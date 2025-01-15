Барнаульцы стали в семь раз чаще покупать запчасти для китайских автомобилей
Однако лидерство продаж осталось за японским автопромом
15 января 2025, 15:40, ИА Амител
Жители Барнаула стали активнее покупать автозапчасти для китайских машин: в 2024 году рост продаж составил 94% по сравнению с предыдущим годом. Лидерство по объему продаж при этом остается у Toyota, сообщила пресс-служба сайта Avito.
Запчасти для Chery во втором полугодии 2024 года барнаульцы покупали в семь раз чаще, чем в аналогичном периоде 2023 года. Также в три раза увеличились продажи запчастей для Haval. Помимо этого, горожане начали активно покупать новые для российского рынка бренды из Поднебесной – OMODA и Jetour.
"На фоне резкого роста продаж запчастей для китайских автомобилей в 2023 году, когда мы фиксировали десятикратное увеличение спроса на площадке, динамика в 2024 году выглядит более сдержанной – продажи компонентов для популярных марок китайских авто выросли на 94%. И тем не менее относительно общего темпа роста запчасти из Поднебесной остаются лидерами. Кроме того, в течение 2024 года мы отмечаем смещение спроса с запчастей в ресейле на новые, преимущественно из-за роста популярности качественных китайских аналогов", – подчеркнул руководитель бизнес-направления "Запчасти и Автосервисы" в "Авито" Алексей Головин.
По доле продаж лидируют запчасти от Toyota (18%). За год их стали покупать чаще на 59%. На второй позиции находится бренд BMW: на эти детали пришлось 4% продаж, они выросли в два раза. Замкнули топ-3 запчасти от южнокорейских производителей Hyundai и KIA с долей по 1,5% и ростом продаж на 34%.
Самую крупную долю продаж (22%) традиционно заняли кузовные детали: зеркала, бамперы, капоты и прочее. За год эти запчасти стали покупать чаще на 12%. Средняя их стоимость составила 5 тыс. рублей. За последние полгода чаще покупали детали корейских производителей.
На второй строчке – автосвет с долей 14% и средним чеком 7 тыс. рублей. Третье место по объему продаж заняли двигатели и запчасти для них (12%) со средней стоимостью 11 тыс. рублей. В этой категории чаще заказывают ремни ГРМ корейских и немецких производителей.
Электрооборудование с долей продаж 11% и чеком 3 тыс. рублей заняло четвертую строчку: продажи выросли на 14%. Замкнула топ-5 подвеска. На эту категорию пришлось 9% продаж, которые также выросли на 9%. Средняя цена подвесок – 7 тыс. рублей, чаще их покупают от немецких брендов.
"Значительнее всего выросли продажи элементов системы охлаждения, их в этом полугодии покупали на 27% чаще. Их можно было заказать в среднем за 3 тыс. рублей", – подчеркнули эксперты.
16:05:02 15-01-2025
не прошло и года...
16:12:13 15-01-2025
Что не понятного- тойота в каждом дворе стоят и далеко не первого десятка лет, f китайцев считай старше 5 лет не найдешь.
16:14:26 15-01-2025
не успели накупить это гавно, оно уже ломается? ))))) новый японец бы фиг в это время бы ломался. А эти году не откатали...спрос на запчасти...какой спрос? новые тачки..позорище. фу. не поменяю своего японца на этот утиль узкофарный
16:50:54 15-01-2025
Гость (16:14:26 15-01-2025) не успели накупить это гавно, оно уже ломается? ))))) новый ...
Лего бы сломался может даже чаще чем китаец. Читай про Кузаки с Лексусами новые у которых движки на 30 000км приезжают.
16:15:22 15-01-2025
Я что-то интонации статьи не понял... Такое ощущение, что описываемые события кого-то радуют :) Потерпите, в 2025 году падёж китайских автоублюдков только усилится. Вспомните добрым словом ВАЗ :)
17:13:59 15-01-2025
Гость (16:15:22 15-01-2025) Я что-то интонации статьи не понял... Такое ощущение, что оп... Ещё каким добрым словом... АвтоВАЗ пользуется монополией. На их продукцию цены уже такие как на хорошие иномарки до всего этого. Ну может качество сильно лучше стало и зп конечно же очень сильно выросли за это время😅
21:26:04 15-01-2025
зайдите на дром, посмотрите почем эти китайцы стоят с пробегом 15-20 тысяч, и сколько год назад в автосалоне, когда их покупали.
про автоваз вообще ничего говорить смысла нет. типичный бизнес по российски - убрать конкуренцию, а потом руки покупателям выкручивать.