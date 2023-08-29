Барнаульцы смогут бесплатно проверить здоровье
30 и 31 августа медики будут работать в ТРЦ "Малина"
29 августа 2023, 19:04, ИА Амител
Жители Барнаула 30 и 31 августа смогут бесплатно проверить здоровье. Как сообщает "Вечерний Барнаул", в эти дни специалисты краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики будут работать в ТРЦ "Малина" на улице Попова, 82.
"Обратившимся проверят уровень глюкозы и холестерина в крови, работу сердца, мышечную силу рук, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе (актуально для курящих), внутриглазное и артериальное давление, антропометрические показатели, произведут расчёт индекса массы тела. Каждого обратившегося проконсультирует терапевт", – отмечает издание.
Осмотры будут проводить с 11:00 до 15:00. С собой нужно взять паспорт, полис, СНИЛС.
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00:37:16 30-08-2023
Что опять за лохотрон, почему ТРЦ, почему всего два дня.
08:05:10 30-08-2023
Для галочки.
08:24:54 30-08-2023
Как эта показуха уже достала. В поликлиниках на прием не пробиться. В диагностическом центре на повторный прием к терапевту 2,5 месяца с результатами анализов не могу попасть. То врач в отпуске, то талонов нет и как пояснили к "этому" врачу и не будет. Наверно только для "блатных". А в торговых центрах они здоровье проверяют, бред!!!!!!! Спасибо министру и губеру за "четкую" организацию работы здравоохранения.
08:30:41 30-08-2023
Это действительно для галочки. Надо делать не только анализ крови. Надо делать УЗИ щитовидки, внутренних органов, сердца. А многим и ЭМРТ головного мозга. и еще многое другое.
09:31:56 30-08-2023
что значит для галочки? с вашего счета бабосики уйдут организаторам этого лохотрона. так что не для галочки, а строго ради прибыли