтерная подкидывают свой мусор.
11:29:05 18-04-2024
Присоединяюсь, ул Водопроводная, 107, большая помойка.
12:43:11 18-04-2024
Гость (11:10:56 18-04-2024) Летом по закону каждый день вывозить должны вроде... Проблема в том, что во многих домах дана не верная информация о количестве проживающих людей. А контейнера ставят в соответствии с количеством жителей (расчет нормативов). вывоз каждый день, а мусорка к обеду снова полная. у нас в доме есть точно знаю семья 7 человек, собственник 1 и платят за одного. да они за 2 дня даже меньше полный контейнер одни наберут))). Другие вообще не платят
13:01:59 18-04-2024
Так вроде один оператор вывозит мусор, нет разницы, в какой контейнер жители выбрасывают. Обычно выбирают тот, который ближе к дому или по пути на работу, в магазин ит.п.