Барнаульцы жалуются на едва теплые батареи в квартирах

Судя по комментариям, проблемы возникли в разных частях города

18 октября 2024, 10:16, ИА Амител

Отопительный сезон / Фото: amic.ru

Жители разных районов Барнаула жалуются на проблемы с отоплением. Как сообщает Barnaul 22, несмотря на ощутимое похолодание, в некоторых домах батареи в квартирах остаются едва теплыми.

В частности, о проблемах сообщает житель дома на улице Панфиловцев, 4, к. 1. По его словам, ЖЭУ не реагирует на проблему и разговаривает "сквозь зубы". Другая жалоба поступила с Попова, 43, – там батареи тоже "еле-еле теплые".

"Звонили в управляющую компанию, они сказали звонить в теплосетевую компанию. Позвонили туда, они сказали, что у них открыты все вентили и звонить надо в управляющую, вызывать слесаря. Снова позвонили в управляющую. Оставили заявку. Пришел слесарь, спустил якобы воздух с подвала, но это никак не проверить, действительно ли он это сделал", – написала женщина.

В комментариях барнаульцы писали о проблемах с отоплением на улице Гущина, Антона Петрова и других участков Попова. Некоторые отмечают, что решить проблему можно вызвав представителей УК для проведения измерений температуры и выявления нарушений нормативов.