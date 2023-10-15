Барнаулец четыре года занимался сексом с дочерью, чтобы ее не тянуло к девочкам
Ему грозит до 20 лет тюрьмы
15 октября 2023, 14:37, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Барнаулец четыре года спал с собственной дочерью, якобы для того, чтобы побороть ее тягу к девочкам. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, школьница подошла к отцу и призналась в том, что ей понравилась одноклассница. Взрослый посоветовал ей познакомиться с мальчиком, но это не помогло. Тогда, по его словам, девочка предложила заниматься сексом, чтобы отбить тягу к представительницам своего пола.
Четыре года мужчина "лечил" дочь, пока жена не сдала его в полицию. Барнаульцу грозит до 20 лет тюрьмы.
15:04:26 15-10-2023
Прямо девочка сообщила отцу, что ей кто-то нравится... Да девочки даже матерям крайне редко рассказывают о симпатиях.
10:46:59 16-10-2023
Гость (15:04:26 15-10-2023) Прямо девочка сообщила отцу, что ей кто-то нравится... Да де... не правда. моя говорит
17:56:53 15-10-2023
Мамашку тож надо посадить....за сокрытие
10:29:32 16-10-2023
Интересные дела творятся у нас в Барнауле...