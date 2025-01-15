Барнаульцы стали в семь раз чаще покупать запчасти для китайских автомобилей

Однако лидерство продаж осталось за японским автопромом

15 января 2025, 15:40, ИА Амител

Китайские автомобили / Фото: amic.ru

Жители Барнаула стали активнее покупать автозапчасти для китайских машин: в 2024 году рост продаж составил 94% по сравнению с предыдущим годом. Лидерство по объему продаж при этом остается у Toyota, сообщила пресс-служба сайта Avito.

Запчасти для Chery во втором полугодии 2024 года барнаульцы покупали в семь раз чаще, чем в аналогичном периоде 2023 года. Также в три раза увеличились продажи запчастей для Haval. Помимо этого, горожане начали активно покупать новые для российского рынка бренды из Поднебесной – OMODA и Jetour.

"На фоне резкого роста продаж запчастей для китайских автомобилей в 2023 году, когда мы фиксировали десятикратное увеличение спроса на площадке, динамика в 2024 году выглядит более сдержанной – продажи компонентов для популярных марок китайских авто выросли на 94%. И тем не менее относительно общего темпа роста запчасти из Поднебесной остаются лидерами. Кроме того, в течение 2024 года мы отмечаем смещение спроса с запчастей в ресейле на новые, преимущественно из-за роста популярности качественных китайских аналогов", – подчеркнул руководитель бизнес-направления "Запчасти и Автосервисы" в "Авито" Алексей Головин.

По доле продаж лидируют запчасти от Toyota (18%). За год их стали покупать чаще на 59%. На второй позиции находится бренд BMW: на эти детали пришлось 4% продаж, они выросли в два раза. Замкнули топ-3 запчасти от южнокорейских производителей Hyundai и KIA с долей по 1,5% и ростом продаж на 34%.

Самую крупную долю продаж (22%) традиционно заняли кузовные детали: зеркала, бамперы, капоты и прочее. За год эти запчасти стали покупать чаще на 12%. Средняя их стоимость составила 5 тыс. рублей. За последние полгода чаще покупали детали корейских производителей.

На второй строчке – автосвет с долей 14% и средним чеком 7 тыс. рублей. Третье место по объему продаж заняли двигатели и запчасти для них (12%) со средней стоимостью 11 тыс. рублей. В этой категории чаще заказывают ремни ГРМ корейских и немецких производителей.

Электрооборудование с долей продаж 11% и чеком 3 тыс. рублей заняло четвертую строчку: продажи выросли на 14%. Замкнула топ-5 подвеска. На эту категорию пришлось 9% продаж, которые также выросли на 9%. Средняя цена подвесок – 7 тыс. рублей, чаще их покупают от немецких брендов.