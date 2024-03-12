В Барнауле на улице Юрина возобновили подачу воды после коммунальной аварии
Это сделали на восемь часов раньше планируемого
12 марта 2024, 08:45, ИА Амител
Вода течет из крана / Фото: unsplash.com
Сотрудники барнаульского "Росводоканала" устранили повреждение на водопроводе у дома № 188а по улице Юрина, сообщили на предприятии.
Об аварии стало известно вечером 11 марта. Без холодной воды оставались семь домов, а работы планировали завершить только к полудню 12 марта.
По итогу специалисты закончили раньше и вернули жильцам воду уже в 4 утра.
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