Барнаулец четыре года занимался сексом с дочерью, чтобы ее не тянуло к девочкам

Ему грозит до 20 лет тюрьмы

15 октября 2023, 14:37, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Барнаулец четыре года спал с собственной дочерью, якобы для того, чтобы побороть ее тягу к девочкам. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, школьница подошла к отцу и призналась в том, что ей понравилась одноклассница. Взрослый посоветовал ей познакомиться с мальчиком, но это не помогло. Тогда, по его словам, девочка предложила заниматься сексом, чтобы отбить тягу к представительницам своего пола.

Четыре года мужчина "лечил" дочь, пока жена не сдала его в полицию. Барнаульцу грозит до 20 лет тюрьмы.