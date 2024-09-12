Барнаульцы вошли в число победителей конкурса профмастерства "Газпром нефти"

За звание "Лучший по профессии" сразились 190 сотрудников АЗС и нефтебаз из России и стран СНГ

12 сентября 2024, 13:00, ИА Амител

Конкурс профессионального мастерства / Фото: пресс-служба сети АЗС "Газпромнефть"

В Санкт-Петербурге завершился XV ежегодный конкурс профессионального мастерства среди сотрудников АЗС и нефтебазовой инфраструктуры "Газпром нефти". В этом году состязание стало поистине масштабным: в финале приняли участие 190 специалистов из России и стран СНГ, продемонстрировавших лучшие результаты на региональных отборочных этапах. Среди участников были операторы АЗС, заправщики автомобилей, специалисты по контролю качества топлива, водители бензовозов и представители других профессий, борющиеся за звание "Лучший по профессии". А среди победителей – представители Алтайского края.

Новые номинации и рекордное число участников

Конкурс 2024 года стал рекордным не только по числу участников, но и по масштабу мероприятий. Количество номинаций увеличилось до 17, что свидетельствует о растущих требованиях к уровню профессиональных компетенций в топливно-логистической отрасли.

Впервые в число конкурсных соревнований включили номинации "Лидер клиентоцентричности" и "Лучший инженерный работник", подчеркивая важность этих компетенций в работе.

Конкурс профессионального мастерства / Фото: пресс-служба сети АЗС “Газпромнефть”

Алтайские победители

Финал конкурса проходил на пяти АЗС в Санкт-Петербурге, топливном терминале "Гладкое" в Ленинградской области, а также на специально подготовленной площадке для состязаний водителей бензовозов. Имена победителей торжественно объявили на праздничной церемонии. В их числе – два сотрудника предприятий Алтайского края. В номинации "Лучший начальник транспортного участка" первое место занял сотрудник "Газпромнефть-Терминала" Денис Денисенко. А в номинации "Лучший инженерный работник" третье место досталось Константину Верхогляду, сотруднику Барнаульской нефтебазы.

Конкурс профессионального мастерства / Фото: пресс-служба сети АЗС “Газпромнефть”

"Конкурс профессионального мастерства – важная часть традиций "Газпром нефти". Он способствует созданию команды профессионалов, объединенной общими целями. Сегодня на АЗС и нефтебазах "Газпром нефти" в России и странах СНГ работает более 12 тысяч сотрудников. В этом году каждый четвертый подал заявку на участие в конкурсе, потому что это отличная площадка не только для проверки своих знаний и навыков, но и для обмена опытом, идеями и общения", – сказал директор по региональным продажам "Газпром нефти" Дмитрий Шепельский.

По его словам, победители получат возможность стать наставниками для молодых специалистов и войти в кадровый резерв компании, что открывает перед ними новые перспективы карьерного роста.