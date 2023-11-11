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Барнаульцы сняли "НЛО" в небе над городом. Видео

Горожане насчитали порядка 14 светящихся объектов

11 ноября 2023, 08:30, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"
Кадр: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на Новосиликатном сняли порядка 14 неопознанных летающих объектов, сообщают в соцсетях.

"Непонятно, что это пролетело. Все думают и гадают, что же это такое", – рассказала очевидица в паблике "Инцидент Барнаул".

О светящихся над городом объектах пишут и в сообществе Barnaul 22.

Пользователи предположили, что это могли быть китайские фонарики либо спутники Starlink Илона Маска. Впоследствии один из комментаторов сообщил, что это все же были фонарики – он лично участвовал в их запуске.

Барнаул нло

Комментарии 2

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Гость

10:32:27 11-11-2023

Так и коптеры запускают !

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Владимир

10:35:39 11-11-2023

Спутники Starling летят.

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