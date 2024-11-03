Барнаульцы в 2024 году потратили на ярмарках 134 млн рублей

Показатель оказался выше, чем в прошлом году

03 ноября 2024, 18:45, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле 2 ноября прошли заключительные в осеннем сезоне ярмарки, сообщили в мэрии.

В этот раз они были приурочены ко Дню народного единства. Торговые палатки были празднично оформлены, на площадках выступали творческие коллективы, волонтеры раздавали ленточки-триколоры, а производители проводили дегустации.

Также в мероприятиях участвовали краевые организации "Центр культуры Узбекистана" и "Союз таджикистанцев Аштского района", представившие национальные блюда.

На ярмарках 2 ноября продали продукцию на 9,7 млн рублей, а цены были в среднем на 30,1% ниже по сравнению с рынками и на 19,2%, чем в торговых сетях.

Всего с начала года ярмарки в Барнауле проводили 19 раз. В общей сложности на них горожане потратили 134 млн рублей, что на 4 млн больше в сравнении с аналогичным период 2023-го.