Барнаульцы смогут бесплатно проверить свой ВИЧ-статус

Специалисты рекомендуют делать тест раз в год

06 октября 2024, 19:30, ИА Амител

Анализ / Фото: pxhere.com/ru/photo/1358702

В Барнауле 7 октября состоится бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ.

Сотрудники Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями проведут экспресс-тестирование на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С.

Тестирование будет проходить с 11:00 до 15:30 по адресу: ул. Антона Петрова, 219б, рядом с ТРЦ "Огни". Результат будет готов через 10-15 минут. Для прохождения тестирования не требуется никаких документов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

+7 983 350 05-84; +7 (3852) 33-46-99.

Специалисты рекомендуют проходить экспресс-тестирование на ВИЧ хотя бы раз в год.