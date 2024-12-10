Барнаульцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ 12 декабря в "Изумрудном"

Документы на процедуру брать не нужно

10 декабря 2024, 12:44, ИА Амител

Фото: Алтайский краевой СПИД-центр

В барнаульском парке "Изумрудный" 12 декабря в пройдет бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ, сообщает мэрия.

Анонимно узнать свой ВИЧ-статус можно с 11:00 до 15:30 у центрального входа.

Для прохождения обследования документы не нужны.

Тестирование займет 10-15 минут.