Барнаульцы сняли "НЛО" в небе над городом. Видео

Горожане насчитали порядка 14 светящихся объектов

11 ноября 2023, 08:30, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на Новосиликатном сняли порядка 14 неопознанных летающих объектов, сообщают в соцсетях.

"Непонятно, что это пролетело. Все думают и гадают, что же это такое", – рассказала очевидица в паблике "Инцидент Барнаул".

О светящихся над городом объектах пишут и в сообществе Barnaul 22.

Пользователи предположили, что это могли быть китайские фонарики либо спутники Starlink Илона Маска. Впоследствии один из комментаторов сообщил, что это все же были фонарики – он лично участвовал в их запуске.