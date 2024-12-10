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Барнаульцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ 12 декабря в "Изумрудном"

Документы на процедуру брать не нужно

10 декабря 2024, 12:44, ИА Амител

Фото: Алтайский краевой СПИД-центр
Фото: Алтайский краевой СПИД-центр

В барнаульском парке "Изумрудный" 12 декабря в пройдет бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ, сообщает мэрия.

Анонимно узнать свой ВИЧ-статус можно с 11:00 до 15:30 у центрального входа.

Для прохождения обследования документы не нужны.

Тестирование займет 10-15 минут.

Барнаул здравоохранение

Комментарии 1

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Гость

18:16:23 10-12-2024

на ВИЧ в принципе бесплатный анализ в крае тк ОЧЕНЬ высокий проц больных

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