Барнаульцы смогут бесплатно проверить здоровье

30 и 31 августа медики будут работать в ТРЦ "Малина"

29 августа 2023, 19:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Барнаула 30 и 31 августа смогут бесплатно проверить здоровье. Как сообщает "Вечерний Барнаул", в эти дни специалисты краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики будут работать в ТРЦ "Малина" на улице Попова, 82.

"Обратившимся проверят уровень глюкозы и холестерина в крови, работу сердца, мышечную силу рук, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе (актуально для курящих), внутриглазное и артериальное давление, антропометрические показатели, произведут расчёт индекса массы тела. Каждого обратившегося проконсультирует терапевт", – отмечает издание.

Осмотры будут проводить с 11:00 до 15:00. С собой нужно взять паспорт, полис, СНИЛС.

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