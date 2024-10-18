Барнаульцы жалуются на едва теплые батареи в квартирах
Судя по комментариям, проблемы возникли в разных частях города
18 октября 2024, 10:16, ИА Амител
Жители разных районов Барнаула жалуются на проблемы с отоплением. Как сообщает Barnaul 22, несмотря на ощутимое похолодание, в некоторых домах батареи в квартирах остаются едва теплыми.
В частности, о проблемах сообщает житель дома на улице Панфиловцев, 4, к. 1. По его словам, ЖЭУ не реагирует на проблему и разговаривает "сквозь зубы". Другая жалоба поступила с Попова, 43, – там батареи тоже "еле-еле теплые".
"Звонили в управляющую компанию, они сказали звонить в теплосетевую компанию. Позвонили туда, они сказали, что у них открыты все вентили и звонить надо в управляющую, вызывать слесаря. Снова позвонили в управляющую. Оставили заявку. Пришел слесарь, спустил якобы воздух с подвала, но это никак не проверить, действительно ли он это сделал", – написала женщина.
В комментариях барнаульцы писали о проблемах с отоплением на улице Гущина, Антона Петрова и других участков Попова. Некоторые отмечают, что решить проблему можно вызвав представителей УК для проведения измерений температуры и выявления нарушений нормативов.
10:52:36 18-10-2024
Так работают термоузлы, которые сейчас повсюду ставят ради пресловутой "экономии", естественно в жирных кавычках. По законам физики и термодинамики они имеют неустранимый временной лаг задержки изменения температуры в трубах. Поэтому при резком похолодании в квартирах теперь всегда холодно, а при резком потеплении всегда жарко.
11:48:09 18-10-2024
Гость (10:52:36 18-10-2024) Так работают термоузлы, которые сейчас повсюду ставят ради п... Чушь не несите. Если температура теплоносителя на входе в дом 40 градусов, никакой термоузел ее не повысит, ни с лагом, ни без.
12:11:25 18-10-2024
Гость (11:48:09 18-10-2024) Чушь не несите. Если температура теплоносителя на входе в до... Прежде чем что-то писать, не мешает внимательно читать то, что вы огульно называете "чушью". Я нигде не писал, что термоузел греет воду в трубах. Он всегда лишь ограничивает подачу тепла. Поэтому и "экономия" - в жирных кавычках.
15:20:11 18-10-2024
Гость (10:52:36 18-10-2024) Так работают термоузлы, которые сейчас повсюду ставят ради п... зависит от оборудования ващета!! и от размера дома и пр. так что так вот брякать попусту - несолидно. у нас вот 2 подъезда, оборудование расчет на 4, лаг составляет макс.15 минут! и при нем постоянно консьерж-наблюдатель, тут же на первом этаже живет или сторож в конторке офисе ТСЖ, катастрофа по-твоему, да? инженер тоже мне. Как устраивают люди быт, так и получают. И оборудование тут вовсе нипричём
10:57:41 18-10-2024
Тоже еле теплые, но приходится форточки открывать, зима только близко. Сейчас возрастные соседи завопят и влупят на полную( Закройте балконы, может полегчает
11:38:55 18-10-2024
на деповской тоже еле теплые
11:59:26 18-10-2024
главное, чтоб при этом за отопление не насчитали, как будто они греют жарче
12:08:45 18-10-2024
Гость (11:59:26 18-10-2024) главное, чтоб при этом за отопление не насчитали, как будто ... Так на ТЭЦ говорят - от них носитель идёт горячий,так что насчитают по полной . А у нас в угловой комнате обогреватель фигачит.
12:32:15 18-10-2024
Оплату, вроде бы, считают по показаниям счётчиков в подвале каждого дома, а не по температуре носителя, выходящего с ТЭЦ.
В центре тоже чуть тёплые батареи, в квартире с каждым днём прохладней ...
12:16:58 18-10-2024
Загнивающий запад будет мерзнуть, говорили они...ну ну)))
12:25:34 18-10-2024
Может прокуратура заинтересуется. Тогда быстро определят, из-за чего
12:43:11 18-10-2024
На Антона Петрова чуть теплые, дома холодно.
12:48:24 18-10-2024
Солнечная поляна 21. Батареи ниже температуры человеческого тела!!! Обогреваемся обогревателями. И никому нет дела. Куда только не обращались и не звонили. Все все знают, но ничего не делают.Зато счет получим по полной!!!
15:22:06 18-10-2024
Гость (12:48:24 18-10-2024) Солнечная поляна 21. Батареи ниже температуры человеческого... откуда вы знаете про счет по полной? только панику сеять среди населения горазды, думайте по взрослому, не распространяйте непроверенную информацию. как вы себе устроили жизнь, так и получаете
15:46:04 18-10-2024
Гость (15:22:06 18-10-2024) откуда вы знаете про счет по полной? только панику сеять сре... Счет, который прийдет за отопление на какой адрес вам отправить? Может за одно и оплатите?
Если не в теме не пишите чушь! Про счет- знаем плавали, т.е. уже получали по полной счета за некачественное отопление т.к. проблема у нас не сегодня началась, просто теперь полный аут случился.
И еще не пробовали жить с температурой батарей 33-35 градусов? Ваше счастье- потому как это равносильно, что его( отопления) просто нет! И если бы стояли счетчики, то моя оплата составила бы " ноль"
16:09:16 18-10-2024
Гость (12:48:24 18-10-2024) Солнечная поляна 21. Батареи ниже температуры человеческого... Хотите сказать, что у вас в доме нет теплосчетчика? Ну тогда сами виноваты. У нас есть счетчик, температура на входе 75 градусов, но часть жителей, особенно пожилые, против открытия батарей сейчас, перед потеплением. И я их понимаю, потому что квитанция будет значительно дороже, а пенсии им никто не повышал на реальную сумму
16:35:29 18-10-2024
Гость (16:09:16 18-10-2024) Хотите сказать, что у вас в доме нет теплосчетчика? Ну тогда... Имелся в ввиду индивидуальный счетчик в квартире. Это раз. Вот там где они стоят нет проблем с отоплением и люди платят только именно за то, что получают.
Далее. 75 гралусов? Эту температуру сейчас подает ТЭЦ. Существует утвержденный график в соответствии с температурой на улице. И температура на дома должна идти в соответствии с ним. Например, при минус 1 на улице подача на дом 57 градусов, а обратка 47.
У на подаче 47, а на обратке 33!!!
Это равносильно отсутствию отопления.
Только обогреватели спасают!
И последнее, я заканчиваю с вами беспредметный разговор.
Совершенно очевидно, что вы не знаете суть вопроса и никогда не жили при такой температуре.
17:05:29 18-10-2024
На п. Южном тоже в квартирах холодно, батареи еле теплые, как стали мы относиться к городу, так и замерзаем,когда топились от ротора, было тепло. Мерзнем, а платим то как за качественное отопление и деньги не малые.
18:03:02 18-10-2024
Новые утепленные дома (10 лет) квартал Лазурный и Лазурный 2: Температуру носителя тепла поставщик плавно меняет под температуру наружного воздуха. На батареях в квартирах регулировочные вентили, если жарко, можно убавить. Десять лет моя торцевая панельная квартира отапливается только стояками, батареи всегда перекрыты. В прошлом 2023 году был перегрев и не все хозяева перекрывают батареи отопления. С начала отопительного сезона стояки были чуть теплые, сейчас добавили, уже за 50 градусов,
21:16:39 18-10-2024
Антона Петрова 239, батареи едва тёплые. Дома холодно. Установлен погодозависимый прибор регулирования подачи тепла уже около трёх лет. Никогда не было так холодно. Батареи теплые только сверху, более чем наполовину они вообще холодные. При чем остывать они начинают вечером, а примерно к 7-8 утра становятся едва тёплыми полностью. Когда приходит слесарь из ЖЭУ# 30, то он уже не видит остывших батарей. Соответственно ЖЭУ никаких мер не предпринимает.
00:04:21 19-10-2024
Наталья (17:05:29 18-10-2024) На п. Южном тоже в квартирах холодно, батареи еле теплые, ка... При этом, чтобы подключить Южный всему городу, и вам в том числе, повысили тариф. А снизить обратно, как водится у нас, забыли.
03:10:27 20-10-2024
На улице достаточно тепло ещё, зачем на полную то врубать батареи. Вы скажите лучше какая у вас температура в квартире, это главный показатель, а не то на сколько батареи горячие ?!