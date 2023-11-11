Барнаульцы сняли "НЛО" в небе над городом. Видео
Горожане насчитали порядка 14 светящихся объектов
11 ноября 2023, 08:30, ИА Амител
Кадр: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на Новосиликатном сняли порядка 14 неопознанных летающих объектов, сообщают в соцсетях.
"Непонятно, что это пролетело. Все думают и гадают, что же это такое", – рассказала очевидица в паблике "Инцидент Барнаул".
О светящихся над городом объектах пишут и в сообществе Barnaul 22.
Пользователи предположили, что это могли быть китайские фонарики либо спутники Starlink Илона Маска. Впоследствии один из комментаторов сообщил, что это все же были фонарики – он лично участвовал в их запуске.
10:32:27 11-11-2023
Так и коптеры запускают !
10:35:39 11-11-2023
Спутники Starling летят.