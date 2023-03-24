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Барнаульцы смогли невооруженным глазом увидеть Венеру. Снимки небесного тела

Вечером в пятницу, 24 марта, жители Алтайского края могли заметить рядом с серпом растущей Луны яркую "звезду"

24 марта 2023, 21:47, ИА Амител

Вечером в пятницу, 24 марта, жители Алтайского края могли заметить рядом с серпом растущей Луны яркую "звезду". На снимках она выделяется на фоне даже не тёмного вечернего неба. По словам астрономов, это Венера – вторая планета от Солнца и по совместительству самый яркий объект неба после Солнца и Луны.

Публикуем снимки небесного тела, попавшего в объективы жителей Барнаула.

Комментарии 2

  • Ни приласкать, ни приголубить * Ни пользы в доме, ни манер * Что ж ты безрукая такая,* Венер?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Вот событие!!! Вечеру так-то очень часто видно утром или вечером
    25 марта, Гость   Ответить
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