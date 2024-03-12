В Барнауле на улице Юрина возобновили подачу воды после коммунальной аварии

Это сделали на восемь часов раньше планируемого

12 марта 2024, 08:45, ИА Амител

Вода течет из крана / Фото: unsplash.com

Сотрудники барнаульского "Росводоканала" устранили повреждение на водопроводе у дома № 188а по улице Юрина, сообщили на предприятии.

Об аварии стало известно вечером 11 марта. Без холодной воды оставались семь домов, а работы планировали завершить только к полудню 12 марта.

По итогу специалисты закончили раньше и вернули жильцам воду уже в 4 утра.