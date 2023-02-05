Барнаульцы смогут наблюдать сближение Луны, Юпитера и Венеры
Одно из явлений состоится 22 февраля, а второе – 2 марта
05 февраля 2023, 17:52, ИА Амител
Фото: "Наблюдательный Барнаул"
Два астрономических события смогут увидеть жители Барнаула в ближайшее время. Об этом рассказали в сообществе "Наблюдательный Барнаул".
"22 февраля будет сближение Венеры и Юпитера. Две планеты, очень яркие на небе сейчас "движутся" навстречу друг другу, с каждым днём приближаясь. На вечернем небе, разумеется. Сближение будет весьма близкое", – сказано в сообщении.
2 марта горожане смогут увидеть сближение Луны, Юпитера и Венеры.
Эти события будут происходить вечером, что позволит увидеть их.
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