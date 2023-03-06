Барнаульцы рассказали о главных экологических проблемах города

Большая часть жителей краевой столицы озабочена свалками, а не загрязнением воздуха

06 марта 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минприроды Алтайского края провело опрос населения города Барнаула о наиболее распространённых источниках загрязнения атмосферного воздуха и самых острых экологических проблемах города. В нём приняли участие более 3 тысяч человек.

Согласно результатам опроса, которые опубликовали в Telegram-канале министерства, самой большой причиной загрязнения атмосферного воздуха жители краевой столицы считают частный сектор, который топится углём (38%), свалки (22%) и ТЭЦ (16%).

На вопрос: "Какие экологические проблемы в нашем городе самые острые?", барнаульцы чаще всего жаловались на несанкционированные свалки – так ответили 45% респондентов. Ещё 28% посетовали на загрязнение атмосферы, а 25% – на загрязнения водных объектов.

Граждане, предложившие свои варианты ответа, в основном жаловались на выхлопные газы автомобилей, а также малое число зелёных насаждений в городе.

Результаты опроса направлены в Минприроды РФ и будут учтены при разработке мероприятий федерального проекта "Чистый воздух" в рамках нацпроекта "Экология" для Барнаула.