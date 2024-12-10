Барнаульцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ 12 декабря в "Изумрудном"
Документы на процедуру брать не нужно
10 декабря 2024, 12:44, ИА Амител
Фото: Алтайский краевой СПИД-центр
В барнаульском парке "Изумрудный" 12 декабря в пройдет бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ, сообщает мэрия.
Анонимно узнать свой ВИЧ-статус можно с 11:00 до 15:30 у центрального входа.
Для прохождения обследования документы не нужны.
Тестирование займет 10-15 минут.
18:16:23 10-12-2024
на ВИЧ в принципе бесплатный анализ в крае тк ОЧЕНЬ высокий проц больных