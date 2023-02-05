Барнаульцы смогут наблюдать сближение Луны, Юпитера и Венеры

Одно из явлений состоится 22 февраля, а второе – 2 марта

05 февраля 2023, 17:52, ИА Амител

Фото: "Наблюдательный Барнаул"

Два астрономических события смогут увидеть жители Барнаула в ближайшее время. Об этом рассказали в сообществе "Наблюдательный Барнаул".

"22 февраля будет сближение Венеры и Юпитера. Две планеты, очень яркие на небе сейчас "движутся" навстречу друг другу, с каждым днём приближаясь. На вечернем небе, разумеется. Сближение будет весьма близкое", – сказано в сообщении.

2 марта горожане смогут увидеть сближение Луны, Юпитера и Венеры.

Эти события будут происходить вечером, что позволит увидеть их.