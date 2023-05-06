Барнаульцы предупредили о неработающем светофоре на Павловском тракте

Пробка собралась сразу на трёх улицах

06 мая 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Жители Барнаула днём 6 мая в паблике Barnaul 22 сообщили о сломанном светофоре на Павловском тракте перед перекрёстком с улицей Власихинской.

Отмечается, что устройство мигает жёлтым.

"Пробка и на Павловском, и на Просторной, и на Власихинской", – говорится в сообщении.

В комментариях один из пользователей отметил, что вчера на этом же перекрёстке была та же самая проблема.

По данным "Яндекс. Карт", наиболее крупные пробки на момент публикации заметки наблюдаются на Змеиногорском, Южном и Лесном трактах.

В целом по городу дорожная ситуация оценивается в 4 балла.