Барнаульцы смогли невооруженным глазом увидеть Венеру. Снимки небесного тела

Вечером в пятницу, 24 марта, жители Алтайского края могли заметить рядом с серпом растущей Луны яркую "звезду"

24 марта 2023, 21:47, ИА Амител









Венера в небе Барнаула / Фото: amic.ru

Вечером в пятницу, 24 марта, жители Алтайского края могли заметить рядом с серпом растущей Луны яркую "звезду". На снимках она выделяется на фоне даже не тёмного вечернего неба. По словам астрономов, это Венера – вторая планета от Солнца и по совместительству самый яркий объект неба после Солнца и Луны.

Публикуем снимки небесного тела, попавшего в объективы жителей Барнаула.