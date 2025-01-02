НОВОСТИПроисшествия

Барнаульцы устроили драку в торговом центре

В конфликте участвовали в том числе и женщины

02 января 2025, 09:05, ИА Амител

Драка в ТРЦ Galaxy / Кадры из видео: "Инцидент Барнаул"
Драка в ТРЦ Galaxy / Кадры из видео: "Инцидент Барнаул"

В барнаульском ТРЦ Galaxy подрались горожане из-за "неправильного взгляда", сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидицы, конфликт начался в кафе "Синнабон" на первом этаже. Пьяный мужчина предъявил претензии к ее молодому человеку, который обернулся и глянул на проходившую мимо толпу.

"Пьяный мужик предъявил за то, что он не так на него посмотрел. Парень встал к ним и завязалась драка. Сумасшедшая тетка, мать семейства, схватила меня за волосы и вырвала клок. Драка началась в кафе, закончилась в холле. После их вывела охрана", – говорит девушка.

При этом в один момент парень и мужчина по неизвестной причине начали драться с обнаженными торсами. Также на опубликованных кадрах было видно, как один из участников драки бил и других мужчин.

Сколько всего человек участвовало в потасовке и есть ли пострадавшие, не уточняется.

Обновлено в 11:41. Полиция также выезжала на место происшествия. Проводится проверка, сообщили amic.ru в МВД региона.

Барнаул Происшествия

Комментарии 21

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Гость

10:21:40 02-01-2025

- Слышь ты чё смотришь!?
- А ты чё смотришь!?
(Классика)

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Гость

10:27:23 02-01-2025

Бы...ло.

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Горожанин.

12:23:53 02-01-2025

Гость (10:27:23 02-01-2025) Бы...ло.... Согласен :" - - д - -..."

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Бдыщ

10:53:11 02-01-2025

Местный быдляк... Мало прав у полисменов к сожалению...

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Гость

11:48:31 02-01-2025

Бдыщ (10:53:11 02-01-2025) Местный быдляк... Мало прав у полисменов к сожалению... ...
А какие ещё нужны?

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Гость

11:02:31 02-01-2025

Был торговый центр, а теперь зрелищно-развлекательный.

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Гость

22:18:26 02-01-2025

Гость (11:02:31 02-01-2025) Был торговый центр, а теперь зрелищно-развлекательный.... там постоянно на фудкорте все бухие! и никто не следит за этим

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Гость

11:02:42 02-01-2025

Пьяный мужчина предъявил претензии к ее молодому человеку??? Это кто писал, нейросеть?

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Гость

11:31:37 02-01-2025

Такие пассионарии нужны на СВО, в штурмовых отрядах. Только вряд ли это горожане, скорее всего деревенские.

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Гость

15:46:04 02-01-2025

Гость (11:31:37 02-01-2025) Такие пассионарии нужны на СВО, в штурмовых отрядах. Только ... Можно подумать,что городские прямо образец порядочности!

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Гость

19:08:48 02-01-2025

Гость (11:31:37 02-01-2025) Такие пассионарии нужны на СВО, в штурмовых отрядах. Только ... Гигант мысли!!!!! Как еще убогому самооценку поднять?

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гость

20:06:05 27-01-2025

Гость (11:31:37 02-01-2025) Такие пассионарии нужны на СВО, в штурмовых отрядах. Только ... Ога дИрИвенскаи там оба два из разных деревень приехали в галактике встретиться, горожане естественно сплошь творческая интеллигенция. Я не из деревни можете не повизгивать, что своих защищаю, и таки да меня там не было и моих друзей тоже.))

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Гость

21:06:08 27-01-2025

гость (20:06:05 27-01-2025) Ога дИрИвенскаи там оба два из разных деревень приехали в га... Вы в другом шалмане миндальный латте с соленой карамелью употребляли вместе с друзьями? Повезло вам. Ну и подтверждения вашего не деревенского рождения нет. А интернет все стерпит. Можете даже написать, что вы натурал. Все равно будет бездоказательно.)))

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Гость

11:47:05 02-01-2025

Дикари-с

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Гость

12:21:43 02-01-2025

хроники люмпенов

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Гость

21:26:50 02-01-2025

Гость (12:21:43 02-01-2025) хроники люмпенов... эмм почему во множественном , там вроде пьяный был один второй просто сидел в кафе со своей девушкой. получается попал под замес не по своему желанию, или вы из тех кто будет мычать "ну зачем , ну не ннадо", пока вас в дерьмо мокать будет вот такой кадр.

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Гость

12:36:12 02-01-2025

Когда следующий сеанс? Анонсируйте, зрители приедут. Так мало бесплатных развлечений!

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Гость

16:14:17 02-01-2025

Ну подрались мужики и подрались. А в камментах все такие манерные! Девочки прям.

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Гость

19:00:04 02-01-2025

Гость (16:14:17 02-01-2025) Ну подрались мужики и подрались. А в камментах все такие ман... В вашей реакции и есть отчётливый показатель того, чем цивилизованное и культурное общество отличается от вонючего сарая и его обитателей.

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Гость

19:01:38 02-01-2025

Гость (16:14:17 02-01-2025) Ну подрались мужики и подрались. А в камментах все такие ман... Мужики? Если он в штанах это не значит, что он мужчина.

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Гость

17:18:24 02-01-2025

Интересно, эту драку осветли в СМИ, т.к. она в ТРЦ прошла? А так за праздники сколько быдлосиних носу друг другу бьют

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