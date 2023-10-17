Барнаулец Александр Соболев помог сборной России не проиграть Кении
Матч завершился вничью
17 октября 2023, 12:45, ИА Амител
Барнаулец Александр Соболев забил гол за сборную России и помог команде не проиграть футболистам сборной Кении.
Товарищеский матч состоялся 16 октября в турецкой Анталье и завершился вничью – 2:2.
Соболев открыл счет на восьмой минуте встречи, однако еще до перерыва после ошибок российских защитников кенийцы дважды поразили ворота команды Валерия Карпина и повели – 2:1. Уйти от поражения россияне смогли лишь на 89-й минуте после гола Ивана Облякова.
Соболев родился и начал заниматься футболом в Барнауле. Позже в его карьере значились томская "Томь", самарские "Крылья Советов" и красноярский "Енисей". С января 2020 года Соболев играет за московский "Спартак". Также в активе 26-летнего нападающего 12 матчей и пять забитых мячей за сборную России.
09:28:04 18-10-2023
Ура. С великой сборной Кении товарняк вничью сгоняли. Прорыв!!!!!!!!!!!!!!