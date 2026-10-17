Барнаульцы сообщили о появившейся "речке" на улице Попова
Проезжую часть подтопило из-за утечки
17 октября 2026, 12:05, ИА Амител
Подтопленная дорога в Барнауле / Фото: скриншот видео
В Барнауле на улице Попова подтопило дорогу, пишет "Инцидент Барнаул".
Специалисты уже узнали о вытекании воды на проезжую часть и выехали к пересечению ул. Антона-Петрова и ул. Попова, чтобы локализовать утечку, сообщает "Росводоканал Барнаул".
Причина повреждения и информация об адресах, которые попали под отключение, уточняется.
12:14:52 17-10-2026
Слегка подтопило, ничего критичного