Барнаульцы устроили драку в торговом центре
В конфликте участвовали в том числе и женщины
02 января 2025, 09:05, ИА Амител
В барнаульском ТРЦ Galaxy подрались горожане из-за "неправильного взгляда", сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам очевидицы, конфликт начался в кафе "Синнабон" на первом этаже. Пьяный мужчина предъявил претензии к ее молодому человеку, который обернулся и глянул на проходившую мимо толпу.
"Пьяный мужик предъявил за то, что он не так на него посмотрел. Парень встал к ним и завязалась драка. Сумасшедшая тетка, мать семейства, схватила меня за волосы и вырвала клок. Драка началась в кафе, закончилась в холле. После их вывела охрана", – говорит девушка.
При этом в один момент парень и мужчина по неизвестной причине начали драться с обнаженными торсами. Также на опубликованных кадрах было видно, как один из участников драки бил и других мужчин.
Сколько всего человек участвовало в потасовке и есть ли пострадавшие, не уточняется.
Обновлено в 11:41. Полиция также выезжала на место происшествия. Проводится проверка, сообщили amic.ru в МВД региона.
10:21:40 02-01-2025
- Слышь ты чё смотришь!?
- А ты чё смотришь!?
(Классика)
10:27:23 02-01-2025
Бы...ло.
12:23:53 02-01-2025
Гость (10:27:23 02-01-2025) Бы...ло.... Согласен :" - - д - -..."
10:53:11 02-01-2025
Местный быдляк... Мало прав у полисменов к сожалению...
11:48:31 02-01-2025
Бдыщ (10:53:11 02-01-2025) Местный быдляк... Мало прав у полисменов к сожалению... ...
А какие ещё нужны?
11:02:31 02-01-2025
Был торговый центр, а теперь зрелищно-развлекательный.
22:18:26 02-01-2025
Гость (11:02:31 02-01-2025) Был торговый центр, а теперь зрелищно-развлекательный.... там постоянно на фудкорте все бухие! и никто не следит за этим
11:02:42 02-01-2025
Пьяный мужчина предъявил претензии к ее молодому человеку??? Это кто писал, нейросеть?
11:31:37 02-01-2025
Такие пассионарии нужны на СВО, в штурмовых отрядах. Только вряд ли это горожане, скорее всего деревенские.
15:46:04 02-01-2025
Гость (11:31:37 02-01-2025) Такие пассионарии нужны на СВО, в штурмовых отрядах. Только ... Можно подумать,что городские прямо образец порядочности!
19:08:48 02-01-2025
Гость (11:31:37 02-01-2025) Такие пассионарии нужны на СВО, в штурмовых отрядах. Только ... Гигант мысли!!!!! Как еще убогому самооценку поднять?
20:06:05 27-01-2025
Гость (11:31:37 02-01-2025) Такие пассионарии нужны на СВО, в штурмовых отрядах. Только ... Ога дИрИвенскаи там оба два из разных деревень приехали в галактике встретиться, горожане естественно сплошь творческая интеллигенция. Я не из деревни можете не повизгивать, что своих защищаю, и таки да меня там не было и моих друзей тоже.))
21:06:08 27-01-2025
гость (20:06:05 27-01-2025) Ога дИрИвенскаи там оба два из разных деревень приехали в га... Вы в другом шалмане миндальный латте с соленой карамелью употребляли вместе с друзьями? Повезло вам. Ну и подтверждения вашего не деревенского рождения нет. А интернет все стерпит. Можете даже написать, что вы натурал. Все равно будет бездоказательно.)))
11:47:05 02-01-2025
Дикари-с
12:21:43 02-01-2025
хроники люмпенов
21:26:50 02-01-2025
Гость (12:21:43 02-01-2025) хроники люмпенов... эмм почему во множественном , там вроде пьяный был один второй просто сидел в кафе со своей девушкой. получается попал под замес не по своему желанию, или вы из тех кто будет мычать "ну зачем , ну не ннадо", пока вас в дерьмо мокать будет вот такой кадр.
12:36:12 02-01-2025
Когда следующий сеанс? Анонсируйте, зрители приедут. Так мало бесплатных развлечений!
16:14:17 02-01-2025
Ну подрались мужики и подрались. А в камментах все такие манерные! Девочки прям.
19:00:04 02-01-2025
Гость (16:14:17 02-01-2025) Ну подрались мужики и подрались. А в камментах все такие ман... В вашей реакции и есть отчётливый показатель того, чем цивилизованное и культурное общество отличается от вонючего сарая и его обитателей.
19:01:38 02-01-2025
Гость (16:14:17 02-01-2025) Ну подрались мужики и подрались. А в камментах все такие ман... Мужики? Если он в штанах это не значит, что он мужчина.
17:18:24 02-01-2025
Интересно, эту драку осветли в СМИ, т.к. она в ТРЦ прошла? А так за праздники сколько быдлосиних носу друг другу бьют