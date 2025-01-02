Барнаульцы устроили драку в торговом центре

В конфликте участвовали в том числе и женщины

02 января 2025, 09:05, ИА Амител

Драка в ТРЦ Galaxy / Кадры из видео: "Инцидент Барнаул"

В барнаульском ТРЦ Galaxy подрались горожане из-за "неправильного взгляда", сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидицы, конфликт начался в кафе "Синнабон" на первом этаже. Пьяный мужчина предъявил претензии к ее молодому человеку, который обернулся и глянул на проходившую мимо толпу.

"Пьяный мужик предъявил за то, что он не так на него посмотрел. Парень встал к ним и завязалась драка. Сумасшедшая тетка, мать семейства, схватила меня за волосы и вырвала клок. Драка началась в кафе, закончилась в холле. После их вывела охрана", – говорит девушка.

При этом в один момент парень и мужчина по неизвестной причине начали драться с обнаженными торсами. Также на опубликованных кадрах было видно, как один из участников драки бил и других мужчин.

Сколько всего человек участвовало в потасовке и есть ли пострадавшие, не уточняется.

Обновлено в 11:41. Полиция также выезжала на место происшествия. Проводится проверка, сообщили amic.ru в МВД региона.